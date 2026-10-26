رئيس مرسيدس يدافع عن راسل

يدعم توتو فولف رئيس فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات نجاح جورج راسل مستقبلاً بعدما استبعد هيلموت ماركو مستشار قطاع رياضة المحركات لدى ريد بول، قدرة السائق البريطاني على التعافي من تفوق زميله في الفريق كيمي أنتونيلي عليه.

ويتقدم أنتونيلي سائق مرسيدس على راسل بفارق 123 نقطة في صدارة ترتيب بطولة العالم لفورمولا 1، مع بقاء 125 نقطة ممكنة، ويبدو في طريقه لأن يصبح أصغر بطل في تاريخ الرياضة خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى الأسبوع المقبل، وأول بطل إيطالي منذ عام 1953.

وفاز السائق (20 عاماً) بتسعة سباقات حتى الآن في موسمه الثاني مقابل ثلاثة انتصارات فقط لراسل الأكثر خبرة، والذي بدأ العام مرشحاً أول لدى شركات المراهنات.

وقال ماركو، الذي غادر ريد بول العام الماضي، لشبكة «سكاي ألمانيا» قبل سباق جائزة أميركا الكبرى الأحد، والذي فاز به أنتونيلي من مركز أول المنطلقين وأنهى راسل السباق في المركز الثامن بعد عقوبة زمنية قدرها خمس ثوان: «لم يعد راسل السائق الأول».

وأضاف ماركو (83 عاماً): «من الواضح تماماً أن أنتونيلي انتزع منه هذا المركز... أشك في أن تتاح له فرصة أخرى للفوز ببطولة العالم أو أن يحظى بوضعية السائق الأول في أي مكان».

وقال فولف إنه رغم احترامه لرأي مواطنه النمساوي «الذي ليس صديقاً مقرباً»، فإن ماركو مخطئ.

وأضاف للصحافيين في حلبة الأميركتين: «جورج يمتلك كل المقومات. أعتقد أن السيارة لا تناسب أسلوبه. في بداية الموسم، ربما يكون من الصعب التعامل مع وضع تشعر فيه بأن هذا هو عامك المنتظر، ثم تجد على الجانب الآخر (من المرآب) هذا الموهوب الاستثنائي الذي يبدأ تدريجياً في تقليص الفارق والتفوق».

وأضاف: «أعتقد أنه في موسم جديد، إذا وفرنا له سيارة سريعة، فإن جورج يمتلك بالتأكيد كل ما يحتاجه للفوز بالبطولة. أعتقد أنه من السهل جداً تجاهل كل تلك السنوات التي فاز خلالها ببطولات فورمولا 2 وفورمولا 3، وكذلك ألقابه المتتالية في سنواته الأولى في بطولات الكارتنغ الأوروبية. كل ذلك شاهد على إنجازاته».