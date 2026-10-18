كلوب أميركا يفوز على كلوب ليون في الدوري المكسيكي

فاز فريق كلوب أميركا على مضيفه كلوب ليون (5/ 3)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت غرينتش)، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.
وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز سانتوس لاجونا على كويريتارو (5/ صفر)، وكروز أزول على خواريز (5/ صفر)، وتعادل جوادلاخارا مع تايغرز أونال (1/ 1)، وتولوكا مع أتلتيكو سان لويس بالنتيجة ذاتها.
وسجَّل أهداف كلوب أميركا هنري مارتن في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وكارلوس ألفاريز وإريك سانشيز وأوسكار بيريا وبريان رودريغيز في الدقائق 34 و58 و85 والأخيرة من المباراة على الترتيب.
فيما سجَّل أهداف كلوب ليون خوسيه ألفارادو وإيفان مورينو وإسماعيل دياز في الدقائق 53 و82 والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع كلوب أميركا رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كلوب ليون عند 18 نقطة في المركز السابع.