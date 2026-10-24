«البوندسليغا»: هامبورغ يسقط أمام بادربورن... شالكه يتعادل ولايبزيغ يكتسح

اقتنص فريق بادربورن فوزاً صعباً أمام ضيفه هامبورغ، بنتيجة 1/ صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل الفرنسي ريان فيليب هدف المباراة الوحيد الذي جاء في الدقيقة 88، بعد تمريرة من فيليكس جوتسه.

واستفاد بادربورن من هذا الفوز ليصل إلى النقطة الثامنة في المركز الثاني عشر، أما هامبورغ، فقد توقف رصيده عند 9 نقاط في المركز العاشر.

وكان هامبورغ قد حقق فوزاً ثميناً في الجولة الماضية على شتوتغارت، في حين كان بادربورن قد تعادل مع فيرد بريمن.

ويلعب باردبورن في الجولة الثامنة يوم السبت المُقبل، أمام مضيّفه بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما يحل هامبورغ ضيفاً على آينتراخت فرانكفورت في اليوم التالي.

التعادل السلبي حسم مواجهة كولن وشالكه (أ.ب)

وفي مدينة كولن، اكتفى شالكه بالتعادل مع مضيّفه كولن بدون أهداف ضمن ذات الجولة.

التعادل رفع رصيد كولن للنقطة الثامنة متفوقاً بنقطتين على شالكه.

كما تعادل أوغسبورغ مع ضيفه يونيون برلين، بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت حالتي طرد.

وتلقى فليكس أودوخاي لاعب برلين البطاقة الحمراء بالشوط الأول، قبل أن يتبعه جوما باه لاعب أوغسبورغ خارج الملعب في الدقيقة 63.

وافتتح الفرنسي هان-نواه ماسينغو النتيجة لأوغسبورغ في الدقيقة 71، قبل أن يعادل يانيك هابيرير النتيجة ليونيون بعدها بثلاث دقائق.

التعادل رفع رصيد أوغسبورغ للنقطة التاسعة، فيما وصل يونيون برلين للنقطة السادسة.

حارس مرمى لايبزيغ أورخان نايلند يحتفل بفوز فريقه على الفيسبيرغ (رويترز)

وفي ملعب «ريد بول أرينا»، أكرم لايبزيغ وفادة ضيفه الفيسبيرغ برباعية بيضاء، جاءت جميعا في الشوط الثاني.

وافتتح الفرنسي تيديام غوميز النتيجة في الدقيقة 48، قبل أن يضيف البرازيلي روميلو كاردوزو النتيجة في الدقيقة 66، ومن ثم أضاف النمساوي كريستوف باومغراتنر النتيجة بالدقيقة 84، قبل أن يعود كاردوزو ويسجل هدفه الثاني والرابع للايبزيغ في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد لايبزيغ للنقطة 12 متقدماً للمركز الخامس مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الفيسبيرغ عند 10 نقاط، وأصبح مهدداً بفقدان مركزه الثامن.

أخيراً وفي ماينز عاد فيردر بريمن من ملعب مضيّفه ماينز بفوز ثمين 2/ 3، ليرفع بريمن رصيده إلى 12 نقطة، متفوقاً بنقطتين عن ماينز.