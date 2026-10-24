إقالة مدرب نيوزيلندا بيزلي

أعلن الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، السبت، عدم تجديد عقد مدرب المنتخب الأول دارين بيزلي، بعدما قاد الفريق إلى تعادل وخسارتين في نهائيات كأس العالم الصيف الماضي.

وسينهي بيزلي فترة امتدت لـ4 سنوات مع المنتخب عند انتهاء عقده بعد مباراتين دوليتين وديتين على أرض نيوزيلندا أمام الهند في نوفمبر (تشرين الثاني).

وأسهم المدرب، البالغ 54 عاماً، في قيادة نيوزيلندا إلى ثاني مشاركة لها في كأس العالم للرجال؛ حيث تعادلت مع إيران 2-2 قبل أن تخسر أمام مصر 1-3 وبلجيكا 1-5.

وكان منتخب نيوزيلندا، المعروف بلقب «أول وايتس»، الأقل تصنيفاً بين المنتخبات المشاركة في البطولة التي ضمت 48 منتخباً، إذ احتل المركز الـ86 عالمياً.

وقال بيزلي إنه يشعر بخيبة أمل لمغادرته المنصب، لكنه أقر بوجود توقعات بأن ينجح المنتخب النيوزيلندي في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى.

وأضاف: «كنت بالتأكيد متحمساً لمواصلة العمل خلال الدورة المقبلة، لكنني أتفهم أن هذا قرار كروي (فني) اتخذه الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، وفي النهاية لم نُحقق النتائج التي كنا نطمح إليها».

وتابع: «أعتقد أننا بنينا شيئاً جميلاً للغاية خلال السنوات الأربع الماضية مع مجموعة شابة من اللاعبين. ورغم أنني لن أكون جزءاً من الفريق مستقبلاً، فإنني أتطلع إلى رؤية تطوره استعداداً لكأس العالم المقبلة، لأنني أؤمن كثيراً بهذه المجموعة».

ولعب بيزلي، المولود في إنجلترا، لسنوات طويلة مدافعاً في صفوف واتفورد، كما عمل مدرباً في مستويات مختلفة داخل نيوزيلندا لمدة 15 عاماً، بينها فترة مساعد مدرب للمنتخب الأول، قبل أن يخلف داني هاي في منصب المدير الفني عام 2022.