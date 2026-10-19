قلعة إدنبرة تستضيف حفل افتتاح النسخة المقبلة من «تور دي فرانس»

أعلن منظمو سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دي فرانس)، الاثنين، أن قلعة إدنبرة الاسكوتلندية ستستضيف حفل افتتاح السباق في العام المقبل، على أن تطرح تذاكر الحدث للبيع العام اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الحفل سيقام في الساحة الخارجية للقلعة في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وسيتضمن التقديم الرسمي للدراجين قبل انطلاق النسخة 114 من سباق الرجال.

وسيشهد هذا الحدث تقديم أفضل دراجي النخبة في العالم وفرقهم إلى الجماهير، وذلك قبل الانطلاقة الكبرى في (غراند ديبار) من المدينة في الثاني من يوليو (تموز) المقبل.

ومن المقرر أن تمتد الاحتفالات إلى ما وراء أسوار القلعة، مما يمنح المشجعين في جميع أنحاء العاصمة الاسكوتلندية الفرصة لرؤية الدراجين في طريقهم إلى القلعة، والانضمام إلى الاحتفالات قبل الانطلاقة الكبرى.

وينطلق السباق من إدنبرة في الثاني من يوليو المقبل وهي المرة الأولى التي ينطلق فيها من اسكوتلندا في تاريخه الممتد على مدار 120 عاماً.