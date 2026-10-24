«البوندسليغا»: دورتموند يفوز ويتصدر قبل «الكلاسيكر»

عاد بوروسيا دورتموند إلى سكة الانتصارات والصدارة وتقدم بفارق ثلاث نقاط عن بايرن ميونيخ حامل اللقب قبل «الكلاسيكر» المنتظر بينهما، بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 1-0، السبت، في المرحلة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين دورتموند بالفوز الخامس هذا الموسم للبديل ماكسيميليان باير الذي سجل هدف الوحيد في الدقيقة 80.

ويأتي هذا الفوز قبل أسبوع من توجه دورتموند إلى ميونيخ حيث سيواجه بايرن في «الكلاسيكر»، علماً أن الأخير بإمكانه الارتقاء مجدداً إلى المركز الأول في حال فوزه على مضيّفه فرايبورغ في قمة مباريات هذه المرحلة، الأحد.

ويغيب مدرب العملاق البافاري البلجيكي فنسن كومباني عن مقاعد البدلاء من جراء تعرضه لوعكة صحية خلال حصة تدريبية نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وعلى ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، حسم دورتموند اللقاء في وقت متأخر بفضل البديلين جوب بيلينغهام، شقيق جود لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، وباير، واضعاً حداً لمباراتين من دون فوز سقط خلالهما في فخ التعادل أمام فيردر بريمن 2-2 ويونيون برلين سلباً، فرفع رصيده إلى 17 نقطة مقابل 14 للنادي البافاري.

ووجد بيلينغهام زميله باير على الجهة اليسرى فخدع الدولي حارس فرانكفورت نواه أتبولو قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

قبل هدف السبق، هيمن بوروسيا على اللقاء وأصاب القائم مرتين عبر السويدي دانييل سفينسون (31)، والغيني سيرهو غيراسي برأسية بعد ركنية من الهولندي جوي فيرمان (53).

وتتابع المرحلة الأحد فيلعب هوفنهايم مع باير ليفركوزن.