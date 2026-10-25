«البوندسليغا»: في غياب كومباني... بايرن يفوز بالثلاثة ويتصدّر

في أول مباراة بغياب مدربه البلجيكي فنسنت كومباني، المبتعد بسبب وعكة صحية، تغلب بايرن ميونيخ على مضيّفه فرايبورغ 3-1 الأحد في ختام المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وخاض الفريق البافاري مباراة أولى من دون كومباني الذي سيغيب لأسابيع عدة، وفق ما قال المدير الرياضي للنادي ماكس إيبرل، السبت.

وكان كومباني قد أصيب الأسبوع الماضي بفيروس أبعده بضعة أيام عن فريقه قبل أن يعود إلى مقعد البدلاء في مواجهة آرسنال الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي (2-2)، وقد أقر حينها بأنه لم يُنصت إلى جسده بالشكل الكافي.

بغيابه، قاد الإنجليزي آرون دانكس الفريق أمام فرايبورغ، وسيبقى على رأس الجهاز الفني مؤقتاً حتى عودة كومباني الذي سيغيب عن عدد من المباريات المهمة، أبرزها أمام بوروسيا دورتموند في «الكلاسيكر» ضمن الدوري، ولقاء أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا على الأقل.

وتعثّر بايرن ثلاث مرات في المباريات الأربع الماضية (3 تعادلات في مختلف المسابقات)، لكنه عاد إلى سكة الانتصارات بفضل أهداف الفرنسيين دايو أوباميكانو (16) ومايكل أوليسيه (90+5) وسيرج غنابري (42)، من دون أن يتأثر بهدف توم بيشوف بالخطأ في مرماه (82).

ورفع عملاق بافاريا رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، متقدماً بفارق الأهداف عن دورتموند.

بعد 16 دقيقة من عمر المباراة، وفي مشهد غير مألوف، انفرد قلب الدفاع أوباميكانو بالحارس ميو باكهاوس بعدما قاد بنفسه هجمة مرتدة ووضعه أوليسيه بمواجهة المرمى بلمسة واحدة، فسدد الكرة بنجاح مفتتحاً التسجيل.

وأضاف غنابري الهدف الثاني، والـ100 له بقميص بايرن في 267 مباراة ضمن الدوري، بتسديدة من مسافة قريبة بعد تمريرة ناثانييل براون (42)، قبل أن يحوّل بيشوف كرة بالخطأ إلى مرماه (82)، لكن أوليسيه أمّن النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.