ألونسو: مارتينيز سيغيب عن تشيلسي «لأسابيع»

قال تشابي ألونسو، مدرب تشيلسي، قبل استضافة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، إن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز سيغيب عن فريقه لعدة أسابيع بعد خضوعه لجراحة بسبب كسر في الفك.

وأُصيب مارتينيز خلال فوز تشيلسي (2-صفر) على إيفرتون، السبت، ونُقل إلى المستشفى عقب اصطدامه بالمدافع غاراد برانثوايت.

وكشف ألونسو، في مؤتمر صحافي، الجمعة، عن أن «حالته تتحسّن بعد خضوعه للجراحة. ما زلنا بحاجة إلى الانتظار. (سيغيب) لبضعة أسابيع. ونأمل أن تكون المدة أقصر لا أطول».

ومن المتوقع أن يبدأ مايك بندرز أساسياً أمام توتنهام.

وقال ألونسو: «إنه جاهز. لقد تدرب جيداً وشارك في مباراتين بالكأس أظهر خلالهما مستواه الجيد... وعندما دخل الملعب في مباراة إيفرتون، أظهر في غضون دقائق قليلة شخصيته وموهبته».

وأوضح مدرب تشيلسي آخر مستجدات حالة الثنائي مالو غوستو وبيب تشافاريا، اللذَين غابا عن فوز الفريق في مطلع الأسبوع بسبب المرض والإصابة على التوالي.

وقال المدرب الإسباني: «مالو (غوستو) بخير. بيب (تشافاريا) شارك لجزء في التدريبات، لكنه لم يتمكن من المشاركة».