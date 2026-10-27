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الرياضة رياضة عالمية

كييفو يشيد بعقلية الفوز لدى إنتر ميلان

الروماني كريستيان كييفو المدير الفني لإنتر ميلان (إ.ب.أ)
الروماني كريستيان كييفو المدير الفني لإنتر ميلان (إ.ب.أ)
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كييفو يشيد بعقلية الفوز لدى إنتر ميلان

الروماني كريستيان كييفو المدير الفني لإنتر ميلان (إ.ب.أ)
الروماني كريستيان كييفو المدير الفني لإنتر ميلان (إ.ب.أ)

يرى الروماني كريستيان كييفو، المدير الفني لإنتر ميلان، أن فريقه يواصل إظهار العقلية المطلوبة لتقديم الجهد الإضافي هذا الموسم، حيث يسعى متصدر الدوري الإيطالي لتجنب أي مفاجأة غير سارة خلال رحلته لمواجهة فينيسيا متذيل الترتيب.

وكان إنتر ميلان قد سجل هدفين في الوقت بدل الضائع ليحقق فوزاً بنتيجة 2 - 1 على فيورنتينا المتعثر، الأحد، وهو ما منح الفريق صدارة الترتيب متفوقاً على لاتسيو، كما عزز سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في الدوري لتصل إلى 8 مباريات.

ومع ذلك، يدرك كييفو أن لاعبيه سيحتاجون مجدداً إلى بذل قصارى جهدهم عند التوجه إلى ملعب بيير لويجي بينزو، معقل فريق فينيسيا، بطل دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، الذي نجح في الفوز على نابولي بنتيجة 1 - 0، في آخر مباراة خاضها على أرضه، رغم خسارته في المباريات السبع الأخرى.

وقال كييفو، في أعقاب العودة الدرامية المتأخرة أمام فيورنتينا: «يجب الحفاظ على العقلية نفسها، والبحث أحياناً عن ذلك الجهد الإضافي».

وأضاف حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «لا أريد رؤية لاعبين يشتكون أو يشعرون بالأسف على حالهم. أريد أن أراهم يستجيبون، وهذا بالضبط ما نقوم به».

وتابع: «أن تضطر للعودة في النتيجة بعد التأخر ليس مشكلة، حتى إن تم تصوير الأمر أحياناً على أنه كذلك. ستكون هناك مباريات مختلفة بطبيعتها، فهذه هي كرة القدم، لكن الأهم هو ألا تسمح للعثرات بأن تحبطك».

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الرياضة رياضة عالمية

رابطة الدوري الفرنسي تنقل مباريات السبت بسبب المظاهرات

تغيير في مواعيد مباريات الجولة المقبلة للدوري الفرنسي (أ.ف.ب)
تغيير في مواعيد مباريات الجولة المقبلة للدوري الفرنسي (أ.ف.ب)
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رابطة الدوري الفرنسي تنقل مباريات السبت بسبب المظاهرات

تغيير في مواعيد مباريات الجولة المقبلة للدوري الفرنسي (أ.ف.ب)
تغيير في مواعيد مباريات الجولة المقبلة للدوري الفرنسي (أ.ف.ب)

قررت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم نقل المباريات المزمعة يوم السبت المقبل، بناء على طلب السلطات الحكومية بسبب الاحتجاجات التي تعم أرجاء البلاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت رابطة الدوري الفرنسي، في بيان رسمي، الثلاثاء، إنه بناءً على طلب المسؤولين تقرَّر تأجيل مباراة ليون ضد أنجيه من مساء السبت إلى ظُهر الأحد.

كما أعلنت الرابطة تغيير مواعيد مباريات أخرى كانت مقررة السبت، حيث تقرَّر إقامة مباراة نيس على أرضه، مساء الجمعة، بينما ستقام مباراة لوريان على أرضه يوم الاثنين.

وتظاهر مئات الآلاف في شوارع فرنسا، السبت الماضي؛ احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وتردّي الأوضاع في المدارس، مما شكّل ضغطاً كبيراً على قوات الشرطة والأمن.

وتشهد فرنسا حالياً اضطرابات شعبية غير مسبوقة، وصل مداها إلى هجمات استهدفت مباني حكومية ومنشآت عامة.

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الرياضة كرة القدم الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

كييفو يشيد بعقلية الفوز لدى إنتر ميلان

الروماني كريستيان كييفو المدير الفني لإنتر ميلان (إ.ب.أ)
الروماني كريستيان كييفو المدير الفني لإنتر ميلان (إ.ب.أ)
TT
TT

كييفو يشيد بعقلية الفوز لدى إنتر ميلان

الروماني كريستيان كييفو المدير الفني لإنتر ميلان (إ.ب.أ)
الروماني كريستيان كييفو المدير الفني لإنتر ميلان (إ.ب.أ)

يرى الروماني كريستيان كييفو، المدير الفني لإنتر ميلان، أن فريقه يواصل إظهار العقلية المطلوبة لتقديم الجهد الإضافي هذا الموسم، حيث يسعى متصدر الدوري الإيطالي لتجنب أي مفاجأة غير سارة خلال رحلته لمواجهة فينيسيا متذيل الترتيب.

وكان إنتر ميلان قد سجل هدفين في الوقت بدل الضائع ليحقق فوزاً بنتيجة 2 - 1 على فيورنتينا المتعثر، الأحد، وهو ما منح الفريق صدارة الترتيب متفوقاً على لاتسيو، كما عزز سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في الدوري لتصل إلى 8 مباريات.

ومع ذلك، يدرك كييفو أن لاعبيه سيحتاجون مجدداً إلى بذل قصارى جهدهم عند التوجه إلى ملعب بيير لويجي بينزو، معقل فريق فينيسيا، بطل دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، الذي نجح في الفوز على نابولي بنتيجة 1 - 0، في آخر مباراة خاضها على أرضه، رغم خسارته في المباريات السبع الأخرى.

وقال كييفو، في أعقاب العودة الدرامية المتأخرة أمام فيورنتينا: «يجب الحفاظ على العقلية نفسها، والبحث أحياناً عن ذلك الجهد الإضافي».

وأضاف حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «لا أريد رؤية لاعبين يشتكون أو يشعرون بالأسف على حالهم. أريد أن أراهم يستجيبون، وهذا بالضبط ما نقوم به».

وتابع: «أن تضطر للعودة في النتيجة بعد التأخر ليس مشكلة، حتى إن تم تصوير الأمر أحياناً على أنه كذلك. ستكون هناك مباريات مختلفة بطبيعتها، فهذه هي كرة القدم، لكن الأهم هو ألا تسمح للعثرات بأن تحبطك».

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الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

فنربخشه يستنكر الشجار عقب الهزيمة أمام غلاطة سراي

شجار احتدم بين لاعبي فنربخشه وغلاطة سراي بالدوري التركي (رويترز)
شجار احتدم بين لاعبي فنربخشه وغلاطة سراي بالدوري التركي (رويترز)
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فنربخشه يستنكر الشجار عقب الهزيمة أمام غلاطة سراي

شجار احتدم بين لاعبي فنربخشه وغلاطة سراي بالدوري التركي (رويترز)
شجار احتدم بين لاعبي فنربخشه وغلاطة سراي بالدوري التركي (رويترز)

أدان فنربخشه الشجار الذي اندلع على أرض الملعب عقب خسارته 2 - 1 أمام مضيفه غلاطة سراي في قمة بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم الاثنين.

ووفقاً لمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اندفع لاعبو وطاقم الفريقين إلى الملعب عقب مشادة بين كريم أكتوركوغلو لاعب فنربخشه ورولان شالاي لاعب غلاطة سراي.

وقال فنربخشه في بيان: «التنافس والتوتر في مباراة القمة لا يمنحان أي شخص الحق في مهاجمة لاعبينا. لا يمكن تجاهل ما حدث باعتباره (توتراً ناتجاً عن مباراة القمة). فبدلاً من أن يخفف سلوك أعضاء الفريق المنافس من حدة التوتر، أدى إلى تأجيج الأحداث».

وطالب فنربخشه بإجراء تحقيق واتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن الشجار.

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