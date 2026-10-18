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الرياضة رياضة عالمية

كلوب أميركا يفوز على كلوب ليون في الدوري المكسيكي

كلوب أميركا يفوز على كلوب ليون في الدوري المكسيكي (رويترز)
كلوب أميركا يفوز على كلوب ليون في الدوري المكسيكي (رويترز)
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كلوب أميركا يفوز على كلوب ليون في الدوري المكسيكي

كلوب أميركا يفوز على كلوب ليون في الدوري المكسيكي (رويترز)
كلوب أميركا يفوز على كلوب ليون في الدوري المكسيكي (رويترز)

فاز فريق كلوب أميركا على مضيفه كلوب ليون (5/ 3)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت غرينتش)، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز سانتوس لاجونا على كويريتارو (5/ صفر)، وكروز أزول على خواريز (5/ صفر)، وتعادل جوادلاخارا مع تايغرز أونال (1/ 1)، وتولوكا مع أتلتيكو سان لويس بالنتيجة ذاتها.

وسجَّل أهداف كلوب أميركا هنري مارتن في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وكارلوس ألفاريز وإريك سانشيز وأوسكار بيريا وبريان رودريغيز في الدقائق 34 و58 و85 والأخيرة من المباراة على الترتيب.

فيما سجَّل أهداف كلوب ليون خوسيه ألفارادو وإيفان مورينو وإسماعيل دياز في الدقائق 53 و82 والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع كلوب أميركا رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كلوب ليون عند 18 نقطة في المركز السابع.

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دوبوا يهزم واردلي سريعاً ليحتفظ بلقب الوزن الثقيل لـ«منظمة الملاكمة العالمية»

دانييل دوبوا (د.ب.أ)
دانييل دوبوا (د.ب.أ)
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دوبوا يهزم واردلي سريعاً ليحتفظ بلقب الوزن الثقيل لـ«منظمة الملاكمة العالمية»

دانييل دوبوا (د.ب.أ)
دانييل دوبوا (د.ب.أ)

احتفظ دانييل دوبوا، الشهير باسم «ديناميت»، بحزام الوزن الثقيل لـ«منظمة الملاكمة العالمية» بفوزه الحاسم ​في الجولة الثانية على مواطنه البريطاني فابيو واردلي، في مباراة إعادة على اللقب العالمي أقيمت السبت.

وانطلق البطل (29 عاماً) بقوة في صالة «أو 2 أرينا» بلندن، حيث فقد واردلي توازنه وخضع للعد من الحكم بعد 17 ثانية فقط من جرس البداية، بعد أن أطاحه دوبوا بلكمة مستقيمة باليد اليمنى. ونجح واردلي (31 عاماً) في النهوض قبل انتهاء العد، وكان من الممكن إيقاف المباراة في نهاية الجولة الأولى عندما تعرض لسلسلة أخرى من الضربات القاسية عند الحبال، لكن جرس ‌نهاية الجولة أنقذه. لم ‌يكن هناك مفر من وابل الضربات في الجولة ​الثانية، ‌إذ ⁠واصل دوبوا الهجوم ​من ⁠حيث توقف، بينما تلقى واردلي لكمة تلو الأخرى حتى رفع المنشفة لينهي الحكم ستيف غراي المباراة.

دانييل دوبوا (رويترز)

وقال دوبوا، الشهير بلقب «تريبل دي»، الذي لا يُعرف عنه إلقاء الخطب الطويلة: «فابيو محارب عظيم، وقد خاض هذه المباراة لثاني مرة، لكن هذه كانت لحظتي وعصري. كانت لديّ نيات سيئة منذ البداية. كنا في موقف حرج في أول مرة. أما هذه المرة، فكان علينا فقط أن نخرج إلى الحلبة ونظهر أننا جادون. وهذا ما فعلناه».

وألحق دوبوا بواردلي أول هزيمة له بصفته لاعباً محترفاً عندما عاد ‌من ضربتين قاضيتين، وكانت الأولى بعد 16 ثانية، ‌ليحصد اللقب في الجولة الـ11 من مواجهة صاخبة ودامية ​في مانشستر خلال مايو (أيار) الماضي.

ونال ‌واردلي، الذي اقتنص لقب «منظمة الملاكمة العالمية» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أن تخلى ‌الأوكراني أولكسندر أوسيك عن اللقب، الإشادةَ لشجاعته ورفضه الاستسلام في أول مرة، لكنه بدا أمس مجرد ظل باهت للرجل الذي لعب في مانشستر. وأصبح سجله الآن 20 فوزاً وهزيمتين وتعادلاً واحداً، بينما يبلغ سجل دوبوا 24 فوزاً و3 هزائم. وقال: «لطالما وضعت نفسي في مواجهة أفضل المنافسين، الأقوى والأضخم والأصعب ‌والأشرس على الإطلاق. لا عيب في أن تختبر قدراتك أمام الأفضل. دانييل مثال حي على تجاوز الإخفاق والمحاولة من جديد، ⁠وسأسعى بدوري للقيام بالشيء ⁠ذاته تماماً. الملاكمة لعبة الفروق الدقيقة. يمكن أن تنتهي في جولة أو جولتين، أو يمكن أن تتحول معركةً طويلةً ومضنيةً كما حدث في المرة السابقة».

دانييل دوبوا (رويترز)

وكان دوبوا بطلاً سابقاً لـ«الاتحاد الدولي للملاكمة»، وخسر اللقب أمام أوسيك في لندن خلال يوليو (تموز) من العام الماضي، قبل أن يعود ليحصد حزام «منظمة الملاكمة العالمية» من واردلي.

وكان الكرواتي فيليب هرغوفيتش، بطل «الاتحاد الدولي للملاكمة» بعد فوزه على البريطاني موزيس إيتوما في أغسطس (آب)، جالساً بجانب الحلبة السبت، وتحدى دوبوا في مباراة للمنافسة على الحزامين. وقال هرغوفيتش، قبل أن يقترح المروج فرنك وارن، إنه قد يضطر للتعامل مع مرشحين آخرين أولاً... «كانت ليلة سهلة لدانييل. قدم أداء جيداً وفاز بسرعة. لذلك فهو جاهز لمواجهتي في مارس (آذار) المقبل، أليس ​كذلك يا دانييل؟».

وفاز دوبوا على الملاكم الكرواتي ​في يونيو (حزيران) 2024 ليحصل على حزام «الاتحاد الدولي للملاكمة» المؤقت، ثم اقتنص اللقب عندما تخلى أوسيك عنه. وقال دوبوا: «أريد خوض مباراة إعادة معه. أريد استعادة حزامي القديم والسيطرة على الفئة».

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الملاكمة رياضة بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

وولش مندهشة من تحطيم رقمها القياسي العالمي في 50م حرة بالحوض القصير

غريتشن والش (أ.ف.ب)
غريتشن والش (أ.ف.ب)
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وولش مندهشة من تحطيم رقمها القياسي العالمي في 50م حرة بالحوض القصير

غريتشن والش (أ.ف.ب)
غريتشن والش (أ.ف.ب)

قالت السباحة الأميركية غريتشن والش إنها فاجأت نفسها بتحطيم رقمها القياسي العالمي في ​سباق 50 متراً حرة في الحوض القصير، مضيفة أنها تأمل في تحقيق زمن أسرع في بطولة العالم التي ستقام في بكين هذا العام.

وسجلت والش زمناً قدره 22.75 ثانية في بطولة أقيمت في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، يوم ‌الجمعة الماضي، ‌محطمةً بذلك رقمها القياسي ​السابق ‌البالغ ⁠22.83 ​ثانية، الذي ⁠سجلته في بطولة العالم للسباحة في الحوض القصير التي أُقيمت في بودابست عام 2024.

وقالت والش، الحائزة على أربع ميداليات أولمبية، لموقع «سويمسوام» المتخصص في السباحة أمس السبت: «حدث الكثير منذ ذلك ⁠الحين، والكثير من الإنجازات، لذلك أعتقد ‌أن الرقم القياسي ‌العالمي الذي سجلته كان له ​معنى أكبر ‌بكثير (مقارنةً بالرقم القياسي السابق). كنتُ أتدرَّب بشكل ‌جيد جداً مؤخراً، وأعتقد أنني بذلت جهداً رائعاً في حوض السباحة. لذلك كنتُ أعلم أن هذا سيؤتي ثماره».

وأضافت السبَّاحة الأميركية (23 عاماً): «لكنَّ ‌الهدف هو تحطيم الأرقام القياسية العالمية وتحقيق كل هذه الإنجازات ⁠الرائعة ⁠في بطولة العالم التي ستُقام بديسمبر في بكين. لم أكن أتوقع تحطيم الرقم القياسي العالمي. كنتُ سعيدة جداً بأدائي، وأتطلع بشدة إلى الراحة والقدرة على السباحة بسرعة أكبر من ذلك».

وفي السباحة بالحوض الطويل، تحمل والش الرقم القياسي في سباق 100 متر فراشة، كما كانت ضمن الفرق الأميركية ​التي سجلت ​أرقاماً قياسية عالمية في سباقي التتابع (4 في 100 متر متنوع) للسيدات والمختلط.

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رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«رابطة الملاكمة»: فيجيروا ينسحب من مواجهة كاميدا بسبب المرض بعد فقده لقب وزن الريشة

الأميركي براندون فيجيروا يحتفل بعد فوزه بلقب وزن الريشة أمام البريطاني نيك بول من «رابطة الملاكمة العالمية» في ليفربول بإنجلترا يوم 7 فبراير 2026 (رويترز)
الأميركي براندون فيجيروا يحتفل بعد فوزه بلقب وزن الريشة أمام البريطاني نيك بول من «رابطة الملاكمة العالمية» في ليفربول بإنجلترا يوم 7 فبراير 2026 (رويترز)
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«رابطة الملاكمة»: فيجيروا ينسحب من مواجهة كاميدا بسبب المرض بعد فقده لقب وزن الريشة

الأميركي براندون فيجيروا يحتفل بعد فوزه بلقب وزن الريشة أمام البريطاني نيك بول من «رابطة الملاكمة العالمية» في ليفربول بإنجلترا يوم 7 فبراير 2026 (رويترز)
الأميركي براندون فيجيروا يحتفل بعد فوزه بلقب وزن الريشة أمام البريطاني نيك بول من «رابطة الملاكمة العالمية» في ليفربول بإنجلترا يوم 7 فبراير 2026 (رويترز)

انسحب براندون فيجيروا من نزاله أمام توموكي كاميدا، السبت، بعد يوم ​واحد من تجريده من لقب وزن الريشة لـ«رابطة الملاكمة العالمية»؛ بسبب عدم تحقيق الوزن المطلوب.

ويوم الجمعة الماضي، فقد فيجيروا لقبه بعد أن سجل وزنه 1.4 رطل (0.6350 غراماً) فوق الحد الأقصى المسموح به البالغ ‌126 رطلاً.

وكان من ‌الممكن إقامة المباراة، ​بحيث ‌يحق ⁠لكاميدا ​الفوز بالحزام في ⁠حال فوزه في لاس فيغاس، بينما كان اللقب سيبقى شاغراً في حال فوز فيجيروا، لكن الملاكم الأميركي انسحب في يوم المباراة.

وقالت مروجة فيجيروا ومنظمة المباراة شركة «بريمير بوكسينغ تشامبيونز» في بيان: «ألغيت المباراة التي كان من ‌المقرر إجراؤها بين ‌براندون فيجيروا وتوموكي كاميدا ​بعد مرض فيجيروا ‌خلال الليل».

وأعرب الملاكم الياباني كاميدا عن ‌إحباطه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب الملاكم (35 عاماً): «تدربت بجدية للمباراة في المكسيك لنحو شهرين ونصف؛ بدءاً من أواخر يوليو (تموز) الماضي، ‌وكنت مستعداً للصعود إلى الحلبة في أفضل حالة ممكنة. مع ذلك؛ فهذه ليست ⁠النهاية. ⁠اتفقت مع المروج و(رابطة الملاكمة العالمية) على أن أحظى بالأولوية في المباراة الحاسمة التالية على لقب (الرابطة) لوزن الريشة. سأغير طريقة تفكيري بشكل جذري، وسأبدأ من جديد لأتدرب من أجل المرحلة المقبلة. سأفوز حتماً بحزام بطل العالم».

وفي النزال الرئيسي، السبت، فاز سيباستيان فوندورا بالضربة القاضية على إرمال هادريباي ​في الجولة الـ​12 ليحافظ على لقبه في وزن فوق المتوسط بـ«مجلس الملاكمة العالمي».

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