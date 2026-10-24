مسؤول في الاتحاد الألماني يطالب «بعقوبة قاسية» لمان سيتي

طالب أندرياس ريتيغ، المدير العام للاتحاد الألماني لكرة القدم، بإنزال أشد العقوبات الممكنة بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على خلفية انتهاكاته للوائح المالية.

وقال ريتيغ لمجلة «كيكر» الرياضية: «بصراحة مطلقة، لا يوجد ما هو أسوأ من هذا. بالنسبة لي، هذا ليس أسوأ سيناريو، بل أسوأ سيناريو احتيال، أخطر حالة احتيال يمكن تخيلها».

وأضاف: «أتمنى أن يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أقصى الإجراءات القانونية الممكنة ويفرض أقصى عقوبة ممكنة. وهذا يعني تحديداً سحب ترخيص النادي وتجريده من جميع ألقابه».

وتتعلق الدعوى القضائية المرفوعة ضد مانشستر سيتي بـ115 مخالفة محتملة تعود إلى الفترة من 2009 إلى 2018، حيث يُزعم أن النادي قام خلالها، من بين أمور أخرى، بتقديم معلومات مضللة حول وضعه المالي وتضخيم عائدات الرعاية بشكل مصطنع.

وأدانت لجنة مستقلة النادي في 114 قضية، وهو حكم يستأنفه مانشستر سيتي.