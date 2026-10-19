أنغولا تهزم الجزائر وتتأهل لمونديال كرة الصالات

انتزع منتخب أنغولا بطاقة التأهل لكأس العالم لكرة القدم داخل الصالات بفوز درامي على نظيره الجزائري بنتيجة 3/ 2، الاثنين، في قبل نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة في المغرب.

ولم يستغل منتخب الجزائر الذي يشارك في كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات تقدمه في النتيجة بهدفين دون رد حتى آخر 10 دقائق من المباراة، بل نجح المنتخب الأنغولي في قلب الطاولة بتسجيل ثلاثة أهداف في توقيت قاتل، لينتزع الفوز وبطاقة التأهل للنهائي القاري، والصعود لكأس العالم في 2028 بسيناريو مثير.

وواصل المنتخب الأنغولي عروضه المميزة في البطولة بعدما سبق أن قلب تأخره إلى فوز على مصر بنتيجة 4/ 2 لينتزع صدارة المجموعة الثانية.

من جانبها، قدمت الجزائر أداء لافتاً في أول مشاركة لها في البطولة؛ فبعد خسارتها أمام المغرب وتعادلها مع ليبيا في المجموعة الأولى، تمكن «محاربو الصحراء» من حجز مقعدهم في قبل النهائي بفضل فوزهم بنتيجة 7/ 4 على زامبيا في ختام دور المجموعات.

وينتظر منتخب أنغولا الفائز من مباراة مصر والمغرب في قبل النهائي، والتي ستقام لاحقاً الاثنين، في حين ينتظر منتخب الجزائر الفريق الخاسر لمواجهته في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية.

وسيتأهل طرفا المباراة النهائية والفائز بالميدالية البرونزية لنهائيات كأس العالم خلال الفترة من 7 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2028.