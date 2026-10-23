ويلييت الأنغولي يفجر المفاجأة ويقصي صن داونز من «أبطال أفريقيا»

ودع فريق ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، منافسات البطولة مبكرا، من دور الـ32 للمسابقة، بعد التعادل على أرضه مع ضيفه ويلييت الأنغولي 1 / 1 الجمعة في مباراة الإياب.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل صفر / صفر الأسبوع الماضي، ليستفيد الفريق الأنغولي من قاعدة احتساب الهدف خارج ملعبه بهدفين، في حالة التعادل الإيجابي، ليتأهل إلى دور الـمجموعات ويطيح بحامل اللقب.

وتعد هذه كبرى مفاجآت المرحلة الحالية من البطولة، علما بأن بيراميدز المصري فاز بلقب دوري الأبطال، مرتين في غضون 10 سنوات.

وفي جنوب أفريقيا أيضا، تأهل أورلاندو بايرتس إلى دور المجموعات، بالفوز 4 / صفر على ضيفه الناميبي أفريكان ستارز.

وكان بايرتس قد فاز ذهابا في دور الـ32 بنتيجة 1 / صفر ليتأهل بنتيجة إجمالية 5 / صفر، ويعوض خروج مواطنه.