«رابطة الملاكمة»: فيجيروا ينسحب من مواجهة كاميدا بسبب المرض بعد فقده لقب وزن الريشة

انسحب براندون فيجيروا من نزاله أمام توموكي كاميدا، السبت، بعد يوم ​واحد من تجريده من لقب وزن الريشة لـ«رابطة الملاكمة العالمية»؛ بسبب عدم تحقيق الوزن المطلوب.

ويوم الجمعة الماضي، فقد فيجيروا لقبه بعد أن سجل وزنه 1.4 رطل (0.6350 غراماً) فوق الحد الأقصى المسموح به البالغ ‌126 رطلاً.

وكان من ‌الممكن إقامة المباراة، ​بحيث ‌يحق ⁠لكاميدا ​الفوز بالحزام في ⁠حال فوزه في لاس فيغاس، بينما كان اللقب سيبقى شاغراً في حال فوز فيجيروا، لكن الملاكم الأميركي انسحب في يوم المباراة.

وقالت مروجة فيجيروا ومنظمة المباراة شركة «بريمير بوكسينغ تشامبيونز» في بيان: «ألغيت المباراة التي كان من ‌المقرر إجراؤها بين ‌براندون فيجيروا وتوموكي كاميدا ​بعد مرض فيجيروا ‌خلال الليل».

وأعرب الملاكم الياباني كاميدا عن ‌إحباطه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وكتب الملاكم (35 عاماً): «تدربت بجدية للمباراة في المكسيك لنحو شهرين ونصف؛ بدءاً من أواخر يوليو (تموز) الماضي، ‌وكنت مستعداً للصعود إلى الحلبة في أفضل حالة ممكنة. مع ذلك؛ فهذه ليست ⁠النهاية. ⁠اتفقت مع المروج و(رابطة الملاكمة العالمية) على أن أحظى بالأولوية في المباراة الحاسمة التالية على لقب (الرابطة) لوزن الريشة. سأغير طريقة تفكيري بشكل جذري، وسأبدأ من جديد لأتدرب من أجل المرحلة المقبلة. سأفوز حتماً بحزام بطل العالم».

وفي النزال الرئيسي، السبت، فاز سيباستيان فوندورا بالضربة القاضية على إرمال هادريباي ​في الجولة الـ​12 ليحافظ على لقبه في وزن فوق المتوسط بـ«مجلس الملاكمة العالمي».