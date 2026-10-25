أسبوع حاسم لدورتموند بين مواجهة بريمن بالكأس و«كلاسيكو» الدوري

يخوض فريق بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم أسبوعاً حاسماً في موسمه بمعنويات مرتفعة، مستنداً إلى صلابته الدفاعية وامتلاكه خيارات عديدة في تشكيلته.

ويستضيف دورتموند فريق فيردر بريمن، الثلاثاء المقبل، في الدور الثاني من كأس ألمانيا، قبل أن يحل ضيفاً على غريمه التقليدي بايرن ميونيخ يوم السبت المقبل في الدوري الألماني، في مواجهة «الكلاسيكو» التي قد تكون على صدارة جدول الترتيب.

وحافظ دورتموند على سجله خالياً من الهزائم في الدوري بفوزه السبت الماضي 1-صفر على آينتراخت فرانكفورت، وتفادى تلقي أي هدف للمرة الخامسة في سبع مباريات. وسجل ماكسيميليان باير هدف الفوز في الدقائق الأخيرة، بعدما تلقى تمريرة من زميله البديل جوب بيلينغهام.

وقال المدافع نيكو شلوتربيك: «لسنا مثاليين بعد، لكن الفريق يحرز تقدماً».

وأضاف: «سنواجه بايرن الأسبوع المقبل، ونريد تقديم مباراة قوية أمامه. لكن قبل ذلك، تنتظرنا مواجهة بريمن، الذي يقدم مستويات جيدة. أتوقع مباراة قوية الإيقاع. وتظل الكأس المحلية أقصر طريق للتتويج بالألقاب».

يمتلك دورتموند أقوى خط دفاع في الدوري الألماني، بعدما استقبلت شباكه أربعة أهداف فقط، لكن هدفين منها جاءا قبل أسبوعين أمام بريمن، عندما أهدر الفريق تقدمه بهدفين في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وقال لارس ريكن، المدير الإداري لدورتموند، قبل مواجهة الدور الثاني: «بالطبع نريد التأهل»، وذلك في مباراة سيواجه خلالها الفريق مجدداً مهاجمه السابق نيكلاس فولكروغ، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد ثمانية أهداف.

ولم يتجاوز دورتموند دور الثمانية في كأس ألمانيا منذ آخر تتويج له بالبطولة عام 2021.

ويتعين على المدرب نيكو كوفاتش الموازنة بين أحمال لاعبيه، في ظل خوض الفريق مباراة كل ثلاثة أيام وكثرة تنقلاته. فقد سافر دورتموند خلال سبعة أيام إلى منطقة الدائرة القطبية الشمالية، حيث خسر صفر-1 أمام بودو غليمت النرويجي، ثم إلى أذربيجان، حيث فاز 2-1 على صباح، كما تعادل سلبياً مع يونيون برلين في الدوري خلال الفترة نفسها.

وقال لاعب الوسط فيليكس نميشا: «نخوض عدداً كبيراً من المباريات، ولذلك نحتاج إلى تشكيلة قوية. وفي النهاية، أثبتنا ذلك عندما شارك لاعبان بديلان وصنعا الفارق».

وتبدو ظروف دورتموند أسهل نسبياً من ناحية السفر، إذ يخوض الفريق ثلاث مباريات متتالية على أرضه، إلى جانب رحلته المحلية إلى ميونيخ، وهو ما يمنح كوفاتش خيارات عديدة للتعامل مع ضغط المباريات.

وقال كوفاتش: «نتابع هذا الأمر بالطبع بالتعاون مع مدربي اللياقة البدنية والأطباء. علينا التأكد من إدارة أحمال اللاعبين بصورة مدروسة».

وأضاف: «لدينا فريق جيد، وكل لاعب قادر على المشاركة. ولهذا تحتاج إلى تشكيلة قوية وكبيرة، وهذا ما نمتلكه. لست قلقاً أياً كان اللاعبون الذين سأختارهم، فأنا أعلم أن اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم».