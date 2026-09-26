كابيني يمنح جنوب أفريقيا الفوز على غينيا... وإريتريا تتعادل مع كينيا

سجل ساموكيل كابيني الظهير الأيسر لجنوب أفريقيا هدفه الدولي الأول قبل 13 دقيقة من النهاية ليقود بلاده للفوز 2-1 على أرضها أمام غينيا في افتتاح مباريات الفريقين ضمن المجموعة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027 في سويتو، السبت.

وفرضت إريتريا التعادل 1-1 على كينيا، التي تشارك في استضافة النهائيات، في نيروبي ضمن المباراة الأخرى بالمجموعة، لتستهل جنوب أفريقيا مشوارها بقوة تحت قيادة مدربها الجديد بيتسو موسيماني الذي يتولى المسؤولية في ولاية ثالثة.

ووضع المدافع إيمي أوكون أصحاب الأرض في المقدمة في ختام نصف الساعة الأولى بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم القريب وسكنت الشباك، لكن غينيا أدركت التعادل عبر سيدوبا سيسي عندما كان الأسرع في متابعة كرة مرتدة بعدما ارتطمت ركلة حرة بالحائط البشري.

وكانت هذه النتيجة ستصبح مرضية لغينيا، لكن دفاعها انهار عندما مرر البديل يانيلا مبوثوما الكرة من خلف المدافعين إلى زميله البديل كابيني ليودعها أرضية في شباك الحارس.

ومع تأهل كينيا تلقائيا بصفتها مشاركة في الاستضافة، سينتزع فريق واحد فقط البطاقة الأخرى عن المجموعة الرابعة إلى النهائيات التي تضم 24 منتخباً، وتبدو غينيا المنافس الرئيسي لجنوب أفريقيا.

وتقدمت إريتريا في كينيا عن طريق ناهوم جيرماي الذي استغل ارتباكاً دفاعياً في صفوف كينيا، لكن صاحب الأرض عدل النتيجة بواسطة رايان أوجام قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وتحل جنوب أفريقيا ضيفة على إريتريا، الأربعاء، في القاهرة على ملعب محايد، بينما تستضيف غينيا منتخب كينيا في اليوم التالي.