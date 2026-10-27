كييفو يشيد بعقلية الفوز لدى إنتر ميلان

يرى الروماني كريستيان كييفو، المدير الفني لإنتر ميلان، أن فريقه يواصل إظهار العقلية المطلوبة لتقديم الجهد الإضافي هذا الموسم، حيث يسعى متصدر الدوري الإيطالي لتجنب أي مفاجأة غير سارة خلال رحلته لمواجهة فينيسيا متذيل الترتيب.

وكان إنتر ميلان قد سجل هدفين في الوقت بدل الضائع ليحقق فوزاً بنتيجة 2 - 1 على فيورنتينا المتعثر، الأحد، وهو ما منح الفريق صدارة الترتيب متفوقاً على لاتسيو، كما عزز سلسلة مبارياته الخالية من الهزائم في الدوري لتصل إلى 8 مباريات.

ومع ذلك، يدرك كييفو أن لاعبيه سيحتاجون مجدداً إلى بذل قصارى جهدهم عند التوجه إلى ملعب بيير لويجي بينزو، معقل فريق فينيسيا، بطل دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، الذي نجح في الفوز على نابولي بنتيجة 1 - 0، في آخر مباراة خاضها على أرضه، رغم خسارته في المباريات السبع الأخرى.

وقال كييفو، في أعقاب العودة الدرامية المتأخرة أمام فيورنتينا: «يجب الحفاظ على العقلية نفسها، والبحث أحياناً عن ذلك الجهد الإضافي».

وأضاف حسبما نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «لا أريد رؤية لاعبين يشتكون أو يشعرون بالأسف على حالهم. أريد أن أراهم يستجيبون، وهذا بالضبط ما نقوم به».

وتابع: «أن تضطر للعودة في النتيجة بعد التأخر ليس مشكلة، حتى إن تم تصوير الأمر أحياناً على أنه كذلك. ستكون هناك مباريات مختلفة بطبيعتها، فهذه هي كرة القدم، لكن الأهم هو ألا تسمح للعثرات بأن تحبطك».