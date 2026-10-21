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الرياضة رياضة عالمية

انتكاسة جديدة تهدد بإبعاد سيسكو عن مانشستر يونايتد حتى 2027

مهاجم مانشستر يونايتد السلوفيني بنجامين سيسكو (رويترز)
مهاجم مانشستر يونايتد السلوفيني بنجامين سيسكو (رويترز)
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انتكاسة جديدة تهدد بإبعاد سيسكو عن مانشستر يونايتد حتى 2027

مهاجم مانشستر يونايتد السلوفيني بنجامين سيسكو (رويترز)
مهاجم مانشستر يونايتد السلوفيني بنجامين سيسكو (رويترز)

تتصاعد المخاوف داخل مانشستر يونايتد الإنجليزي بشأن إمكانية استمرار غياب مهاجمه السلوفيني بنجامين سيسكو حتى مطلع عام 2027، في ظل معاناته من مشكلة بدنية جديدة قد تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

ويبتعد سيسكو، البالغ من العمر 23 عاماً، عن المشاركة منذ خمسة أسابيع بسبب إصابة تختلف عن المشكلة التي عانى منها في ساقه خلال الأشهر الستة الماضية، فيما يواصل الخضوع لفحوصات طبية دقيقة في مقر تدريبات النادي لتحديد طبيعة الإصابة ومدة التعافي.

وحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، تسود حالة من القلق داخل مانشستر يونايتد من احتمال امتداد غياب المهاجم السلوفيني إلى أربعة أشهر، في حين يأمل المقربون منه ألا تتأخر عودته حتى فبراير (شباط) المقبل، رغم توقعاتهم باستمرار ابتعاده عن الملاعب لفترة إضافية.

وقد تدفع هذه التطورات إدارة النادي إلى التحرك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتعزيز الخط الهجومي، بعدما تعثرت محاولاتها لضم مهاجم جديد الصيف الماضي، نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بشأن رحيل الهولندي جوشوا زيركزي.

وكان إيفرتون قد أبدى اهتماماً بالتعاقد مع زيركزي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن مانشستر يونايتد فضّل الاحتفاظ بخدماته حفاظاً على الخيارات المتاحة في تشكيلته.

ورغم استمراره مع الفريق، لم يبدأ زيركزي سوى مباراة واحدة أساسياً من أصل 27 مواجهة خاضها مانشستر يونايتد منذ تولي مايكل كاريك القيادة الفنية، ما يعكس محدودية مشاركاته تحت إشراف المدرب الإنجليزي.

وعلى الصعيد الهجومي، بدأ البرازيلي ماتيوس كونيا الموسم في مركز رأس الحربة، قبل أن يتولى الكاميروني برايان مبيومو المهمة، ليصبح هداف الفريق حالياً برصيد أربعة أهداف.

وكان مبيومو قد أحرز خمسة أهداف خلال مشاركاته في مركز المهاجم الصريح الموسم الماضي تحت قيادة كاريك، ما يجعله أحد أبرز الخيارات المتاحة لتعويض غياب سيسكو.

وتأتي الأزمة الهجومية رغم الاستثمارات الكبيرة التي ضخها مانشستر يونايتد لتعزيز هذا المركز خلال السنوات الأخيرة، إذ أنفق 108.5 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع زيركزي وراسموس هويلوند في فترتي انتقالات صيفيتين متتاليتين، قبل أن يضم سيسكو عام 2025 مقابل 73.62 مليون جنيه إسترليني.

وبات النادي أمام تحدٍ جديد لإيجاد حلول هجومية تضمن استمرارية الفريق، في انتظار اتضاح نتائج الفحوصات الطبية وتحديد موعد عودة المهاجم السلوفيني.

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الرياضة رياضة عالمية

اللجنة التنفيذية لـ«كاف» تبحث ملف استضافة أمم أفريقيا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)
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اللجنة التنفيذية لـ«كاف» تبحث ملف استضافة أمم أفريقيا

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» (رويترز)

تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، اجتماعاً افتراضياً، الخميس، لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالبطولات والاستحقاقات المقبلة، إلى جانب مستجدات تنظيم كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح الاتحاد الأفريقي، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي الأربعاء، أن الاجتماع سيُعقد في تمام الساعة الخامسة مساءً، وسيتناول التحضيرات للفعاليات المرتقبة على أجندة الاتحاد خلال الأشهر المقبلة.

وتشمل الملفات المطروحة الاستعدادات لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد الأفريقي، المقررة في نيجيريا يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى جانب الترتيبات الخاصة بمباراة كأس السوبر الأفريقي التي تستضيفها جنوب أفريقيا في 8 نوفمبر، وبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية المقررة في السنغال.

كما ستبحث اللجنة التنفيذية التحضيرات لحفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المقرر إقامته في مدينة لاغوس النيجيرية يوم 7 ديسمبر (كانون الأول)، والذي يشهد تكريم أبرز اللاعبين والمدربين والفرق في القارة.

ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع أيضاً إجراءات تقديم ملفات الترشح لاستضافة النسخ المقبلة من كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب عدد من القضايا التنظيمية الأخرى المرتبطة بالبطولة.

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دوري أبطال أفريقيا أفريقيا
الرياضة رياضة عالمية

برشلونة يخسر أولمو لمدة شهر بسبب الإصابة

لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)
لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)
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برشلونة يخسر أولمو لمدة شهر بسبب الإصابة

لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)
لاعب وسط برشلونة داني أولمو عانى من إصابة في العضلة الضامة اليسرى (أ.ف.ب)

يعاني لاعب وسط برشلونة الإسباني داني أولمو من إصابة في العضلة الضامة اليسرى، وسيغيب نحو شهر عن الملاعب، بعد خروجه مصاباً منذ الدقيقة 27 خلال الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 2-4، الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا، حسبما أعلن النادي الكاتالوني، الأربعاء.

وبقي بطل العالم الإسباني على أرض الملعب بعد التحام مع لاعب وسط الفريق الباريسي البرتغالي فيتينيا، قبل أن يترك مكانه لفيرمين لوبيز.

داني أولمو (رويترز)

وسيغيب ابن الثامنة والعشرين لمدة لا تقل عن أربعة أسابيع، ما سيحرمه على الأقل من المباريات الخمس المقبلة، بينها الكلاسيكو أمام ريال مدريد الأحد، ومواجهتان قويتان أمام أتلتيكو مدريد وفياريال في نوفمبر (تشرين الثاني).

وقد يضطر أولمو، إحدى ركائز المنتخب الإسباني، أيضاً إلى الغياب عن المشاركة خلال فترة التوقف الدولية المقبلة وخوض الجولتين الأخيرتين من دوري الأمم الأوروبية أمام جمهورية تشيكيا وإنجلترا في 12 و15 نوفمبر.

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الرياضة كرة القدم برشلونة دوري أبطال أوروبا إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

مظاهرات باريس تهدد بتأجيل مواجهة سان جيرمان وليون

البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
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مظاهرات باريس تهدد بتأجيل مواجهة سان جيرمان وليون

البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)
البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)

باتت مواجهة باريس سان جيرمان وأولمبيك ليون، المقررة، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم، مهدَّدة بالتأجيل بسبب اعتبارات أمنية مرتبطة بمظاهرات منتظرة في العاصمة الفرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وطلبت مديرية شرطة باريس تأجيل المباراة، في ظل الحاجة إلى تخصيص أعداد كبيرة من عناصر الأمن لمواكبة الاحتجاجات المتوقعة، بالتزامن مع استضافة ملعب «ستاد دو فرانس» مباراة في كرة القدم الأميركية؛ ما يفرض إجراءات أمنية إضافية.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن الاحتمال الأقرب يتمثل في تأجيل المواجهة لمدة 24 ساعة، لتقام مساء الاثنين بدلاً من الأحد، في انتظار اتخاذ القرار الرسمي.

غير أن الموعد البديل يطرح إشكالية جديدة، نظراً إلى تزامنه مع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، في سيناريو مشابه لما حدث الموسم الماضي عندما أقيمت مباراة الكلاسيكو الفرنسي بالتزامن مع الحفل.

ولا تزال المشاورات مستمرة بين الجهات المعنية، وسط ترقب من الناديين للقرار النهائي بشأن موعد المباراة، الذي يُنتظر صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة.

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