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الرياضة رياضة عالمية

حسام حسن في مؤتمر «كاف»... تجربة مصر تطرح أسئلة أكبر من كرة القدم

حسام حسن (د.ب.أ)
حسام حسن (د.ب.أ)
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حسام حسن في مؤتمر «كاف»... تجربة مصر تطرح أسئلة أكبر من كرة القدم

حسام حسن (د.ب.أ)
حسام حسن (د.ب.أ)

عندما يتوجه حسام حسن إلى جزيرة سال في الرأس الأخضر للمشاركة في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فإنه لن يصل بوصفه مجرد مدرب قاد منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، وإنما بوصفه صاحب تجربة تختصر تحولاً نادراً في كرة القدم المصرية؛ إذ إنه لاعب ارتدى قميص منتخب بلاده في كأس العالم 1990، ثم عاد بعد 36 عاماً إلى البطولة نفسها مدرباً، ليقود الفراعنة إلى تجاوز الدور الأول للمرة الأولى في تاريخهم.

وشاركت مصر في كأس العالم أعوام 1934 و1990 و2018 من دون أن تتمكن من بلوغ الأدوار الإقصائية، رغم امتلاكها الرقم القياسي في الفوز بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب. لذلك لم يكن التحدي أمام حسام حسن مجرد التأهل إلى مونديال 2026، وإنما تغيير علاقة المنتخب بالبطولة التي ظلت المشاركة فيها تمثل الهدف النهائي لأجيال متعاقبة.

تولى حسام حسن تدريب مصر في فبراير (شباط) 2024 خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، بعد خروج الفراعنة من كأس الأمم الأفريقية 2023 أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح. وجاءت المهمة وسط ضغوط كبيرة؛ خصوصاً أن المدرب الجديد كان يحمل تاريخاً استثنائياً مع المنتخب، بعدما أصبح هدافه التاريخي برصيد 69 هدفاً في 177 مباراة دولية، وفاز معه بكأس الأمم الأفريقية 3 مرات أعوام 1986 و1998 و2006، كما شارك في مونديال 1990.

ومنذ توليه المسؤولية، بدأ حسن في بناء منتخب يعتمد على التنظيم والانضباط والضغط والتحول السريع، مع الاستفادة من خبرة لاعبين مثل محمد صلاح، وإضافة عناصر شابة. وجاءت التصفيات لتمنحه أول مؤشر على نجاح العمل؛ إذ حسمت مصر تأهلها إلى كأس العالم بعد الفوز بثلاثية نظيفة على جيبوتي، وأنهت التصفيات من دون هزيمة، بعدما سجلت 19 هدفاً واستقبلت هدفين فقط في أول 9 مباريات.

لكن الاختبار الحقيقي كان في كأس العالم. بدأت مصر مشوارها بالتعادل بهدف لمثله مع بلجيكا، ثم حققت أول فوز في تاريخها بالبطولة عندما تغلبت على نيوزيلندا 3-1 قبل أن تتعادل مع إيران بهدف لمثله لتحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

وبعد 92 عاماً من المشاركة الأولى في كأس العالم، لم يعد المنتخب المصري مجرد ضيف على البطولة؛ بل أصبح طرفاً في مباريات خروج المغلوب. وجاءت مواجهة أستراليا لتضع الفريق أمام اختبار مختلف. انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله بعد الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن تحسم مصر ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، لتبلغ دور الـ16 للمرة الأولى. وكانت المباراة اختباراً للقدرة على التعامل مع الضغط، وهي مسألة يعرف حسام حسن أهميتها جيداً، بعدما عاشها بنفسه لاعباً دولياً قبل أن يصبح مسؤولاً عن إدارة هذه الضغوط من خارج الملعب.

في دور الـ16، واجهت مصر الأرجنتين حاملة اللقب. ورغم الفارق الكبير في الأسماء والخبرة، قدَّم «الفراعنة» مباراة قوية وتقدموا بهدفين، وبدا منتخب مصر قريباً من واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، قبل أن تعود الأرجنتين بثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز «التانجو» 3-2 لتتوقف مغامرة مصر عند دور الـ16.

ومع ذلك، كانت المشاركة نقطة تحول واضحة. فمصر حققت أول فوز لها في كأس العالم، وتجاوزت دور المجموعات للمرة الأولى، وفازت بمباراة إقصائية، ثم وصلت إلى دور الـ16 ونافست حاملة اللقب حتى اللحظات الأخيرة.

وتكتسب تجربة حسام حسن أهمية إضافية في مؤتمر الاتحاد الأفريقي، الذي يناقش الدروس المستفادة من كأس العالم 2026 والاستعداد لمونديال 2030. فنجاحه لا يرتبط فقط بالنتيجة المصرية، وإنما أيضاً بفكرة الاعتماد على المدرب المحلي، والاستفادة من خبرة نجوم القارة السابقين في قيادة منتخباتهم.

وفي مونديال 2026، قادت مجموعة أكبر من المدربين الأفارقة منتخبات القارة، بينما تمكن 9 من المنتخبات الأفريقية العشرة من بلوغ الأدوار الإقصائية.

ويرى الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن قصة حسام حسن تتجاوز مباراة أو بطولة. ففي 1990 كان لاعباً يحاول مع جيل مصري تجاوز الدور الأول، وفي 2026 عاد إلى البطولة نفسها وهو المسؤول عن جيل جديد، فنجح فيما عجزت عنه أجيال سابقة. وبين النسختين امتدت 36 عاماً تغير خلالها اللاعب والمدرب والمنتخب، ولكن الهدف ظل واحداً: أن تتحول مصر من مجرد مشارِكة في كأس العالم إلى منتخب قادر على ترك بصمة حقيقية فيه.

والآن، يحمل حسام إلى مؤتمر الاتحاد الأفريقي تجربة شخصية تختصر هذا التحول: كيف يمكن للَّاعب الذي عاش ضغط القميص الوطني في الملعب أن ينقل خبرته، وشخصيته، ومعرفته بالكرة الأفريقية، إلى جيل جديد، ويقود منتخبه إلى مكان لم يصل إليه من قبل.

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إيفانز ينهي سنوات من المعاناة ليحصد لقبه الأول في بطولة العالم للراليات

إلفين إيفانز (إ.ب.أ)
إلفين إيفانز (إ.ب.أ)
TT
TT

إيفانز ينهي سنوات من المعاناة ليحصد لقبه الأول في بطولة العالم للراليات

إلفين إيفانز (إ.ب.أ)
إلفين إيفانز (إ.ب.أ)

توج البريطاني إلفين إيفانز سائق تويوتا أخيراً بلقب بطولة العالم للراليات اليوم الأحد، منهياً سنوات من احتلاله المركز الثاني.

واحتل السائق الويلزي المركز الثاني في الترتيب العام خمس مرات خلال السنوات الست الماضية، لكنه خرج منتصراً بعد منافسة مثيرة في المرحلة النهائية مع زميله في الفريق أوليفر سولبرغ في الجولة الإيطالية الختامية للموسم في سردينيا.

وإيفانز أول سائق بريطاني يتوج ببطولة العالم للراليات منذ الإنجليزي ريتشارد بيرنز في عام 2001، والثالث فقط منذ أن أصبح السائق الاسكوتلندي كولين ماكراي أول بطل بريطاني في عام 1995.

وفاز السويدي سولبرغ، نجل بطل العالم لعام 2003 النرويجي بيتر سولبرغ، بالرالي وأنهى الموسم في المركز الثاني.

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الرياضة رياضة عالمية

الأرجنتين تكتسح بوركينا فاسو بسباعية في مباراة مثيرة للجدل

الأرجنتين تكتسح بوركينا فاسو بسباعية (أ.ب)
الأرجنتين تكتسح بوركينا فاسو بسباعية (أ.ب)
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الأرجنتين تكتسح بوركينا فاسو بسباعية في مباراة مثيرة للجدل

الأرجنتين تكتسح بوركينا فاسو بسباعية (أ.ب)
الأرجنتين تكتسح بوركينا فاسو بسباعية (أ.ب)

اكتسح المنتخب الأرجنتيني ضيفه منتخب بوركينا فاسو 7-0 اليوم (الأحد)، في مباراة ودية شهدت ظروفاً غير معتادة، بعدما اضطر المنتخب الأفريقي إلى خوض اللقاء بتشكيلة من لاعبي تحت 23 عاماً، ووصل إلى بوينس آيرس قبل 6 ساعات فقط من انطلاق المباراة، عقب رحلة جوية استغرقت 11 ساعة من الدار البيضاء.

وجاءت مشاركة منتخب تحت 23 عاماً بعدما رفض المنتخب الأول السفر إلى الأرجنتين، بسبب مشكلات تتعلق بتنظيم الرحلة، بجانب خلافات مالية.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة الثالثة بعدما أهدر ركلة جزاء، قبل أن يتابع الكرة المرتدة من الحارس في الشباك.

وأضاف موموني ديالو الهدف الثاني للأرجنتين بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة، ثم سجل جيانلوكا بريستياني الهدف الثالث في الدقيقة 12.

وأضاف نيكولاس باز الهدف الرابع في الدقيقة 35، وبعد دقيقة واحدة سجل جوليان ألفاريز الهدف الخامس، لينهي المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول متقدماً بخماسية نظيفة.

وأحرز فرانكو ماستانتونو الهدف السادس في الدقيقة 57، قبل أن يختتم جوليانو سيميوني التسجيل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وسيطر المنتخب الأرجنتيني على المباراة بشكل كامل، بعدما استحوذ على الكرة بنسبة 75 في المائة، وسدد عدداً كبيراً من المحاولات، مقابل تسديدة واحدة فقط على المرمى من جانب بوركينا فاسو.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية عن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين قوله: «نريد أن نشكر بوركينا فاسو وكل من حضر على هذا الجهد. لقد جلبوا الكرامة لكرة القدم. حاولنا خوض المباراة وكأنها نهائي؛ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لاحترام هؤلاء اللاعبين».

وأجرى سكالوني تغييرات بالجملة في الشوط الثاني، ومنح 3 لاعبين مشاركتهم الدولية الأولى مع الأرجنتين، وهم ماتيا سوليه وتوماس بالاسيوس وسانتياغو كاسترو.

وتستعد الأرجنتين الآن لمباراة وداع ليونيل ميسي للمنتخب، عندما تواجه بنين يوم الثلاثاء على ملعب «مونومنتال» في بوينس آيرس.

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من زيدي إلى أوهاشي: نجوم الألعاب الآسيوية القادرون على التألق في أولمبياد لوس أنجليس

يو زيدي (أ.ف.ب)
يو زيدي (أ.ف.ب)
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من زيدي إلى أوهاشي: نجوم الألعاب الآسيوية القادرون على التألق في أولمبياد لوس أنجليس

يو زيدي (أ.ف.ب)
يو زيدي (أ.ف.ب)

أسدلت دورة الألعاب الآسيوية في آيتشي-ناغويا الستار، الأحد، على أسبوعين من المنافسات شهدت بعض العروض القياسية اللافتة.

وتستعرض وكالة الصحافة الفرنسية خمسة رياضيين تألقوا في الدورة ويبدون مرشحين بقوة لترك بصمتهم في أولمبياد لوس أنجليس 2028.

يو زيدي، السباحة (الصين): أحرزت المعجزة الصينية البالغة 13 عاماً الذهب في جميع سباقاتها الفردية الثلاثة بسهولة، وجميعها بأرقام قياسية جديدة للألعاب.

وفازت في سباقات 200م (فراشة) و200م (متنوعة) و400م (متنوعة)، وكانت أوقاتها من بين الأسرع عالمياً هذا العام.

وستبلغ يو 15 عاماً عندما تُقام أولمبياد لوس أنجليس، ومن المرجح أن تشكل تهديداً حقيقياً على الميداليات مع تسليط أنظار العالم عليها.

وفي العام الماضي، وعندما كانت في الثانية عشرة من عمرها، نالت برونزية التتابع وأصبحت أصغر متوجة بميدالية في تاريخ بطولات العالم للسباحة.

تشانغ جانشوو (رويترز)

تشانغ جانشوو، السباحة (الصين): في ظل الأضواء المسلطة على يو، مرّ تشانغ إلى حد ما بعيداً عن دائرة الاهتمام.

لكن الشاب البالغ 19 عاماً عاد إلى بلاده ومعه سبع ميداليات ذهبية، وهو أكبر عدد يحققه أي سباح في تاريخ الألعاب الآسيوية.

وفعل ذلك بأسلوب لافت أيضاً، إذ جلس على حاجز الحارة المائية وراح يعدّ ببطء ذهبياته السبع على أصابع يده بعد إحراز الأخيرة.

وتوج تشانغ بلقب سباق 400م (حرة) بزمن قياسي جديد للألعاب، كما أحرز ألقاب 200م و800م و1500م (حرة)، إضافة إلى ثلاث ذهبيات في التتابع.

شين أوهاشي (أ.ف.ب)

شين أوهاشي، السباحة (اليابان): قال الشاب البالغ 17 عاماً إنه يريد تحطيم رقم عالمي في دورة تقام على أرضه، وقد فعل ذلك بالفعل.

وسجل أوهاشي الذي يعترف بحبه للوجبات السريعة، زمناً مذهلاً بلغ دقيقتين و04.83 ثانية، وحطم بأكثر من نصف ثانية الرقم العالمي السابق لسباق 200م صدراً والمسجل باسم الصيني تشين هاييانغ.

وأكد هذا الرقم الصعود المذهل لأوهاشي، وجعله الرجل الذي يتعين التغلب عليه في لوس أنجليس، حيث قد يواجه النجم الفرنسي ليون مارشان.

يان تسييي (أ.ف.ب)

يان تسييي، ألعاب القوى (الصين): ستكون يان القوية قد تجاوزت لتوها عامها العشرين عندما تنطلق ألعاب لوس أنجليس، لكن رامية الرمح الصينية تبدو منذ الآن في طريقها نحو القمة.

واكتسحت منافسات الألعاب الآسيوية برمية أولى ووحيدة بلغت 70.46م، محطمة الرقم القياسي للألعاب. وكانت تلك سادس أفضل رمية في التاريخ.

وسجلت يان رمية هائلة بلغت 71.74م في مايو (أيار)، ولا يتفوق عليها سوى الرقم العالمي البالغ 72.28م والمسجل باسم التشيكية باربورا شبوتاكوفا عام 2008.

ري سونغ غوم (أ.ب)

ري سونغ غوم، رفع الأثقال (كوريا الشمالية): منحت رافعة الأثقال الصغيرة كوريا الشمالية انطلاقة قوية في منافسات اللعبة، وستسعى لاحقاً إلى الظفر بالإنجاز الوحيد الغائب عن سجلها وهو ميدالية أولمبية.

وسجلت الرياضية التي يبلغ طولها 140 سم (4 أقدام و7 بوصات) ثلاثة أرقام عالمية جديدة في فئة 49 كلغ، ودخلت سجل الأرقام القياسية كأول امرأة تحرز ثلاث ذهبيات متتالية في رفع الأثقال بدورات الألعاب الآسيوية.

كما أنها بطلة عالم مرتين، ولم تجد أي منافسة حقيقية في وزنها منذ عودة كوريا الشمالية من عزلة كوفيد في عام 2023.

ولم يشارك رافعو الأثقال من كوريا الشمالية في النسختين الأولمبيتين الأخيرتين، لذلك قد تكون أولمبياد لوس أنجليس الفرصة الوحيدة للرياضية البالغة 28 عاماً لتحقيق المجد الأولمبي.

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