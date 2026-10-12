فليك: هدف واحد يكفي لتجاوز «جحيم إسطنبول»

قال الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني، إنه سيكون سعيداً بالفوز بهدف وحيد على غلاطة سراي التركي، في أجواء نارية في عقر داره ضمن الجولة الثانية للمجموعة الموحدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

فاز برشلونة بجميع المباريات التسع التي خاضها، هذا الموسم، في جميع المسابقات، وسجل 39 هدفاً، أي أكثر من معدل 4 أهداف في المباراة.

وتشكّل زيارة إسطنبول لمواجهة بطل تركيا الأولى في سلسلة من المباريات الصعبة لبرشلونة، مع اقتراب موعد مباراتي باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب في المسابقة خلال الموسمين الماضيين، والكلاسيكو أمام ريال مدريد.

وكان بطل إسبانيا قد سحق فينورد الهولندي 5-1 في الجولة الأولى، وسيفتقد في تركيا نجمه البرازيلي رافينيا الذي يتعافى من الإصابة.

وقال فليك للصحافيين، الاثنين: «بداية وقبل كل شيء، علينا أن نكون مستعدين لهذه الأجواء».

وأضاف: «أعتقد أن غلاطة سراي يملك أحد أفضل الأجواء في المدرجات في العالم. يجب أن نكون مستعدين لمواجهتها. الضجيج الذي يحدثه هذا الملعب بشأن مواقف معينة، وما يفعله المشجعون خلال المباراة، أمر لا يصدق».

وتابع: «إنهم يدعمون فريقهم. يمكنك أيضاً رؤية النتائج ضد الأندية الكبيرة، فهم يلعبون كفريق كبير ضدهم، لقد تحسنوا كثيراً».

ومنذ فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 2 - 0 في الدوري في 27 أغسطس (آب) الماضي، لم يسجل الفريق الكاتالوني أقل من 3 أهداف في شباك منافسيه.

ورغم ذلك، قال فليك إن هدفاً واحداً فقط سيفي بالغرض في ملعب «رامس بارك» في أجواء عدائية، والذي يطلق عليه أحياناً اسم «الجحيم».

وأردف فليك: «الشيء الوحيد الذي نريده هو الفوز، هذا هو هدفنا، وهذا ما نريده».

وختم قائلاً: «أنا سعيد أيضاً إذا فزنا بنتيجة 1-0 فقط؛ لأنه لرؤية هذا الفريق، وكيف يلعبون، وكيف يلعبون (من الخط الخلفي)، فإنهم يحبون لعب كرة القدم. في الهجوم، يملكون بعض اللاعبين الرائعين، لذلك ليس من السهل اللعب ضد غلاطة سراي، خصوصاً على أرضه».