عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:46 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

حارس مرمى تشيلسي: سأعود إلى الملاعب خلال أسابيع

إيميليانو مارتينيز (د.ب.أ)
إيميليانو مارتينيز (د.ب.أ)
TT
TT

حارس مرمى تشيلسي: سأعود إلى الملاعب خلال أسابيع

إيميليانو مارتينيز (د.ب.أ)
إيميليانو مارتينيز (د.ب.أ)

قال الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، إنه سيعود «بعد أسابيع قليلة» بعدما خضع لجراحة عقب تعرُّضه لاصطدام في الرأس في المباراة التي فاز فيها فريقه على إيفرتون 2 - صفر، أمس (السبت)، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

واصطدم رأس مارتينيز بغاراد برانثوايت، لاعب إيفرتون، حيث كان الثنائي يتنافسان في لعبة هوائية، وبعد أكثر من 8 دقائق من العلاج، تمَّ حمل الحارس الأرجنتيني الدولي على محفة ودخل في سيارة إسعاف كانت بانتظاره.

ونشر مارتينيز بعدها صورةً له على سرير بالمستشفى على «إنستغرام»، وكتب: «شكرا لكم جميعاً على رسائلكم، سارت العملية على ما يرام».

وأضاف: «سنعود بعد أسابيع قليلة».

مواضيع
الدوري الإنجليزي رياضة كرة القدم تشيلسي بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

المغربي بوعدي سعيد بمشاركته الأولى أساسياً في الدوري الإنجليزي

رياضة عالمية بوعدي خلال المباراة (إ.ب.أ)

المغربي بوعدي سعيد بمشاركته الأولى أساسياً في الدوري الإنجليزي

أبدى المغربي الشاب، أيوب بوعدي، سعادته البالغة بالمشاركة أساسياً لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال فوز فريقه مانشستر سيتي على إبسويتش تاون بنتيجة 3 / 2.

«الشرق الأوسط» (مانشستر)
رياضة عالمية من مواجهة فالنسيا وأتلتيك بلباو (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

الدوري الإسباني: فالنسيا يتعادل مع أتلتيك بلباو

 تعادل فالنسيا مع ضيفه أتلتيك بلباو بنتيجة "سلبيا" مساء السبت ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية كين محتفلا بهدفه في المباراة (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

كين يحتفل بمئويته الأولى في البوندسليغا

عاش الإنجليزي الدولي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ ليلة مثالية في مناسبة استثنائية له على مستوى الدوري الألماني، بعدما ساهم في فوز كبير على لايبزيغ 6 / 1 السبت.

«الشرق الأوسط» (ميونخ)
رياضة عالمية إيراولا يصرخ على لاعبيه خلال المواجهة (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

إيراولا مدرب ليفربول: نعاني من ضغط المباريات

شدد أندوني إيراولا مدرب ليفربول على أن فوز فريقه على برينتفورد بنتيجة 2/ 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز تحقق بصعوبة بالغة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا «يمين» يصافح الألماني توماس يايسله مدرب نيوكاسل (رويترز)
رياضة عالمية

«البريميرليغ»: أستون فيلا يهزم نيوكاسل في الفوز رقم 100 لمدربه إيمري

احتفل أوناي إيمري مدرب أستون فيلا بتحقيق الفوز رقم 100 في مسيرته التدريبية بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بانتصار ثمين في معقل نيوكاسل يونايتد.

«الشرق الأوسط» (نيوكاسل (إنجلترا))
الرياضة رياضة عالمية

كلوب أميركا يفوز على كلوب ليون في الدوري المكسيكي

كلوب أميركا يفوز على كلوب ليون في الدوري المكسيكي (رويترز)
كلوب أميركا يفوز على كلوب ليون في الدوري المكسيكي (رويترز)
TT
TT

كلوب أميركا يفوز على كلوب ليون في الدوري المكسيكي

كلوب أميركا يفوز على كلوب ليون في الدوري المكسيكي (رويترز)
كلوب أميركا يفوز على كلوب ليون في الدوري المكسيكي (رويترز)

فاز فريق كلوب أميركا على مضيفه كلوب ليون (5/ 3)، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت (صباح الأحد بتوقيت غرينتش)، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز سانتوس لاجونا على كويريتارو (5/ صفر)، وكروز أزول على خواريز (5/ صفر)، وتعادل جوادلاخارا مع تايغرز أونال (1/ 1)، وتولوكا مع أتلتيكو سان لويس بالنتيجة ذاتها.

وسجَّل أهداف كلوب أميركا هنري مارتن في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وكارلوس ألفاريز وإريك سانشيز وأوسكار بيريا وبريان رودريغيز في الدقائق 34 و58 و85 والأخيرة من المباراة على الترتيب.

فيما سجَّل أهداف كلوب ليون خوسيه ألفارادو وإيفان مورينو وإسماعيل دياز في الدقائق 53 و82 والسادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع كلوب أميركا رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كلوب ليون عند 18 نقطة في المركز السابع.

مواضيع
رياضة كرة القدم المكسيك
الرياضة رياضة عالمية

دوبوا يهزم واردلي سريعاً ليحتفظ بلقب الوزن الثقيل لـ«منظمة الملاكمة العالمية»

دانييل دوبوا (د.ب.أ)
دانييل دوبوا (د.ب.أ)
TT
TT

دوبوا يهزم واردلي سريعاً ليحتفظ بلقب الوزن الثقيل لـ«منظمة الملاكمة العالمية»

دانييل دوبوا (د.ب.أ)
دانييل دوبوا (د.ب.أ)

احتفظ دانييل دوبوا، الشهير باسم «ديناميت»، بحزام الوزن الثقيل لـ«منظمة الملاكمة العالمية» بفوزه الحاسم ​في الجولة الثانية على مواطنه البريطاني فابيو واردلي، في مباراة إعادة على اللقب العالمي أقيمت السبت.

وانطلق البطل (29 عاماً) بقوة في صالة «أو 2 أرينا» بلندن، حيث فقد واردلي توازنه وخضع للعد من الحكم بعد 17 ثانية فقط من جرس البداية، بعد أن أطاحه دوبوا بلكمة مستقيمة باليد اليمنى. ونجح واردلي (31 عاماً) في النهوض قبل انتهاء العد، وكان من الممكن إيقاف المباراة في نهاية الجولة الأولى عندما تعرض لسلسلة أخرى من الضربات القاسية عند الحبال، لكن جرس ‌نهاية الجولة أنقذه. لم ‌يكن هناك مفر من وابل الضربات في الجولة ​الثانية، ‌إذ ⁠واصل دوبوا الهجوم ​من ⁠حيث توقف، بينما تلقى واردلي لكمة تلو الأخرى حتى رفع المنشفة لينهي الحكم ستيف غراي المباراة.

دانييل دوبوا (رويترز)

وقال دوبوا، الشهير بلقب «تريبل دي»، الذي لا يُعرف عنه إلقاء الخطب الطويلة: «فابيو محارب عظيم، وقد خاض هذه المباراة لثاني مرة، لكن هذه كانت لحظتي وعصري. كانت لديّ نيات سيئة منذ البداية. كنا في موقف حرج في أول مرة. أما هذه المرة، فكان علينا فقط أن نخرج إلى الحلبة ونظهر أننا جادون. وهذا ما فعلناه».

وألحق دوبوا بواردلي أول هزيمة له بصفته لاعباً محترفاً عندما عاد ‌من ضربتين قاضيتين، وكانت الأولى بعد 16 ثانية، ‌ليحصد اللقب في الجولة الـ11 من مواجهة صاخبة ودامية ​في مانشستر خلال مايو (أيار) الماضي.

ونال ‌واردلي، الذي اقتنص لقب «منظمة الملاكمة العالمية» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد أن تخلى ‌الأوكراني أولكسندر أوسيك عن اللقب، الإشادةَ لشجاعته ورفضه الاستسلام في أول مرة، لكنه بدا أمس مجرد ظل باهت للرجل الذي لعب في مانشستر. وأصبح سجله الآن 20 فوزاً وهزيمتين وتعادلاً واحداً، بينما يبلغ سجل دوبوا 24 فوزاً و3 هزائم. وقال: «لطالما وضعت نفسي في مواجهة أفضل المنافسين، الأقوى والأضخم والأصعب ‌والأشرس على الإطلاق. لا عيب في أن تختبر قدراتك أمام الأفضل. دانييل مثال حي على تجاوز الإخفاق والمحاولة من جديد، ⁠وسأسعى بدوري للقيام بالشيء ⁠ذاته تماماً. الملاكمة لعبة الفروق الدقيقة. يمكن أن تنتهي في جولة أو جولتين، أو يمكن أن تتحول معركةً طويلةً ومضنيةً كما حدث في المرة السابقة».

دانييل دوبوا (رويترز)

وكان دوبوا بطلاً سابقاً لـ«الاتحاد الدولي للملاكمة»، وخسر اللقب أمام أوسيك في لندن خلال يوليو (تموز) من العام الماضي، قبل أن يعود ليحصد حزام «منظمة الملاكمة العالمية» من واردلي.

وكان الكرواتي فيليب هرغوفيتش، بطل «الاتحاد الدولي للملاكمة» بعد فوزه على البريطاني موزيس إيتوما في أغسطس (آب)، جالساً بجانب الحلبة السبت، وتحدى دوبوا في مباراة للمنافسة على الحزامين. وقال هرغوفيتش، قبل أن يقترح المروج فرنك وارن، إنه قد يضطر للتعامل مع مرشحين آخرين أولاً... «كانت ليلة سهلة لدانييل. قدم أداء جيداً وفاز بسرعة. لذلك فهو جاهز لمواجهتي في مارس (آذار) المقبل، أليس ​كذلك يا دانييل؟».

وفاز دوبوا على الملاكم الكرواتي ​في يونيو (حزيران) 2024 ليحصل على حزام «الاتحاد الدولي للملاكمة» المؤقت، ثم اقتنص اللقب عندما تخلى أوسيك عنه. وقال دوبوا: «أريد خوض مباراة إعادة معه. أريد استعادة حزامي القديم والسيطرة على الفئة».

مواضيع
الملاكمة رياضة بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

وولش مندهشة من تحطيم رقمها القياسي العالمي في 50م حرة بالحوض القصير

غريتشن والش (أ.ف.ب)
غريتشن والش (أ.ف.ب)
TT
TT

وولش مندهشة من تحطيم رقمها القياسي العالمي في 50م حرة بالحوض القصير

غريتشن والش (أ.ف.ب)
غريتشن والش (أ.ف.ب)

قالت السباحة الأميركية غريتشن والش إنها فاجأت نفسها بتحطيم رقمها القياسي العالمي في ​سباق 50 متراً حرة في الحوض القصير، مضيفة أنها تأمل في تحقيق زمن أسرع في بطولة العالم التي ستقام في بكين هذا العام.

وسجلت والش زمناً قدره 22.75 ثانية في بطولة أقيمت في شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا، يوم ‌الجمعة الماضي، ‌محطمةً بذلك رقمها القياسي ​السابق ‌البالغ ⁠22.83 ​ثانية، الذي ⁠سجلته في بطولة العالم للسباحة في الحوض القصير التي أُقيمت في بودابست عام 2024.

وقالت والش، الحائزة على أربع ميداليات أولمبية، لموقع «سويمسوام» المتخصص في السباحة أمس السبت: «حدث الكثير منذ ذلك ⁠الحين، والكثير من الإنجازات، لذلك أعتقد ‌أن الرقم القياسي ‌العالمي الذي سجلته كان له ​معنى أكبر ‌بكثير (مقارنةً بالرقم القياسي السابق). كنتُ أتدرَّب بشكل ‌جيد جداً مؤخراً، وأعتقد أنني بذلت جهداً رائعاً في حوض السباحة. لذلك كنتُ أعلم أن هذا سيؤتي ثماره».

وأضافت السبَّاحة الأميركية (23 عاماً): «لكنَّ ‌الهدف هو تحطيم الأرقام القياسية العالمية وتحقيق كل هذه الإنجازات ⁠الرائعة ⁠في بطولة العالم التي ستُقام بديسمبر في بكين. لم أكن أتوقع تحطيم الرقم القياسي العالمي. كنتُ سعيدة جداً بأدائي، وأتطلع بشدة إلى الراحة والقدرة على السباحة بسرعة أكبر من ذلك».

وفي السباحة بالحوض الطويل، تحمل والش الرقم القياسي في سباق 100 متر فراشة، كما كانت ضمن الفرق الأميركية ​التي سجلت ​أرقاماً قياسية عالمية في سباقي التتابع (4 في 100 متر متنوع) للسيدات والمختلط.

مواضيع
رياضة أميركا