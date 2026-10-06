زيدان يجتاز بدايته مع فرنسا دون هزيمة ويشيد بتألق أوليسه

كان الجميع يترقب بفارغ الصبر أول أسبوعين لزين الدين زيدان على رأس منتخب فرنسا بعد 14 عاماً من قيادة ديدييه ديشان، ونجح المدرب الجديد في اجتياز فترة المباريات الدولية دون أي هزيمة في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، مع بعض بوادر الأمل.

وأصبح الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 1998 أول مدرب لمنتخب فرنسا يفوز بمباراته الأولى منذ إيمي جاكيه في عام 1994، بانتصاره 1 - صفر على تركيا، وأول مدرب لا يهزم في مبارياته الأربع الأولى منذ ريمون دومينيك في عام 2004.

وبعد فوز صعب على تركيا، انتصرت فرنسا مرتين على بلجيكا وتعادلت 1 - 1 مع إيطاليا يوم الجمعة، في مباراة زيدان الأولى على أرضه بصفته مدرباً.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي أمس الاثنين: «كنا جيدين للغاية في مبارياتنا، رغم أنه يمكننا دائماً تقديم أداء أفضل».

وأضاف: «حققنا ذلك على مدار 15 يوماً، في أول تجمع دولي. هذا أمر مشجع وأنا متفائل جداً بما سيأتي لاحقاً. عملنا بشكل جيد حقاً، وكان من المهم أن نبذل جهداً حقيقياً على مدار 15 يوماً».

عانت فرنسا من المشاكل نفسها في مبارياتها الأربع، إذ فرضت سيطرة كبيرة، بمتوسط استحواذ بلغ 62 في المائة، لكن مع صناعة فرص قليلة للغاية، وقلة الفاعلية في الثلث الأخير من الملعب.

وقال زيدان: «حتى إن لم يكن كل ما قدمناه في الشوط الأول يستحق الاستبعاد، فإننا افتقدنا للفاعلية في آخر 30 متراً، وهو الأمر الذي خذلنا أيضاً في المباريات الثلاث السابقة».

ولعبت فرنسا دون قائدها كيليان مبابي في المباريات الثلاث الأخيرة بعد إصابته عقب تسجيله هدف الفوز ضد تركيا، ولم تسجل أي هدف في الشوط الأول خلال آخر ثماني مباريات.

لكن فريق المدرب زيدان أظهر شخصية قوية، إذ سجل مايكل أوليسه هدف الفوز في اللحظات الأخيرة في بلجيكا، وقلب البدلاء ديزريه دوي وريان شرقي وأوليسه المباراة الثانية ضد بلجيكا رأساً على عقب في آخر 15 دقيقة.

وقال زيدان: «أنا سعيد برد فعل الفريق كله، وبإنهاء فترة التوقف هذه بطريقة جيدة للغاية، أعتقد أننا نستحق هذا بالنظر إلى كل ما قدمناه».

وغير زيدان تشكيلته من مباراة لأخرى، ومنح ستة لاعبين فرصة الظهور الأول مع فرنسا، وهم: جيوم ريست، وجيريمي جاكيه، وآندي ديوف، ولوكاس دا كونيا، وإستيبان ليبول، وليني يورو.

وقال زيدان: «كان هذا مخططاً له خلال فترة التوقف الدولية هذه. لعبنا أربع مباريات في 15 يوماً، واللاعبون لم يبدأوا موسمهم إلا مؤخراً. كما أنني أردت مشاهدة الجميع».

وكان جاكيه، مدافع ليفربول، ودا كونيا لاعب خط وسط كومو، من بين اللاعبين الذين برزوا بوصفهم عناصر واعدة للمستقبل، في حين عانى عثمان ديمبلي، ولم يتمكن الفائز بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي من ترك بصمة، سواء كان مهاجماً أو في الجناح الأيمن.

وكان أوليسه قائد هجوم الفريق، إذ سجل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في أربع مباريات.

وقال زيدان: «ما يفعله أمر استثنائي بكل بساطة».

وتزور فرنسا إيطاليا قبل استضافة تركيا الشهر المقبل، من أجل فرصة للتأهل إلى دور الثمانية في دوري الأمم.