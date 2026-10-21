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رايس ينقذ آرسنال من السقوط أمام بايرن ميونيخ

الإنجليزي ديكلان رايس، لاعب آرسنال، يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثاني أمام بايرن ميونيخ الألماني (رويترز)
الإنجليزي ديكلان رايس، لاعب آرسنال، يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثاني أمام بايرن ميونيخ الألماني (رويترز)
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رايس ينقذ آرسنال من السقوط أمام بايرن ميونيخ

الإنجليزي ديكلان رايس، لاعب آرسنال، يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثاني أمام بايرن ميونيخ الألماني (رويترز)
الإنجليزي ديكلان رايس، لاعب آرسنال، يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثاني أمام بايرن ميونيخ الألماني (رويترز)

انتزع آرسنال الإنجليزي تعادلاً ثميناً من مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-2، الأربعاء، في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أنقذه ديكلان رايس من الخسارة بهدف متأخر.

ورفع آرسنال، وصيف النسخة الماضية، رصيده إلى سبع نقاط، مقابل خمس نقاط لبايرن ميونيخ، في مواجهة جددت الصراع بين الفريقين بعدما التقيا في البطولة الموسم الماضي على ملعب «الإمارات»، حين فاز الفريق اللندني 3-1 في طريقه إلى بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006، قبل خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

الهولندي يوريين تيمبر، لاعب آرسنال الإنجليزي، في صراع على الكرة مع الألماني جوناثان تاه، مدافع بايرن ميونيخ، خلال مواجهة الفريقين (إ.ب.أ)

ودخل آرسنال المباراة بعدما حقق عشرة انتصارات في آخر 11 مواجهة بمختلف المسابقات، لكنه تلقى ضربة مبكرة بإصابة جناحه بوكايو ساكا، الذي اضطر المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا إلى استبداله في الدقيقة العاشرة، ليدفع بإيبيريتشي إيزي بدلاً منه.

ولم يحتج إيزي إلى وقت طويل لترك بصمته، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 25، بعدما تلقى تمريرة طويلة متقنة من النرويجي مارتن أوديغارد، أنهاها بتسديدة أرضية عجز الحارس الألماني مانويل نوير عن التصدي لها.

لاعبو آرسنال الإنجليزي يتفاعلون عقب التعادل أمام بايرن ميونيخ الألماني (إ.ب.أ)

ورد بايرن ميونيخ، الذي افتقد الفرنسي مايكل أوليسيه بسبب الإيقاف ويوزوا كيميش لظروف عائلية، بهدف التعادل في الدقيقة 35، عندما استغل الظهير الكندي ألفونسو ديفيس تمريرة بينية من الإنجليزي هاري كين خلف دفاع آرسنال، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، قبل أن يتبادل الفريقان الفرص مع بداية الشوط الثاني، وسط تألق الحارسين نوير والإسباني دافيد رايا.

وفي الدقيقة 61، حصل بايرن على ركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع الهولندي يوريين تيمبر داخل منطقة الجزاء، انبرى لها كين بنجاح، مانحاً الفريق البافاري التقدم.

تبدو الحسرة على لاعبي بايرن ميونيخ الألماني عقب التعادل أمام آرسنال الإنجليزي ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا (إ.ب.أ)

ورفع المهاجم الإنجليزي رصيده هذا الموسم إلى عشرة أهداف وسبع تمريرات حاسمة خلال 11 مباراة بمختلف المسابقات، كما أصبح ثاني لاعب يسجل في عشر مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حقق الإنجاز ذاته بين يونيو (حزيران) 2017 وأبريل (نيسان) 2018.

وعزز كين أيضاً سجله التهديفي أمام آرسنال، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفاً في مواجهاته ضد الفريق اللندني.

وبينما كان بايرن في طريقه لحسم المواجهة، نجح ديكلان رايس في إدراك التعادل لآرسنال في الدقيقة 82، مستفيداً من مجهود فردي وتمريره من البديل السويدي فيكتور غيوكيريس، ليمنح فريقه نقطة ثمينة خارج أرضه.

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الرياضة رياضة عالمية

إيسكو يقود ريال بيتيس إلى فوزه الثالث توالياً في دوري الأبطال

لاعبو ريال بيتيس الإسباني يحتفلون عقب الفوز على فينورد الهولندي (رويترز)
لاعبو ريال بيتيس الإسباني يحتفلون عقب الفوز على فينورد الهولندي (رويترز)
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إيسكو يقود ريال بيتيس إلى فوزه الثالث توالياً في دوري الأبطال

لاعبو ريال بيتيس الإسباني يحتفلون عقب الفوز على فينورد الهولندي (رويترز)
لاعبو ريال بيتيس الإسباني يحتفلون عقب الفوز على فينورد الهولندي (رويترز)

واصل ريال بيتيس الإسباني انطلاقته المثالية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه فينورد الهولندي بهدف دون رد، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

ألفارو فاييس، حارس مرمى ريال بيتيس الإسباني، في صراع على الكرة مع جيري سانت جوست، لاعب فينورد الهولندي (إ.ب.أ)

ويدين الفريق الأندلسي بانتصاره إلى نجمه المخضرم إيسكو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 59، ليقود فريقه إلى تحقيق العلامة الكاملة بعد ثلاث جولات.

ونجح بيتيس في استعادة توازنه عقب خسارته القاسية أمام برشلونة بنتيجة 2-5 في الدوري الإسباني قبل أيام، مؤكداً قدرته على مواصلة نتائجه الإيجابية على الساحة الأوروبية.

ميكا مارمول، لاعب فينورد الهولندي، في صراع على الكرة مع رودريغو ريكيلمي، لاعب ريال بيتيس الإسباني (رويترز)

ورفع الفريق الإسباني رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس، بعدما سبق له الفوز على ليل الفرنسي وبورتو البرتغالي بنتيجة واحدة 3-2 في الجولتين السابقتين.

ناتشو فيري وميكا مارمول، لاعبا فينورد الهولندي، عقب الخسارة أمام ريال بيتيس الإسباني (إ.ب.أ)

في المقابل، تجمد رصيد فينورد عند ثلاث نقاط في المركز السادس والعشرين، بعدما تلقى خسارته الثانية في البطولة.

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دوري أبطال أوروبا إسبانيا
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كلوب بروج يواصل انتصاراته الأوروبية بثلاثية في شباك لانس

البرتغالي كارلوس فوربس، لاعب كلوب بروج البلجيكي، يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثالث أمام لانس الفرنسي (أ.ب)
البرتغالي كارلوس فوربس، لاعب كلوب بروج البلجيكي، يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثالث أمام لانس الفرنسي (أ.ب)
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كلوب بروج يواصل انتصاراته الأوروبية بثلاثية في شباك لانس

البرتغالي كارلوس فوربس، لاعب كلوب بروج البلجيكي، يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثالث أمام لانس الفرنسي (أ.ب)
البرتغالي كارلوس فوربس، لاعب كلوب بروج البلجيكي، يحتفل بتسجيل هدف فريقه الثالث أمام لانس الفرنسي (أ.ب)

واصل كلوب بروج البلجيكي نتائجه الإيجابية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً عريضاً على ضيفه لانس الفرنسي بثلاثة أهداف دون مقابل، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

وافتتح هانز فاناكين التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، قبل أن يعزز خواكين سيس تقدم الفريق البلجيكي بالهدف الثاني في الدقيقة 50، فيما اختتم كارلوس فوربس الثلاثية عند الدقيقة 72.

وحقق كلوب بروج انتصاره الثاني توالياً في المسابقة، بعدما كان قد فجّر مفاجأة بفوزه على إنتر ميلان الإيطالي 4-3 في عقر داره خلال الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى ست نقاط، معوضاً خسارته في مستهل مشواره أمام أستون فيلا الإنجليزي 2-3.

الفرنسي أودسون إدوار، لاعب لانس، في صراع على الكرة مع يان فيرجيلي، لاعب كلوب بروج البلجيكي (إ.ب.أ)

في المقابل، تلقى لانس خسارته الثانية على التوالي، ليتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، بعدما كان قد سقط أمام سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين دون رد في الجولة الثانية، عقب فوزه بصعوبة على سلافيا براغ التشيكي في مباراته الافتتاحية.

وفي الجولة الرابعة، المقررة يومي 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يستضيف لانس نظيره كومو الإيطالي، الذي يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد انتصاره الكبير على مانشستر يونايتد الإنجليزي 4-1، فيما يحل كلوب بروج ضيفاً على آيندهوفن الهولندي، سعياً لمواصلة سلسلة انتصاراته القارية.

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دوري أبطال أوروبا بلجيكا
الرياضة رياضة عالمية

لاسك النمساوي يفاجئ سبورتينغ لشبونة بفوز تاريخي

روبرت ليوبيتشيتش، لاعب لاسك لينتس النمساوي، يحتفل مع زملائه عقب الفوز على سبورتينغ لشبونة (أ.ب)
روبرت ليوبيتشيتش، لاعب لاسك لينتس النمساوي، يحتفل مع زملائه عقب الفوز على سبورتينغ لشبونة (أ.ب)
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لاسك النمساوي يفاجئ سبورتينغ لشبونة بفوز تاريخي

روبرت ليوبيتشيتش، لاعب لاسك لينتس النمساوي، يحتفل مع زملائه عقب الفوز على سبورتينغ لشبونة (أ.ب)
روبرت ليوبيتشيتش، لاعب لاسك لينتس النمساوي، يحتفل مع زملائه عقب الفوز على سبورتينغ لشبونة (أ.ب)

حقق لاسك لينتس النمساوي فوزاً تاريخياً في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما قلب تأخره أمام مضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي إلى انتصار مثير بنتيجة 3-2، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري.

واستهل سبورتينغ المواجهة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً عبر مهاجمه الكولومبي لويس خافيير سواريز، الذي نفذ ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة الخامسة، غير أن رد الفريق النمساوي لم يتأخر، بعدما أدرك كريستوف لانغ التعادل في الدقيقة 15.

النمساوي أليساندرو شوبف، لاعب لاسك لينتس، يتنافس على الكرة مع البرازيلي لويس غيليرمي، لاعب سبورتينغ لشبونة (أ.ب)

وفي الشوط الثاني، باغت لاسك أصحاب الأرض بهدفين خلال خمس دقائق، إذ منح ساشا كالادجيتش التقدم للضيوف في الدقيقة 63، قبل أن يعزز التشيكي كريشتوف دانييك النتيجة بإضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 68.

وحاول الفريق البرتغالي العودة في الدقائق الأخيرة، ونجح سواريز في تقليص الفارق بتسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 89، لكن محاولات أصحاب الأرض لإدراك التعادل لم تثمر، ليخرج الفريق النمساوي بانتصار ثمين من ملعب «جوسيه ألفالادي».

الإسباني سيرجي ألتيميرا، لاعب سبورتينغ يبدي حسرته عقب تسجيل التشيكي كريشتوف دانييك، لاعب لاسك الهدف الثالث (أ.ف.ب)

وبهذا الفوز، دوّن لاسك أول انتصار في تاريخه بدوري أبطال أوروبا، رافعاً رصيده إلى ثلاث نقاط، بعدما خسر مباراتيه الافتتاحيتين، فيما تلقى سبورتينغ لشبونة هزيمته الأولى في النسخة الحالية، ليتجمد رصيده عند ست نقاط.

وفي الجولة الرابعة، المقررة يومي 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، يحل سبورتينغ لشبونة ضيفاً على شاختار دانييتسك الأوكراني، بينما يستضيف لاسك لينتس نظيره سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، سعياً لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة القارية.

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