جراحة في الوجه للاعبَين من شالكه بعد اصطدامهما

تعرض المغربي سفيان الفوزي، لاعب فريق شالكه، لكسر في الأنف واحتاج، وزميله في الفريق روبن غوسينس، إلى غرز لعلاج جروح في الجبهة، وذلك عقب اصطدامهما في مباراة الفريق أمام كولن السبت ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم.

وأعلن نادي شالكه عن تشخيص الثنائي، الأحد، وقال إنه سيتقرر فيما بعد موقفهما من العودة إلى المشاركة مع الفريق، إذ سيلعب شالكه يوم الأربعاء أمام دينامو درسدن (درجة ثانية) في بطولة كأس ألمانيا.

واصطدم الفوزي بغوسينس في الدقيقة 37 من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، واحتاجا إلى وقت طويل للعلاج على أرض الملعب قبل نقلهما إلى المستشفى.

وكان الألماني الدولي سعيد الملا، مهاجم فريق كولن، وهو من أصول لبنانية، طرفاً في الواقعة، إذ دفع الفوزي وهو تصرف اعتذر عنه بعد نهاية المباراة.