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الرياضة رياضة عالمية

وفاة الملاكم الروسي السابق بويتسوف بعمر 40 عاماً

دينيس بويتسوف (رويترز)
دينيس بويتسوف (رويترز)
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وفاة الملاكم الروسي السابق بويتسوف بعمر 40 عاماً

دينيس بويتسوف (رويترز)
دينيس بويتسوف (رويترز)

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، نقلاً عن والد الملاكم الروسي السابق دينيس بويتسوف، أن الأخير توفي عن عمر يناهز 40 عاماً.

وكان بويتسوف يعتبر في وقت ما منافساً محتملاً لبطل العالم فلاديمير كليتشكو، قبل أن تنتهي مسيرته إثر تعرضه لحادثٍ غامض في العاصمة الألمانية برلين عام 2015.

وأفاد التقرير بأن وفاة بويتسوف، الذي قضى سنوات طويلة في ألمانيا حيث بدأ مسيرته الاحترافية هناك، نجمت عن إصابته بجلطة دموية.

وعرف بويتسوف بلقب «تايسون الروسي»، تيمناً بأسطورة الملاكمة الأميركي مايك تايسون، وقد حقق 36 انتصاراً من أصل 37 نزالاً خاضها، من بينها 27 فوزاً بالضربة القاضية.

وفي مايو (أيار) عام 2015، عُثر عليه فاقداً للوعي داخل نفق لمترو الأنفاق في برلين. وتم وضعه في غيبوبة اصطناعية وخضع لجراحة عاجلة لعلاج إصابات بالغة في الرأس واليدين.

ورغم خضوعه لعمليات جراحية إضافية وفترة إعادة تأهيل طويلة، فإنه لم يتعافَ بشكل كامل، مما اضطره للاعتزال.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن الملابسات الدقيقة لذلك الحادث.

يذكر أن بويتسوف كان لفترة ما في عام 2013 المنافس الإلزامي لبطل العالم فلاديمير كليتشكو تحت مظلة منظمة الملاكمة العالمية (دبليو بي أو)، قبل أن يفقد هذا التصنيف.

وكان آخر نزال خاضه في مارس (آذار) عام 2015، حين تغلب على الملاكم البرازيلي إيرينيو بياتو كوستا جونيور، الذي انسحب من النزال في الجولة الثانية.

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«البوندسليغا»: ليفركوزن يحرم فرايبورغ من استعادة القمة ويُسقطه بثنائية

لاعبو ليفركوزن يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فرايبورغ (أ.ف.ب)
لاعبو ليفركوزن يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فرايبورغ (أ.ف.ب)
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«البوندسليغا»: ليفركوزن يحرم فرايبورغ من استعادة القمة ويُسقطه بثنائية

لاعبو ليفركوزن يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فرايبورغ (أ.ف.ب)
لاعبو ليفركوزن يحيون جماهيرهم بعد الفوز على فرايبورغ (أ.ف.ب)

واصل باير ليفركوزن صحوته في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، وحرم ضيفه فرايبورغ من استعادة صدارة ترتيب المسابقة.

وحقق ليفركوزن انتصاراً ثميناً 2-1 على فرايبورغ، الأحد، ضمن منافسات المرحلة السادسة للمسابقة.

وبادر فرايبورغ بالتسجيل عن طريق ديري شيرانت في الدقيقة 14، لكن النجم الجزائري الدولي إبراهيم مازا منح التعادل لليفركوزن في الدقيقة 19، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني؛ حيث اقتنص ليفركوزن النقاط الثلاث، بعدما أحرز باتريك شيك الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفركوزن -الذي حقق فوزه الثالث في المسابقة على التوالي والرابع طوال الموسم بالبطولة مقابل تعادل وحيد وخسارة واحدة- إلى 13 نقطة في المركز الرابع.

ويتأخر ليفركوزن بفارق الأهداف عن فرايبورغ، صاحب المركز الثالث، الذي يمتلك الرصيد نفسه من النقاط، بعدما تكبد خسارته الأولى في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد، علماً بأن الفريقين يتأخران بفارق نقطة واحدة فقط عن بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، صاحبي المركزين الأول والثاني على الترتيب.

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«الدوري الإيطالي»: كومو يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في الفيولا

الإسباني سيسك فابريغاس مدرب كومو يحتفل مع مواطنه الحارس روبرت سانشيز بالفوز على الفيولا (رويترز)
الإسباني سيسك فابريغاس مدرب كومو يحتفل مع مواطنه الحارس روبرت سانشيز بالفوز على الفيولا (رويترز)
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«الدوري الإيطالي»: كومو يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في الفيولا

الإسباني سيسك فابريغاس مدرب كومو يحتفل مع مواطنه الحارس روبرت سانشيز بالفوز على الفيولا (رويترز)
الإسباني سيسك فابريغاس مدرب كومو يحتفل مع مواطنه الحارس روبرت سانشيز بالفوز على الفيولا (رويترز)

فاز كومو على مضيّفه فيورنتينا 3 - 1، الأحد، في المباراة التي احتضنها ملعب «أرتيمو فرانكي» بمدينة فلورنسا، ضمن منافسات الجولة الـ7 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع كومو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الـ4، بفارق نقطة خلف لاتسيو صاحب المركز الـ3، الذي سيواجه يوفنتوس في وقت لاحق من الأحد.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد فيورنتينا عند 4 نقاط في المركز الـ19 (ما قبل الأخير) بفارق نقطة واحدة فقط عن فينيسيا متذيل الترتيب.

وتقدم كومو في الدقيقة الـ32 عن طريق ماتيا ليبرالي، ثم أضاف زميله الأرجنتيني الواعد نيكو باز الهدف الثاني في الدقيقة الـ36.

وفي الدقيقة الـ42 سجل فيورنتينا هدف تقليص الفارق عن طريق مارين بونغراتشتيش، ثم أضاف كومو الهدف الـ3 عن طريق أناستاسيوس دوفيكاس في الدقيقة الـ56.

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«الدوري الفرنسي»: ثلاثة أهداف عربية في اكتساح مرسيليا لأنجيه بخماسية

احتفالية لاعبي مرسيليا بالفوز الخماسي على أنجيه (أ.ف.ب)
احتفالية لاعبي مرسيليا بالفوز الخماسي على أنجيه (أ.ف.ب)
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«الدوري الفرنسي»: ثلاثة أهداف عربية في اكتساح مرسيليا لأنجيه بخماسية

احتفالية لاعبي مرسيليا بالفوز الخماسي على أنجيه (أ.ف.ب)
احتفالية لاعبي مرسيليا بالفوز الخماسي على أنجيه (أ.ف.ب)

اكتسح أولمبيك مرسيليا مضيفه أنجيه بالفوز بنتيجة 5 - 2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، الأحد.

تقدم أنجيه بهدف ليليان راوليسوا بعد مرور 14 دقيقة، ليرد مارسيليا بثلاثية سجلها الجزائري حمد عبدلي والمالي نوهوم كاميسوكو والجزائري الآخر أمين جويري في الدقائق 37 و43 و60.

وقلص أصحاب الأرض الفارق بهدف ثان سجله المغربي أمين الوزاني في الدقيقة 75 من ركلة جزاء، لتصبح النتيجة 3 - 2.

لكن مرسيليا قضى على آمال منافسه بثنائية في أقل من دقيقتين، سجلها المغربي أمين حارث والبرازيلي إيغور بايكساو في الدقيقتين 83 و85.

بهذا الفوز العريض، يواصل مرسيليا صحوته بعد الفوز بثنائية على تروا في الجولة الماضية، ليرتقي للمركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط.

في المقابل، اهتزت شباك أنجيه بخماسية جديدة بعد السقوط بنتيجة 1 - 5 أمام بريست في الجولة الماضية، ليتجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الرابع عشر.

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