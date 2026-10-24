هونيس محذراً كارل: لست نجماً بعد!

انتقد أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، سلوك الجناح الشاب لينارت كارل، معلناً عزمه إجراء محادثة جادة معه.

وقال هونيس لصحيفة «فيلت أم سونتاغ»: «قررت إجراء حديث جاد معه. لا يزال بعيداً عن أن يكون نجماً كبيراً، فاللاعبون الشباب بحاجة إلى التواضع».

واعتبر هونيس أن الإشادات المبالغ فيها التي حظي بها كارل خلال الموسم الماضي ربما جعلته يشعر بأهمية أكبر من حجمه.

وأضاف: «اللاعبون الشباب يحتاجون أيضاً إلى الضغوط. لا أعلم ما إذا كان من المفيد للينارت كارل أن يظل الجميع يربتون على كتفه ويشيدون به باستمرار».

وتابع: «المقارنات مع زميله مايكل أوليسيه لا تصب بالتأكيد في مصلحته، فهناك فارق شاسع بينهما».

وكان كارل (18 عاماً) ترك انطباعاً قوياً مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ خلال الموسم الماضي، بعدما سجل تسعة أهداف وصنع ثمانية أخرى.

ومكنته هذه المستويات من الانضمام إلى المنتخب الألماني، لكنه غاب عن المشاركة في كأس العالم خلال الصيف بسبب إصابة في عضلات الفخذ.

ومنذ ذلك الحين، يواجه اللاعب صعوبة في استعادة أفضل مستوياته، إذ شارك في 267 دقيقة فقط خلال تسع مباريات في الموسم الحالي، سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع آخر.