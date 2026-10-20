«أبطال أوروبا»: غيراسي يعيد دورتموند إلى الانتصارات... وفنربخشة يحبط جماهيره

أعاد المهاجم الدولي الغيني سيرهو غيراسي فريقه بوروسيا دورتموند الألماني إلى سكة الانتصارات بتسجيله ثنائية الفوز على مضيّفه صباح الأذري 2 - 1، الثلاثاء، على الملعب الأولمبي في باكو في الجولة الثالثة من دوري المجموعة الموحدة لدوري ابطال أوروبا في كرة القدم.

ومنح غيراسي التقدم لدورتموند في الدقيقة العاشرة، مستغلاً كرة مرتدة من حارس المرمى الكازاخي ستاس بوكاتيلوف إثر تسديدة قوية من داخل المنطقة لفيليكس نميتشا فتابعها بيسراه داخل الشباك.

لكن الجنوب أفريقي آدين ماكارثي أدرك التعادل لأصحاب الأرض بضربة رأسية (39).

وأعاد غيراسي التقدم للفريق الألماني، بطل أوروبا عام 1997، بتسجيله الهدف الثاني بيسراه من مسافة قريبة، إثر تمريرة من الهولندي جوي فيرمان (53).

وعوّض بوروسيا دورتموند خسارته أمام بودو غليمت النرويجي 0 - 1 في الجولة الثانية، وحقق انتصاره الثاني بعد الأول على فياريال الإسباني 3 - 2.

وجاء سقوط صباح، وهو الثاني له بعد الأول أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي برباعية نظيفة، عقب فوزه غير المسبوق في مشاركته الأولى في المسابقة عندما تغلب على سلافيا براغ التشيكي 2-0.

التعادل الإيجابي حسم مواجهة فنربخشة وسلافيا براغ (أ.ف.ب)

وفرط فنربخشة التركي في فوزه الأول عندما تقدم على ضيفه سلافيا براغ 2 - 1 حتى الدقيقة الأخيرة عندما سجل الضيوف هدف التعادل.

وضرب أصحاب الأرض بقوة بهدفين سريعين لأغوز أيدين بتسديدة قوية من خارج المنطقة (4) والإنجليزي مايسون غرينوود بتسديدة بيمناه، من مسافة قريبة بعد تمريرة من المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو (11).

وقلص لوكاس بروفورد الفارق للضيوف بتسديدة من مسافة قريبة (15)، قبل أن يدرك بافل كاتشور التعادل بمتابعة من مسافة قريبة إثر تمريرة من النيجيري إيمانويل أياوسي (90).

وهو التعادل الثاني للفريق التركي بعد الأول مع روما الإيطالي 1 - 1 في الجولة الأولى، مقابل خسارة قاسية أمام أستون فيلا الإنجليزي 0 - 6، بينما حصد سلافيا براغ نقطته الأولى عقب خسارتين أمام لانس الفرنسي 2 - 3، وصباح 0 - 2.