نوير خارج مواجهة فرايبورغ للإصابة

انضم الحارس مانويل نوير إلى قائمة الغائبين عن مباراة فريق بايرن ميونيخ في الدوري الألماني، الأحد، أمام فرايبورغ.

وأصدر بايرن بياناً مقتضباً أوضح فيه أن قائده سيغيب عن المباراة بسبب التهاب وتر مزمن في قدمه، وذلك بعد تقارير أفادت بغيابه عن تدريبات السبت.

وكان نوير (40 عاماً) قد عاد إلى حراسة مرمى بايرن ميونيخ في مباراة التعادل 2 - 2 أمام آرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بعد أن حلّ جوناس أوربيغ بديلاً له في المباراتين السابقتين، ومن المتوقع الآن أن يكون حاضراً أيضاً في مباراة فرايبورغ.

ويُعدّ المدرب فينسن كومباني أبرز الغائبين الآخرين عن بايرن ميونيخ، حيث يرقد في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية في مركز تدريب الفريق الجمعة.

كما يغيب لاعب الوسط جوشوا كيميتش للمباراة الثانية على التوالي بسبب وفاة أحد أفراد عائلته، بينما يعاني المدافع كيم مين غاي والجناح لويس دياز من الإصابة، ولم يصل جمال موسيالا صانع الألعاب لمستوى الجاهزية المطلوب.