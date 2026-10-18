الإصابة تبعد سوبوسلاي عن ليفربول لفترة جديدة

يواجه دومينيك سوبوسلاي، لاعب خط وسط فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، فترة جديدة من الغياب عن الملاعب، بعد تجدد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال مواجهة برنتفورد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن سوبوسلاي، الذي غاب عن المباراتين السابقتين بسبب الإصابة، اضطر إلى مغادرة الملعب بعد مرور 32 دقيقة من المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2 - 1.

كما تعرّض الظهير الأيمن جيريمي فريمبونغ، الذي شارك مع بداية الشوط الثاني، للإصابة واضطر إلى الخروج، في أمسية قد تكون مكلفة للمدرب أندوني إيراولا.

وقال إيراولا: «أعتقد أننا نواجه وضعاً بالغ الحساسية. كنا قد خضنا مباراة خارج أرضنا في دوري أبطال أوروبا قبل يومين، ووصلنا في وقت متأخر من الليل، وربما لم نحصل على فترة التعافي المناسبة».

وأضاف: «تجد نفسك في حيرة بين إشراك لاعبين خاضوا مباراتين بالفعل ويعانون من الإرهاق الشديد، أو لاعبين يتعافون من إصابات، لكنك لست متأكداً تماماً من استعادة جاهزيتهم بنسبة 100 في المائة».

وتابع: «كانت الحالتان مختلفتين. سوبوسلاي شعر بالإصابة نفسها، فهي ليست إصابة جديدة، لكنه على الأرجح لم يتعاف منها بالقدر الكافي، ولذلك سنحتاج إلى مزيد من الوقت قبل عودته. أما إصابة جيريمي فكانت جديدة، وأعتقد أنه أنهى المباراة الماضية أمام لاسك وهو يعاني من شد عضلي».

وأوضح: «أشركته لأنني اعتقدت أنه، في ظل لعبنا أمام فريق منقوص العدد، قادر على تقديم إضافة أكبر في الشق الهجومي مقارنة برونالد أراوخو».

وقال: «لكن ذلك يعني أننا سنفتقد سوبوسلاي وجيريمي لبعض الوقت».