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الرياضة رياضة عالمية

كاريك مستمر في منصبه ويقود حصة تدريبية ليونايتد

مايكل كاريك (د.ب.أ)
مايكل كاريك (د.ب.أ)
TT
TT

كاريك مستمر في منصبه ويقود حصة تدريبية ليونايتد

مايكل كاريك (د.ب.أ)
مايكل كاريك (د.ب.أ)

ظل مايكل كاريك على رأس القيادة الفنية لمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقاد الحصة التدريبية في «كارينغتون»، مما منح المدرب الذي يتعرض لضغوط شديدة ولاعبيه فرصة أخرى لإنقاذ موسم يسير في اتجاه مقلق.

وبدا أن استمرار كاريك في قيادة يونايتد بات موضع شك كبير بعد خسارة الفريق 3 - صفر أمام ضيفه بورنموث يوم الأحد.

ومددت تلك الخسارة سلسلة عدم فوز يونايتد إلى 8 مباريات في جميع المسابقات، وجعلت الفريق على بعد نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

وعقد كبار مسؤولي النادي محادثات أمس (الاثنين)، وسط تكهنات متزايدة حول وضع كاريك، وربطت تقارير عدة أسماء لخلافته. لكن لم يعلن عن أي قرار، وحضر لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق إلى العمل كالمعتاد، حيث أشرف على الاستعدادات لمواجهة تشيلسي يوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج.

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رونالدو يقترب من العودة لمنتخب البرتغال بعد خلافه مع خيسوس

كريستيانو رونالدو (أ.ب)
كريستيانو رونالدو (أ.ب)
TT
TT

رونالدو يقترب من العودة لمنتخب البرتغال بعد خلافه مع خيسوس

كريستيانو رونالدو (أ.ب)
كريستيانو رونالدو (أ.ب)

أضحى كريستيانو رونالدو ضِمن القائمة الأولية لمنتخب البرتغال، استعداداً لمباريات دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، الشهر المقبل، في خطوة تفتح الباب أمام عودته إلى صفوف المنتخب، بعد الخلاف الذي نشب بينه وبين المدرب خورخي خيسوس، وفق ما أفاد مصدر في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم «وكالة الصحافة الفرنسية»، الثلاثاء.

كان النجم، البالغ 41 عاماً، قد غادر معسكر المنتخب البرتغالي بصورة مفاجئة في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد الجولة الافتتاحية من «دوري الأمم»، قبل أن يتهم خيسوس بالتراجع عن وعده بمنحه فرصة المشاركة في المباريات.

وأكد متحدث باسم الاتحاد البرتغالي لكرة القدم صحة التقارير التي أفادت بأن رونالدو مرشّح للعودة إلى قائمة المنتخب، قبل مواجهتَي الدنمارك على أرضه وويلز خارج أرضه، يوميْ 14 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على التوالي.

وأضاف المتحدث أن خيسوس سيعلن القائمة النهائية للمنتخب في 6 نوفمبر.

كان الاتحاد البرتغالي قد أعلن، الأسبوع الماضي، فرض عقوبة إيقاف لمدة 30 يوماً على رونالدو، على خلفية مغادرته المعسكر. وقد طُبّقت العقوبة بأثر رجعي، ما يعني أن اللاعب سيكون مؤهلاً للعودة مع نهاية الأسبوع الحالي.

وكان رونالدو قد اعتذر للجماهير، في وقت سابق من أكتوبر (تشرين الأول)، مؤكداً استعداده لتقبُّل أي عقوبة تُفرَض عليه.

وفي منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد وقت قصير من مغادرته زملاءه، اتهم رونالدو المدرب خيسوس بوعده بمنحه فرصة اللعب أمام النرويج، قبل أن يتراجع عن وعده، لكنه شدد على أنه لا يعتزم اعتزال اللعب الدولي.

وأشار إلى أن نقطة خلاف أخرى بينه وبين المدرب تمثّلت في عدم تطرّق خيسوس، خلال مؤتمر صحافي سبق مواجهة الدنمارك، إلى مجموعة من النقاط التي قال إنهما اتفقا عليها مسبقاً.

كان المنتخب البرتغالي قد فاز بمبارياته الأربع في «دوري الأمم الأوروبية»، 3 منها في غياب رونالدو، ليضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل جولتين من نهاية المرحلة الحالية.

ويُعد رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، الهدّاف التاريخي لكرة القدم الدولية للرجال وصاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية.

وكان رونالدو الذي خاض مباراته الدولية الأولى مع البرتغال في عام 2003، عندما كان يبلغ 18 عاماً، قد صرّح بأن العام الحالي سيكون «على الأرجح» الأخير له في الملاعب.

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رياضة كرة القدم كريستيانو رونالدو البرتغال
الرياضة رياضة عالمية

كاريك مستمر في منصبه ويقود حصة تدريبية ليونايتد

مايكل كاريك (د.ب.أ)
مايكل كاريك (د.ب.أ)
TT
TT

كاريك مستمر في منصبه ويقود حصة تدريبية ليونايتد

مايكل كاريك (د.ب.أ)
مايكل كاريك (د.ب.أ)

ظل مايكل كاريك على رأس القيادة الفنية لمانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقاد الحصة التدريبية في «كارينغتون»، مما منح المدرب الذي يتعرض لضغوط شديدة ولاعبيه فرصة أخرى لإنقاذ موسم يسير في اتجاه مقلق.

وبدا أن استمرار كاريك في قيادة يونايتد بات موضع شك كبير بعد خسارة الفريق 3 - صفر أمام ضيفه بورنموث يوم الأحد.

ومددت تلك الخسارة سلسلة عدم فوز يونايتد إلى 8 مباريات في جميع المسابقات، وجعلت الفريق على بعد نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

وعقد كبار مسؤولي النادي محادثات أمس (الاثنين)، وسط تكهنات متزايدة حول وضع كاريك، وربطت تقارير عدة أسماء لخلافته. لكن لم يعلن عن أي قرار، وحضر لاعب خط وسط مانشستر يونايتد السابق إلى العمل كالمعتاد، حيث أشرف على الاستعدادات لمواجهة تشيلسي يوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج.

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رياضة رياضة إنجليزية كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

دورة بان باسيفيك: أوساكا تفوز على باوليني وتتقدم

اللاعبة اليابانية ناومي أوساكا تدخل الملعب (أ.ف.ب)
اللاعبة اليابانية ناومي أوساكا تدخل الملعب (أ.ف.ب)
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دورة بان باسيفيك: أوساكا تفوز على باوليني وتتقدم

اللاعبة اليابانية ناومي أوساكا تدخل الملعب (أ.ف.ب)
اللاعبة اليابانية ناومي أوساكا تدخل الملعب (أ.ف.ب)

تأهلت اليابانية ناومي أوساكا إلى الدور الثاني ببطولة بان باسيفيك للتنس للسيدات، باليابان، بعد فوزها على الإيطالية جاسمين باوليني 6-3 و7-6، اليوم الثلاثاء.

وثأرت أوساكا، المصنفة السابعة في البطولة ذات الـ500 نقطة، من خسارتها أمام باوليني في بطولة ميامي المفتوحة، المباراة الوحيدة الأخرى التي جمعتهما.

وتقدم أوساكا، الفائزة بـ4 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى «غراند سلام»، عروضاً قوية منذ عودتها للمنافسات، بعدما أنجبت قبل 3 أعوام ابنتها شاي.

ناومي أوساكا (أ.ف.ب)

لكن أوساكا قالت، هذا الأسبوع، إنها ستبتعد عن التنس إذا طلبت ابنتها شاي ذلك.

ولن تشارك إيلينا ريباكينا، المصنفة الأولى بالبطولة والأولى على العالم، في الدور الأول.

جاسمين باوليني (أ.ف.ب)

وفي بقية المباريات، فازت مايا جوينت على سورانا كريستيا 6-3 و7-6، وإيكاترينا ألكسندروفا على آن لي 6-4 و6-4، ويوليا بوتنيتسيفا على ماريا ساكاري 6-4 و3-6 و6-1، وكريستيان بوسكا على ديان بيري 7-5 و6-1.

كما فازت ألياكساندرا ساسنوفيتش على نيكولا بارتونكوفا 6-4 و6-7، و6-3، وليلى فرنانديز على هيمينو ساكاتسومي 6-2 و6-4، وميا بوخانكوفا على تيريزا فالينتوفا 6-1 و6-4.

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