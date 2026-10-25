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جراحة في الوجه للاعبَين من شالكه بعد اصطدامهما

المغربي سفيان الفوزي لاعب فريق شالكه وزميله روبن غوسينس عقب إصابتهما في مواجهة كولن (د.ب.أ)
المغربي سفيان الفوزي لاعب فريق شالكه وزميله روبن غوسينس عقب إصابتهما في مواجهة كولن (د.ب.أ)
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جراحة في الوجه للاعبَين من شالكه بعد اصطدامهما

المغربي سفيان الفوزي لاعب فريق شالكه وزميله روبن غوسينس عقب إصابتهما في مواجهة كولن (د.ب.أ)
المغربي سفيان الفوزي لاعب فريق شالكه وزميله روبن غوسينس عقب إصابتهما في مواجهة كولن (د.ب.أ)

تعرض المغربي سفيان الفوزي، لاعب فريق شالكه، لكسر في الأنف واحتاج، وزميله في الفريق روبن غوسينس، إلى غرز لعلاج جروح في الجبهة، وذلك عقب اصطدامهما في مباراة الفريق أمام كولن السبت ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وأعلن نادي شالكه عن تشخيص الثنائي، الأحد، وقال إنه سيتقرر فيما بعد موقفهما من العودة إلى المشاركة مع الفريق، إذ سيلعب شالكه يوم الأربعاء أمام دينامو درسدن (درجة ثانية) في بطولة كأس ألمانيا.

واصطدم الفوزي بغوسينس في الدقيقة 37 من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، واحتاجا إلى وقت طويل للعلاج على أرض الملعب قبل نقلهما إلى المستشفى.

وكان الألماني الدولي سعيد الملا، مهاجم فريق كولن، وهو من أصول لبنانية، طرفاً في الواقعة، إذ دفع الفوزي وهو تصرف اعتذر عنه بعد نهاية المباراة.

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«البريميرليغ»: بورنموث يُسقط مان يونايتد بثلاثية... ومستقبل كاريك على المحك

حسرة لاعبي مان يونايتد بعد السقوط أمام بورنموث (أ.ب)
حسرة لاعبي مان يونايتد بعد السقوط أمام بورنموث (أ.ب)
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«البريميرليغ»: بورنموث يُسقط مان يونايتد بثلاثية... ومستقبل كاريك على المحك

حسرة لاعبي مان يونايتد بعد السقوط أمام بورنموث (أ.ب)
حسرة لاعبي مان يونايتد بعد السقوط أمام بورنموث (أ.ب)

ضاعف بورنموث من جراح مضيّفه مانشستر يونايتد، وجعل مايكل كاريك، المدير الفني للفريق الملقب «الشياطين الحمر»، أقرب من أي وقت مضى إلى الرحيل عن ملعب «أولد ترافورد».

وحقق بورنموث انتصاراً كبيراً بنتيجة 3 - 0 على مانشستر يونايتد بملعبه، الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ8 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وواصل مانشستر يونايتد، الذي خاض المباراة دون قائده البرتغالي برونو فرنانديز، الذي جلس على مقاعد البدلاء طيلة اللقاء، ظهوره الباهت في المسابقة، التي يتقاسم مع ليفربول صدارة قائمة أكثر الأندية المتوجة بها برصيد 20 لقباً. وتسبب ذلك في مغادرة عدد كبير من جماهيره المدرجات قبل نهاية الشوط الأول.

وتقدم بورنموث، عن طريق البرازيلي ريان في الدقيقة الـ38، فيما أضاف زميلاه؛ الإنجليزي ماركوس تافيرنيه، والبرازيلي إيفانيلسون، الهدفَين الثاني والثالث في الدقيقتين الـ43 والـ71 على الترتيب.

وبذلك، واصل مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارة فادحة 1 - 4 أمام مضيّفه كومو الإيطالي، في بطولة «دوري أبطال أوروبا» الأسبوع الماضي، نتائجه الكارثية في الموسم الحالي، بعدما عجز عن تحقيق أي انتصار لثامن مباراة على التوالي في مختلف المسابقات، حيث حقق خلال تلك السلسلة 3 تعادلات، وتلقى 5 هزائم.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي يعاني من أسوأ بداية في الدوري الإنجليزي منذ عام 1986، عند 7 نقاط في المركز الـ16، بفارق نقطة وحيدة فقط أمام مراكز الهبوط.

في المقابل، ارتفع رصيد بورنموث إلى 9 نقاط في المركز الـ13.

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الرياضة رياضة عالمية

«البريميرليغ»: ليفربول ينهي انتفاضة برايتون بثنائية «في 4 دقائق»

السويدي ألكسندر إيزاك (يسار) يحتفل بهدفه في برايتون (د.ب.أ)
السويدي ألكسندر إيزاك (يسار) يحتفل بهدفه في برايتون (د.ب.أ)
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«البريميرليغ»: ليفربول ينهي انتفاضة برايتون بثنائية «في 4 دقائق»

السويدي ألكسندر إيزاك (يسار) يحتفل بهدفه في برايتون (د.ب.أ)
السويدي ألكسندر إيزاك (يسار) يحتفل بهدفه في برايتون (د.ب.أ)

أوقف ليفربول انتفاضة ضيفه برايتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأنهى سلسلة انتصاراته، التي استمرت في مبارياته الأربع الماضية بالمسابقة.

وحقق ليفربول فوزاً مستحقاً 2 - صفر على برايتون، الأحد، في المرحلة الثامنة للمسابقة، مقتنصاً انتصاره الثاني على التوالي في البطولة.

وجاء هدفا المباراة في غضون 4 دقائق فقط، حيث جاء الهدف الأول لليفربول عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز باسكال غروس، لاعب برايتون، هدفاً للفريق الأحمر، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 17، فيما أضاف السويدي ألكسندر إيزاك الهدف الثاني في الدقيقة 21.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الرابع في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات وخسارة وحيدة، إلى 15 نقطة في المركز الرابع، متأخراً بفارق نقطة واحدة عن برايتون، الذي بقي في المركز الثالث.

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الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: بلباو يكتسح خيتافي برباعية

فرحة لاعبي أتلتيك بلباو بالفوز الكبير على خيتافي (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي أتلتيك بلباو بالفوز الكبير على خيتافي (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: بلباو يكتسح خيتافي برباعية

فرحة لاعبي أتلتيك بلباو بالفوز الكبير على خيتافي (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي أتلتيك بلباو بالفوز الكبير على خيتافي (إ.ب.أ)

اكتسح أتلتيك بلباو ضيفه خيتافي 4 - 0 على ملعب سان ماميس، الأحد، في المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مواصلاً سجله الخالي من الهزائم على أرضه منذ سقوطه في المباراة الافتتاحية.

وتمكّن الفريق الباسكي من استعادة توازنه بعد تعادل وخسارة، بفضل أهداف أليكس بيرنغنر (17)، الغاني إيناكي وليامز (35)، آيتور باريديس (70) ويوري بيرتشيتشي (88)، في حين طُرد ماريو مارتين من الضيوف (86).

ورفع بلباو رصيده إلى 12 نقطة بانتصاره الثالث في الدوري هذا الموسم، فيما تجمّد رصيد خيتافي عند 9 نقاط.

ومنذ خسارته في المباراة الأولى افتتاحاً أمام إشبيلية (1 - 3)، لم يخسر بلباو على أرضه في أربع مباريات متتالية.

وأدّت هذه النتيجة إلى تعرّض خيتافي لسلسلة من ست هزائم متتالية خارج الديار في دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان) 2016.

ولم يحقق خيتافي سوى فوز واحد في آخر 11 مباراة له في جميع المسابقات، ولم يعد تفصله سوى نقطة واحدة عن إسبانيول صاحب المركز الثامن عشر.

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