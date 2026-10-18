حارس مرمى تشيلسي: سأعود إلى الملاعب خلال أسابيع

قال الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه سيعود «بعد أسابيع قليلة» بعدما خضع لجراحة عقب تعرُّضه لاصطدام في الرأس في المباراة التي فاز فيها فريقه على إيفرتون 2 - صفر، أمس (السبت)، بالدوري الإنجليزي الممتاز.
واصطدم رأس مارتينيز بغاراد برانثوايت، لاعب إيفرتون، حيث كان الثنائي يتنافسان في لعبة هوائية، وبعد أكثر من 8 دقائق من العلاج، تمَّ حمل الحارس الأرجنتيني الدولي على محفة ودخل في سيارة إسعاف كانت بانتظاره.
ونشر مارتينيز بعدها صورةً له على سرير بالمستشفى على «إنستغرام»، وكتب: «شكرا لكم جميعاً على رسائلكم، سارت العملية على ما يرام».
وأضاف: «سنعود بعد أسابيع قليلة».