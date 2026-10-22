إصابة عضلية تبعد لويس دياز عن بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ الألماني تعرض مهاجمه الكولومبي لويس دياز لإصابة عضلية في الفخذ اليسرى، خلال مواجهة آرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، ما يهدد مشاركته في المباريات المقبلة؛ وأبرزها مواجهتا فرايبورغ وبوروسيا دورتموند في «الدوري الألماني».

وأوضح النادي البافاري، في بيان، الخميس، أن الفحوص الطبية التي خضع لها دياز كشفت إصابته بتمزق طفيف في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى، مؤكداً غياب اللاعب، البالغ من العمر 29 عاماً، عن الفريق، خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد دقيق لعودته.

كان دياز قد بدأ مواجهة آرسنال، التي انتهت بالتعادل 2-2، على مقاعد البدلاء بسبب معاناته من مشكلات عضلية، قبل أن يشارك في الدقيقة 68، لكنه اضطر لمغادرة الملعب مجدداً في الدقائق الأخيرة بعدما شعر بآلام.

وشهدت المباراة أيضاً خروج المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي بين الشوطين، بعدما شارك أساسياً، رغم عدم وصوله إلى الجاهزية البدنية الكاملة، ما أثار مخاوف الجهاز الفني بشأن إمكانية غيابه عن المواجهات المقبلة.

وأعرب البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، عن أمله بألا تطول فترة غياب اللاعبين، قائلاً، عقب مواجهة آرسنال: «آملُ أن تكون فترة التعافي قصيرة بالنسبة إليهما، وربما لا تتجاوز أسبوعاً».

وأضاف: «أعتقد أنه يمكن استبعاد وجود إصابات بالغة الخطورة»، في إشارة إلى تفاؤله بنتائج الفحوص الطبية ومدى سرعة تعافي اللاعبين.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة فرايبورغ، صاحب المركز الثالث، قبل خوض مواجهة مرتقبة أمام غريمه بوروسيا دورتموند، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وسط احتمالات غياب دياز وكيم عن المباراتين.

ويتصدر بايرن ميونيخ، حامل اللقب، جدول ترتيب «الدوري الألماني» بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند، وبفارق نقطة واحدة عن فرايبورغ وباير ليفركوزن، في ظل منافسة متقاربة على صدارة البطولة.