لاتسيو إلى صدارة الدوري الإيطالي من شباك بارما

صعد لاتسيو لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي، وذلك بعد فوزه على ضيفه بارما 2/1، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 22 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني، والذي سيواجه فيورنتينا، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بارما عند أربع نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وتقدم لاتسيو عن طريق كينيث تايلور في الدقيقة 50، ثم سجل دييجو كارلوس لاعب بارما الهدف الثاني بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، سجل دييجو لونتاني الهدف الوحيد لبارما.