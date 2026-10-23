ليبرون جيمس يسخر من ترمب!

ردّ النجم ليبرون جيمس بسخرية على انتقاد الرئيس دونالد ترمب تصرفات نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» بشدة، معتبراً أنه أظهر سلوكاً ينطوي على عدم احترام خلال عزف النشيد الوطني.

وعندما سُئل ليبرون جيمس البالغ 41 عاماً في المنطقة المختلطة بعد فوز فريقه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الوافد إليه قبل بداية الموسم قادماً من لوس أنجليس ليكرز على كليفلاند كافالييرز، الجمعة 114-106، رد باقتضاب وبسخرية قائلاً: «من المفترض أن يكون يوماً هادئاً في المكتب»، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وكان ترمب قد نشر مقطع فيديو لنجم كرة السلة وهو يقوم على ما يبدو بحركات إحماء في أثناء اصطفافه مع زملائه في سفنتي سيكسرز.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال»: «في أثناء الاستماع إلى نشيدنا الوطني، يُظهر ليبرون جيمس عدم احترام لبلدنا! لقد قلت منذ البداية إنه لا خير فيه، إنه عار كامل».

وأضاف: «يجب على ليبرون جيمس أن يعتذر لجميع المحاربين والأبطال الأميركيين العظماء الذين ماتوا من أجل العلم الأميركي، ومن أجل كل ما تمثله بلادنا!».

وكان التعليق المرفق داخل الفيديو الذي استخدمه ترمب يقول: «ليبرون يتدرب على التأرجح في الغولف قبل المباراة». ويُظهر المقطع جيمس وهو يقوم بحركات تأرجح جانبية وحركات تشبه التصويب في كرة السلة.

ولم يتضح على الفور متى تم تصوير الفيديو.

وسبق لترمب أن وجّه انتقادات إلى رياضيين من قبل، لا سيما رياضيين سود، بسبب سلوكهم في أثناء عزف النشيد الوطني الأميركي قبل المباريات.

وخلال ولايته الأولى، استهدف ترمب نجم دوري كرة القدم الأميركية (إن إف إل) كولين كايبرنيك بسبب قراره الركوع في أثناء عزف نشيد «الراية المتلألئة بالنجوم» احتجاجاً على الظلم العنصري، ووحشية الشرطة.