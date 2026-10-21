رايس ينقذ آرسنال من السقوط أمام بايرن ميونيخ

انتزع آرسنال الإنجليزي تعادلاً ثميناً من مضيفه بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-2، الأربعاء، في مواجهة مثيرة ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما أنقذه ديكلان رايس من الخسارة بهدف متأخر.

ورفع آرسنال، وصيف النسخة الماضية، رصيده إلى سبع نقاط، مقابل خمس نقاط لبايرن ميونيخ، في مواجهة جددت الصراع بين الفريقين بعدما التقيا في البطولة الموسم الماضي على ملعب «الإمارات»، حين فاز الفريق اللندني 3-1 في طريقه إلى بلوغ النهائي للمرة الأولى منذ عام 2006، قبل خسارته أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.

الهولندي يوريين تيمبر، لاعب آرسنال الإنجليزي، في صراع على الكرة مع الألماني جوناثان تاه، مدافع بايرن ميونيخ، خلال مواجهة الفريقين (إ.ب.أ)

ودخل آرسنال المباراة بعدما حقق عشرة انتصارات في آخر 11 مواجهة بمختلف المسابقات، لكنه تلقى ضربة مبكرة بإصابة جناحه بوكايو ساكا، الذي اضطر المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا إلى استبداله في الدقيقة العاشرة، ليدفع بإيبيريتشي إيزي بدلاً منه.

ولم يحتج إيزي إلى وقت طويل لترك بصمته، إذ افتتح التسجيل في الدقيقة 25، بعدما تلقى تمريرة طويلة متقنة من النرويجي مارتن أوديغارد، أنهاها بتسديدة أرضية عجز الحارس الألماني مانويل نوير عن التصدي لها.

لاعبو آرسنال الإنجليزي يتفاعلون عقب التعادل أمام بايرن ميونيخ الألماني (إ.ب.أ)

ورد بايرن ميونيخ، الذي افتقد الفرنسي مايكل أوليسيه بسبب الإيقاف ويوزوا كيميش لظروف عائلية، بهدف التعادل في الدقيقة 35، عندما استغل الظهير الكندي ألفونسو ديفيس تمريرة بينية من الإنجليزي هاري كين خلف دفاع آرسنال، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، قبل أن يتبادل الفريقان الفرص مع بداية الشوط الثاني، وسط تألق الحارسين نوير والإسباني دافيد رايا.

وفي الدقيقة 61، حصل بايرن على ركلة جزاء إثر لمسة يد على المدافع الهولندي يوريين تيمبر داخل منطقة الجزاء، انبرى لها كين بنجاح، مانحاً الفريق البافاري التقدم.

تبدو الحسرة على لاعبي بايرن ميونيخ الألماني عقب التعادل أمام آرسنال الإنجليزي ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا (إ.ب.أ)

ورفع المهاجم الإنجليزي رصيده هذا الموسم إلى عشرة أهداف وسبع تمريرات حاسمة خلال 11 مباراة بمختلف المسابقات، كما أصبح ثاني لاعب يسجل في عشر مباريات متتالية بدوري أبطال أوروبا، بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حقق الإنجاز ذاته بين يونيو (حزيران) 2017 وأبريل (نيسان) 2018.

وعزز كين أيضاً سجله التهديفي أمام آرسنال، بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفاً في مواجهاته ضد الفريق اللندني.

وبينما كان بايرن في طريقه لحسم المواجهة، نجح ديكلان رايس في إدراك التعادل لآرسنال في الدقيقة 82، مستفيداً من مجهود فردي وتمريره من البديل السويدي فيكتور غيوكيريس، ليمنح فريقه نقطة ثمينة خارج أرضه.