حسام حسن في مؤتمر «كاف»... تجربة مصر تطرح أسئلة أكبر من كرة القدم

عندما يتوجه حسام حسن إلى جزيرة سال في الرأس الأخضر للمشاركة في المؤتمر الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، فإنه لن يصل بوصفه مجرد مدرب قاد منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، وإنما بوصفه صاحب تجربة تختصر تحولاً نادراً في كرة القدم المصرية؛ إذ إنه لاعب ارتدى قميص منتخب بلاده في كأس العالم 1990، ثم عاد بعد 36 عاماً إلى البطولة نفسها مدرباً، ليقود الفراعنة إلى تجاوز الدور الأول للمرة الأولى في تاريخهم.

وشاركت مصر في كأس العالم أعوام 1934 و1990 و2018 من دون أن تتمكن من بلوغ الأدوار الإقصائية، رغم امتلاكها الرقم القياسي في الفوز بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب. لذلك لم يكن التحدي أمام حسام حسن مجرد التأهل إلى مونديال 2026، وإنما تغيير علاقة المنتخب بالبطولة التي ظلت المشاركة فيها تمثل الهدف النهائي لأجيال متعاقبة.

تولى حسام حسن تدريب مصر في فبراير (شباط) 2024 خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، بعد خروج الفراعنة من كأس الأمم الأفريقية 2023 أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح. وجاءت المهمة وسط ضغوط كبيرة؛ خصوصاً أن المدرب الجديد كان يحمل تاريخاً استثنائياً مع المنتخب، بعدما أصبح هدافه التاريخي برصيد 69 هدفاً في 177 مباراة دولية، وفاز معه بكأس الأمم الأفريقية 3 مرات أعوام 1986 و1998 و2006، كما شارك في مونديال 1990.

ومنذ توليه المسؤولية، بدأ حسن في بناء منتخب يعتمد على التنظيم والانضباط والضغط والتحول السريع، مع الاستفادة من خبرة لاعبين مثل محمد صلاح، وإضافة عناصر شابة. وجاءت التصفيات لتمنحه أول مؤشر على نجاح العمل؛ إذ حسمت مصر تأهلها إلى كأس العالم بعد الفوز بثلاثية نظيفة على جيبوتي، وأنهت التصفيات من دون هزيمة، بعدما سجلت 19 هدفاً واستقبلت هدفين فقط في أول 9 مباريات.

لكن الاختبار الحقيقي كان في كأس العالم. بدأت مصر مشوارها بالتعادل بهدف لمثله مع بلجيكا، ثم حققت أول فوز في تاريخها بالبطولة عندما تغلبت على نيوزيلندا 3-1 قبل أن تتعادل مع إيران بهدف لمثله لتحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

وبعد 92 عاماً من المشاركة الأولى في كأس العالم، لم يعد المنتخب المصري مجرد ضيف على البطولة؛ بل أصبح طرفاً في مباريات خروج المغلوب. وجاءت مواجهة أستراليا لتضع الفريق أمام اختبار مختلف. انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله بعد الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن تحسم مصر ركلات الترجيح بنتيجة 4-2، لتبلغ دور الـ16 للمرة الأولى. وكانت المباراة اختباراً للقدرة على التعامل مع الضغط، وهي مسألة يعرف حسام حسن أهميتها جيداً، بعدما عاشها بنفسه لاعباً دولياً قبل أن يصبح مسؤولاً عن إدارة هذه الضغوط من خارج الملعب.

في دور الـ16، واجهت مصر الأرجنتين حاملة اللقب. ورغم الفارق الكبير في الأسماء والخبرة، قدَّم «الفراعنة» مباراة قوية وتقدموا بهدفين، وبدا منتخب مصر قريباً من واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، قبل أن تعود الأرجنتين بثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز «التانجو» 3-2 لتتوقف مغامرة مصر عند دور الـ16.

ومع ذلك، كانت المشاركة نقطة تحول واضحة. فمصر حققت أول فوز لها في كأس العالم، وتجاوزت دور المجموعات للمرة الأولى، وفازت بمباراة إقصائية، ثم وصلت إلى دور الـ16 ونافست حاملة اللقب حتى اللحظات الأخيرة.

وتكتسب تجربة حسام حسن أهمية إضافية في مؤتمر الاتحاد الأفريقي، الذي يناقش الدروس المستفادة من كأس العالم 2026 والاستعداد لمونديال 2030. فنجاحه لا يرتبط فقط بالنتيجة المصرية، وإنما أيضاً بفكرة الاعتماد على المدرب المحلي، والاستفادة من خبرة نجوم القارة السابقين في قيادة منتخباتهم.

وفي مونديال 2026، قادت مجموعة أكبر من المدربين الأفارقة منتخبات القارة، بينما تمكن 9 من المنتخبات الأفريقية العشرة من بلوغ الأدوار الإقصائية.

ويرى الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن قصة حسام حسن تتجاوز مباراة أو بطولة. ففي 1990 كان لاعباً يحاول مع جيل مصري تجاوز الدور الأول، وفي 2026 عاد إلى البطولة نفسها وهو المسؤول عن جيل جديد، فنجح فيما عجزت عنه أجيال سابقة. وبين النسختين امتدت 36 عاماً تغير خلالها اللاعب والمدرب والمنتخب، ولكن الهدف ظل واحداً: أن تتحول مصر من مجرد مشارِكة في كأس العالم إلى منتخب قادر على ترك بصمة حقيقية فيه.

والآن، يحمل حسام إلى مؤتمر الاتحاد الأفريقي تجربة شخصية تختصر هذا التحول: كيف يمكن للَّاعب الذي عاش ضغط القميص الوطني في الملعب أن ينقل خبرته، وشخصيته، ومعرفته بالكرة الأفريقية، إلى جيل جديد، ويقود منتخبه إلى مكان لم يصل إليه من قبل.