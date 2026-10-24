المدير الرياضي لبايرن: كومباني في «حالة مستقرة»… ويغيب «عدة أسابيع»

استقرت حالة مدرب بايرن ميونيخ، البلجيكي فنسان كومباني، بعد الوعكة المفاجئة التي تعرّض لها الجمعة، ونُقل على أثرها إلى إحدى عيادات ميونيخ، وفق ما أكد المدير الرياضي للنادي، ماكس إيبرل، السبت، مرجحاً غيابه عدة «أسابيع».

وقال إيبرل: «أولاً، الخبر الجيد هو أنه في حالة مستقرة. لقد انهار أمس في الملعب، وهو الآن في المستشفى؛ حيث سيبقى بضعة أيام أخرى، إلى أن تتضح الصورة بالكامل، وتُستكمل جميع الفحوص والتحاليل والمراقبة».

وأضاف: «علينا أولاً أن نعرف ما الذي حدث، ثم كيف حدث، وبعد ذلك سنفكر بهدوء فيما يعنيه ذلك بالنسبة إلى فترة التعافي. لهذا السبب، لن نُحدد حالياً أي إطار زمني على الإطلاق، ولن نتحدث عن أيام، بل عن أسابيع. يجب أن يكون ذلك واضحاً لنا جميعاً».

وتابع المدير الرياضي لبايرن: «هذا يثبت مرة أخرى أن كرة القدم ليست الشيء الأهم في الحياة، ربما تكون الثانية أو الثالثة من حيث الأهمية، أما الأهم فهو الصحة».

وكان كومباني قد أصيب الأسبوع الماضي بفيروس أبعده بضعة أيام عن فريقه، قبل أن يعود إلى مقعد البدلاء في مواجهة آرسنال الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي (2-2)، وقد أقر حينها بأنه لم يُنصت إلى جسده بالشكل الكافي.

وبعد حصة تدريب الفريق الأول استعداداً لمباراة فرايبورغ، الجمعة بعد الظهر، بقي كومباني لمتابعة تدريب الفريق الرديف الذي يشرف عليه الدولي البرازيلي السابق دانتي.

وخلال ذلك انهار كومباني، قبل أن تنقله سيارة إسعاف إلى إحدى عيادات ميونيخ؛ حيث أُدخل لإجراء «فحوص معمقة»، وفق ما أعلنه النادي البافاري في بيان مساء الجمعة.

ويحل بايرن ضيفاً على فرايبورغ، الأحد، في قمة المرحلة من الدوري الألماني؛ حيث يتصدّر الفريق البافاري الترتيب برصيد 14 نقطة أمام فرايبورغ الثالث بفارق نقطة واحدة.

ويعني غياب قد يمتد لعدة أسابيع أن الفريق سيفتقد مدربه في عدد من مباريات الدوري، وكذلك في المواجهة المرتقبة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني).