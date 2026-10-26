إيبرل: فوز بايرن على فرايبورغ أكبر من مجرد 3 نقاط

قال ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونيخ للشؤون الرياضية، إنه لا يعتقد أن أفراد النادي يدركون تماماً حجم ما حققوه، خلال الأسبوع الحالي، بعدما تجاوز الفريق الأول لكرة القدم تداعيات انهيار مدربه فينسنت كومباني والغيابات الإضافية لعدد من لاعبيه الأساسيين، وحقق الفوز على مضيفه فرايبورغ 3-1، أمس الأحد.

وأكد إيبرل: «لا أعتقد أننا ندرك تماماً ما حققناه هذا الأسبوع، في ظل كل العقبات التي كان علينا تجاوزها. ما قدّمه الفريق، وما أنجزناه كمجموعة بالتعاون مع الجهاز الفني، أمر استثنائي».

وأضاف: «الفوز يعني الحصول على 3 نقاط، لكنه كان انتصاراً أكبر من مجرد 3 نقاط. من الواضح أننا نواجه مشكلات في الوقت الحالي، لكن لدينا تشكيلتنا ونشعر بسعادة كبيرة».

وانهار كومباني، أثناء متابعته حصة تدريبية للفريق الرديف لبايرن ميونيخ. وكان المدرب البلجيكي يعاني عدوى فيروسية، خلال الأيام السابقة، لكن سبب انهياره لم يجرِ التعرف عليه حتى الآن.

وغاب عن بايرن في مواجهة فرايبورغ، إلى جانب كومباني، جوشوا كيميتش بسبب وفاة أحد أفراد عائلته، فضلاً عن مانويل نوير وجمال موسيالا وألكسندر بافلوفيتش ولويس دياز وكيم مين جاي بسبب الإصابات.

وقال الحارس يوناس أوربيغ: «كان واضحاً للجميع أن هذه المباراة تمثل نهاية أسبوع صعب للغاية، على المستويين البدني والذهني».

وواصل أوربيغ تعويض غياب نوير، وقدم تصدياً حاسماً في الدقائق الأخيرة، عندما كان بايرن متقدماً 2-1، ليَحرم فرايبورغ من تسجيل هدف التعادل.

وبفضل النقاط الثلاث، استعاد بايرن صدارة «الدوري الألماني» بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، يوم السبت المقبل، في ميونيخ، والتي تجمع متصدري الترتيب.

وقال أوربيغ: «نتمتع بتماسك جيد، والجميع يساند الآخر، مهما كانت صعوبة الموقف أو ما يمر به كل فرد. نحن نقف معاً، ليس هذا الأسبوع فحسب، بل هذا الأسبوع على وجه الخصوص».