كييفو: إنتر ميلان بحاجة إلى الشجاعة لتحسين نتائجه في دوري الأبطال

حذّر كريستيان كييفو، مدرب فريق إنتر ميلان، لاعبيه قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا على ملعب سان سيرو، الثلاثاء، وسط مساعي النادي الإيطالي لتحسين نتائجه القارية.رغم هيمنته محلياً، خسر إنتر ميلان 6 من أصل آخر 7 مباريات له في دوري أبطال أوروبا.

وتشمل هذه السلسلة السلبية وداعاً مهيناً أمام بودو غليمت النرويجي في الموسم الماضي، والخسارة أمام ريال مدريد في الجولة الأولى هذا الموسم.

قال كييفو في مؤتمر صحافي الاثنين: «المال لا يضمن لك شيئاً في دوري أبطال أوروبا، ولا يوجد لاعب أو مدرب يضمن لك شيئاً، بل ضرورة التحلي بالشجاعة والعمل بجدية وبذل أقصى جهد».

وأضاف المدرب الروماني: «لا نستهين بأي منافس، بل نتعامل بنضج وندخل الملعب ونحن نقدر المسؤولية ورغبة في السيطرة بعقلية صحيحة».

وتابع: «بإمكاننا التحسن، وهذا طموحنا، الفريق يضم عناصر مميزة وهناك منافسة داخلية بينهم، وهو ما يرفع مستوى التدريبات، ويدفعنا للارتقاء بطموحاتنا».

واصل إنتر ميلان انطلاقته القوية في الدوري الإيطالي بفوز مريح على بارما السبت، ولمح كييفو إلى إمكانية إجراء تغييرات على التشكيل الأساسي، حيث عاد لصفوف الفريق، المدافع الإنجليزي، جيد سبينس، لاعب توتنهام السابق بعد تعافيه من إصابة.

وأشار كييفو: «لقد تم تدريب سبينس بشكل جيد لمدة أسبوع ثم شارك 25 دقيقة في مباراة السبت».

وأوضح: «كما تدرب أيضاً في آخر يومين، فهو يتحسن بدنياً، وأنا سعيد لأنه تجاوز لحظات صعبة بسبب مشاكل بدنية عانى منها في بداية الموسم».

ولا يختلف طموح الفريق البلجيكي عن إنتر ميلان، حيث يتطلع كلوب بروج لتجاوز كبوة الخسارة على أرضه في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا أمام أستون فيلا الإنجليزي.