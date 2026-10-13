«أبطال أوروبا»: فوز تاريخي لفريق صباح الأذري

قال أردا توران، مدرب شاختار دونيتسك، إن لاعبي فريقه يحلمون بخوض المباريات الأوروبية في أوكرانيا، وذلك قبل أن يحلّ ضيفاً على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب شاختار، بطل الدوري الأوكراني 16 مرة، مبارياته الأوروبية خارج أرضه منذ بدء الغزو الروسي عام 2022 لأسباب أمنية.

وسيلعب الفريق الأوكراني مبارياته الأربع على ملعبه في معقل تشيلسي، ما يعكس العلاقة القوية بين الناديين التي بدأت بصفقة انتقال ميخايلو مودريك إلى الفريق اللندني في 2023.

وقال توران، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، قبل مواجهة أيك أثينا اليوناني: «لا نفتعل دراما، ولكن لا بد من تسليط الضوء على الواقع الذي نعيشه، فنحن وسط حرب يموت فيها أطفال أوكرانيا، نحاول التأقلم، ولكن لا نقبل ذلك».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن توران قوله: «الأمر الإيجابي أننا سنلعب في لندن، ولكننا نحلم يوماً ما بالعودة للعب مجدداً في أوكرانيا».

ولا يعد أردا توران غريباً على أجواء ملعب ستامفورد بريدج، حيث كان النجم التركي السابق ضمن فريق أتلتيكو مدريد الفائز على تشيلسي بنتيجة 3 - 1 في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2014، وسجّل الهدف الثالث ليساهم في وصول الفريق المدريدي للمباراة النهائية بقيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وقد تولى توران تدريب شاختار في 2025، وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري في موسمه الأول، وذلك بعد أن كان دينامو كييف قد انتزع اللقب في الموسم السابق.