فيروس يهدد بغياب كومباني أمام آرسنال

قال آرون دانكس مساعد المدرب إن بايرن ميونيخ قد يفتقد مدربه فينسن كومباني والحارس الأساسي مانويل نوير ولاعب الوسط جوشوا كيميش عندما يستضيف آرسنال في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

وأبلغ دانكس مؤتمراً صحافياً، الثلاثاء، أن كومباني يعاني من فيروس يؤثر في ساقيه من حين لآخر، أما الحارس نوير فتعافى تواً من إصابة طفيفة، وغاب كيميش عن الحصة التدريبية لأسباب شخصية.

وقال دانكس: «فينسن يعاني من فيروس، ومن المهم له الحصول على الراحة؛ لذا هو في منزله. نقيم الموقف يومياً. لكنه سيؤدي دوره في المباراة سواء حضر إلى (أليانز أرينا) أم لا».

وأضاف أن القرار حول وجود نوير في المباراة لم يُتخذ بعد، موضحاً أن الحارس عاد للتدريبات الجماعية قبل يومين فقط، ولا يزال موقف كيميش من المشاركة غير واضح حتى الآن.

وتابع: «(غياب) جوشوا يتعلق بأسباب شخصية. لست متأكداً من موقفه غداً».

ويتطلع بايرن، الذي يغيب عنه مايكل أوليسيه للإيقاف، للعودة للمسار الصحيح في دوري الأبطال بعد التعادل 3 - 3 مع فايكنغ في النرويج، الأسبوع الماضي. وحصل الفريق على دفعة بعد فوزه الساحق 6-1 على لايبزيغ في الدوري الألماني، السبت.

وقال دانكس: «التفاصيل الصغيرة هي من ستصنع الفارق. علينا أن نكون مستعدين لكل جوانب المباراة. نثق بالمسار الذي نسير فيه والعمل الذي نقدمه للاعبين في آخر موسمين. نريد منهم اللعب دون خوف، وأن يعبّروا عن أنفسهم».