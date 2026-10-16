تشيلسي يعلن خضوع قائده ريس جيمس لعملية جراحية في الركبة

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قال أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم إنه لا مجال للعاطفة في السماح لنيكولاس جاكسون بتسديد ركلة الجزاء.
«الشرق الأوسط» (لندن)
كومباني: رغم التعثر... بايرن على الطريق الصحيحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5330259-%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%BA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%AD
قال فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الجمعة، إن فريقه يقترب تدريجياً من الوصول إلى أفضل مستوياته رغم تعادله في آخر مباراتين.
وتعادل بطل ألمانيا، الذي سيستضيف فريق لايبزيغ السبت، في آخر مباراتين خاضهما في جميع المسابقات، إذ تعادل 2 - 2 مع أوغسبورغ في مباراة شهدت استقباله أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني، أعقب ذلك تعادله 3 - 3 أمام فايكنغ النرويجي المتواضع في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.
ولم يقدِّم الفريق أداءً مقنعاً على الإطلاق في المباراتين، بعدما أهدر كثيراً من الفرص وبدا دفاعه مهتزاً، واضطر في المرتين إلى العودة في النتيجة لإدراك التعادل.
ويحتل بايرن حالياً المركز الثالث في الدوري الألماني، بفارق نقطتين عن الثنائي المتصدر فرايبورغ وبروسيا دورتموند.
وقال كومباني في مؤتمر صحافي: «نريد الهجوم، لدينا شعور بأن هاتين النتيجتين لا تعكسان الصورة الكاملة. أشعر بأننا على وشك إظهار أفضل ما لدينا. سدَّدنا 50 تسديدة على المرمى في آخر مباراتين. إذا قمنا ببعض التحسينات، فلن نكون بعيدين جداً عن أفضل مستوياتنا».
وينتظر بايرن أسابيع حافلة، فبعد مواجهة لايبزيغ، سيستضيف آرسنال في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلعب ضد فرايبورغ متصدر الدوري. ثم سيستضيف دورتموند في قمة الدوري يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بعد مواجهة ماغدبورغ في الدور الثاني من كأس ألمانيا.
وقال كومباني: «هذه اللحظات التي يعتقد البعض أنها قد تكون صعبة على الفريق، نقول إنها أفضل اللحظات التي يمكن أن تمر بها في مسيرتك. إذا فزت بهذه المباريات، فستصنع لحظات مميزة».
وتابع: «نحن في أفضل حالاتنا ومتحمسون. نتطلع إلى هذه المباريات لنختبر أنفسنا أمام الأفضل».
وأكمل: «اللاعبون يبذلون أقصى جهدهم في كل حصة تدريبية، ومن الممتع مشاهدتهم. إنهم يدركون أن أفضل طريقة للتعبير الآن هي تقديم الأداء داخل الملعب».
«دورة ووهان»: أوستابنكو إلى نصف النهائي... وخروج سفيتوليناhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5330231-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7
«دورة ووهان»: أوستابنكو إلى نصف النهائي... وخروج سفيتولينا
أوستابنكو (رويترز)
بلغت اللاتفية إيلينا أوستابنكو الدور نصف النهائي لدورة ووهان الصينية للألف نقطة، بفوزها على الروسية ديانا شنايدر المُصنَّفة الـ11 بنتيجة 7 - 6 (8 - 6) و6 - 1 الجمعة في ربع النهائي.
وأنقذت أوستابنكو نقطتين لحسم المجموعة الأولى لمصلحة منافستها في الشوط الثامن بعدما كانت متأخرة 2 - 5، قبل أن تعود بقوة وتفرض التعادل 5 - 5 ثم 6 - 6، بكسر إرسال الروسية في الشوط التاسع رداً على خسارة إرسالها في الشوط السادس.
وفرضت اللاتفية تفوقها في الشوط الفاصل، لكنها كادت تخسره بعدما فرَّطت في تقدمها مرتين 3 - 1 ثم 6 - 3؛ حيث أدركت الروسية التعادل في مناسبتين (3 - 3 و6 - 6)، قبل أن تكسب أوستابنكو نقطتين متتاليتين وتنهيه في صالحها 8 - 6 وبالتالي المجموعة الأولى في 67 دقيقة.
وكانت المهمة سهلة في المجموعة الثانية بالنسبة لأوستابنكو، وكسبتها 6 - 1 في 37 دقيقة، بعدما كسرت إرسال شنايدر في الشوطين الثاني والسادس، وحقَّقت الفوز الأول في أول مواجهة بينهما.
وبلغت أوستابنكو نصف نهائي إحدى دورات الألف نقطة للمرة الثانية في عام 2026 بعد دورة الدوحة، كما تأهلت إلى نصف النهائي في ووهان للمرة الثانية أيضاً بعد مشوارها عام 2017.
وتلتقي أوستابنكو في الدور المقبل البريطانية سوناي كارتال التي واصلت مفاجآتها بتغلبها على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، الخامسة، 6 - 2 و2 - 6 و6 - 4.
وباتت سفيتولينا ثالث ضحية لكارتال، المُصنَّفة 170 عالمياً، بعد السويسرية بيليندا بنتشيتش التاسعة، والإيطالية جازمين باولينا الـ15.
كما لحقت سفيتولينا بأبرز المُصنَّفات عالمياً اللاتي ودَّعن الدورة مبكراً، وفي مقدمتهن البيلاروسية أرينا سابالينكا، والأميركية جيسيكا بيغولا، والتشيكية كارولينا موخوفا، والأميركية إيفا يوفيتش.
وهو الفوز الأول لكارتال على سفيتولينا في 3 مواجهات بينهما، وأنهت مشاركتها في دورة عادت إليها للمرة الأولى منذ 2019 عندما بلغت ربع النهائي.
وتخوض كارتال ثالث بطولة لها فقط منذ عودتها من غياب دام 6 أشهر بسبب الإصابة، ولم تخسر أي مجموعة في مبارياتها الثلاث حتى الآن، بما في ذلك فوز آخر مفاجئ على المُصنَّفة التاسعة، بيليندا بنتشيتش.
وكانت سفيتولينا وكارتال التقتا في بداية العام في دورة أوكلاند، حيث شهدت المباراة صراعاً متكافئاً انتهى بفوز الأوكرانية بصعوبة 6 - 4 و6 - 7 (2 - 7) و7 - 6 (7 - 5).
وتلعب لاحقاً البولندية إيغا شفيونتيك السابعة، مع الأميركية آن لي، وتلتقي مواطنتها مايا خفالينسكا الـ16 ووصيفة «بطولة فرنسا المفتوحة» هذا العام مع اليونانية ماريا ساكاري.
«يوروبا ليغ»: يوفنتوس يخطف فوزاً مثيراً من سيلتا فيغو
مواني لاعب اليوفي محتفلاً بالهدف (أ.ف.ب)
حقق يوفنتوس الإيطالي فوزاً صعباً على مضيفه سيلتا فيغو الإسباني بنتيجة 2-1، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية بمرحلة الدوري بالدوري الأوروبي.
وتقدم سيلتا فيغو في الدقيقة 18 عن طريق هوجو ألفاريز، ثم أدرك يوفنتوس التعادل في الدقيقة 59 عن طريق نيك فولتماده. وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني سجل راندل كولو مواني الهدف الثاني لفريق يوفنتوس.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى ست نقاط ليتصدر ترتيب مرحلة الدوري، بعدما كان قد بدأ مشواره بفوز كاسح على نيمجين الهولندي 5-صفر.
على الجانب الآخر، يظل سيلتا فيغو بدون رصيد من النقاط في المركز 29، بعدما خسر أمام أومونيا القبرصي بهدف نظيف في الجولة الأولى.
وجاءت الفوز الصعب على سيلتا فيغو ليخفف من حدة الأزمات حول المدرب لوتشيانو سباليتي، الذي يعاني من انتقادات عديدة من الإعلام والجماهير، وقد يغادر الفريق حسب تقارير صحافية تكهنت بقرب رحيله عن منصبه وهو الذي يقترب من عامه الأول كمدرب للفريق، حيث تولى تدريبه في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي خلفاً للكرواتي إيغور تيودور.
وسقط مرسيليا للمباراة الثانية توالياً، وهذه المرة على أرضه أمام أولمبياكوس اليوناني 0-1 بهدف الأرجنتيني سانتياغو هيزي (42). ويعيش بطل فرنسا 9 مرات أسوأ أيامه، بتلقيه خسارة سادسة في آخر سبع مباريات ضمن مختلف المسابقات، ما وضعه في المركز الثالث عشر بالدوري بست نقاط فقط بعد ست مراحل.
وخرج رين الفرنسي فائزاً من مواجهة ضيفه أوفي اليوناني 2-1 بفضل هدف متأخر سجله المغربي عبدالحميد آيت بودلال (90). وحقق ليون فوزاً مهماً على ضيفه كريستال بالاس الإنجليزي 3-2.
وقال الفرنسي بيار ساج مدرب بالاس: «إنها عودة مخيبة للغاية لأننا خسرنا. لا يمكنني أن أشعر بالرضا لمجرد عودتي إلى الديار أو رؤية وجوه مألوفة عندما لا تكون النتيجة في صالحنا». وأضاف لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا): «قد تكون النتيجة متقاربة، لكن كان هناك فارق كبير في طريقة لعب الفريقين. لم نكن قريبين إطلاقاً من مستوانا المعتاد في الشوط الأول».
بدوره، اكتسح باير ليفركوزن الألماني مضيفه ليخ بوزنان البولندي 4-0، كما فاز بنفيكا البرتغالي بأربعة أهداف لهدف على ضيفه سلتيك الاسكتلندي.
وفي أبرز النتائج الأخرى، خطف سندرلاند الإنجليزي فوزاً قاتلاً على أرض تورينسي البرتغالي 2-1، وسقط سبارتا براغ التشيكي في فخ التعادل 1-1 أمام شتورم غراتس النمسوي، كما فاز بورنموث الإنجليزي على ضيفه شتورم غراتس النمسوي 3-0، وتعادل سان جيلواز البلجيكي مع ريال سوسيداد الإسباني 1-1، بينما سقط هوفنهايم الألماني أمام بشكتاش التركي 2-3.