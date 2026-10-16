تشيلسي يعلن خضوع قائده ريس جيمس لعملية جراحية في الركبة

البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ (أ.ف.ب)

قال فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الجمعة، إن فريقه يقترب تدريجياً من الوصول إلى أفضل مستوياته رغم تعادله في آخر مباراتين.

وتعادل بطل ألمانيا، الذي سيستضيف فريق لايبزيغ السبت، في آخر مباراتين خاضهما في جميع المسابقات، إذ تعادل 2 - 2 مع أوغسبورغ في مباراة شهدت استقباله أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني، أعقب ذلك تعادله 3 - 3 أمام فايكنغ النرويجي المتواضع في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

ولم يقدِّم الفريق أداءً مقنعاً على الإطلاق في المباراتين، بعدما أهدر كثيراً من الفرص وبدا دفاعه مهتزاً، واضطر في المرتين إلى العودة في النتيجة لإدراك التعادل.

ويحتل بايرن حالياً المركز الثالث في الدوري الألماني، بفارق نقطتين عن الثنائي المتصدر فرايبورغ وبروسيا دورتموند.

وقال كومباني في مؤتمر صحافي: «نريد الهجوم، لدينا شعور بأن هاتين النتيجتين لا تعكسان الصورة الكاملة. أشعر بأننا على وشك إظهار أفضل ما لدينا. سدَّدنا 50 تسديدة على المرمى في آخر مباراتين. إذا قمنا ببعض التحسينات، فلن نكون بعيدين جداً عن أفضل مستوياتنا».

وينتظر بايرن أسابيع حافلة، فبعد مواجهة لايبزيغ، سيستضيف آرسنال في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يلعب ضد فرايبورغ متصدر الدوري. ثم سيستضيف دورتموند في قمة الدوري يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بعد مواجهة ماغدبورغ في الدور الثاني من كأس ألمانيا.

وقال كومباني: «هذه اللحظات التي يعتقد البعض أنها قد تكون صعبة على الفريق، نقول إنها أفضل اللحظات التي يمكن أن تمر بها في مسيرتك. إذا فزت بهذه المباريات، فستصنع لحظات مميزة».

وتابع: «نحن في أفضل حالاتنا ومتحمسون. نتطلع إلى هذه المباريات لنختبر أنفسنا أمام الأفضل».

وأكمل: «اللاعبون يبذلون أقصى جهدهم في كل حصة تدريبية، ومن الممتع مشاهدتهم. إنهم يدركون أن أفضل طريقة للتعبير الآن هي تقديم الأداء داخل الملعب».