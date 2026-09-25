«دورة سنغافورة»: البلجيكية ميرتنز تودّع... والبولندية تشوالينسكا تعبر

واصلت البولندية مايا تشوالينسكا، المصنفة الخامسة، مسيرتها القوية في منافسات فردي السيدات ببطولة سنغافورة المفتوحة للتنس، بعدما تأهلت للدور قبل النهائي للمسابقة.

وأطاحت تشوالينسكا بالبلجيكية إليز ميرتنز، حاملة اللقب المصنفة الرابعة للبطولة بنتيجة 6-2 و6-2، الجمعة في دور الثمانية للمسابقة.

ولم تخسر اللاعبة، التي سبق لها بلوغ نهائي بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس»، ثاني بطولات (غراند سلام) الأربع الكبرى هذا الموسم، سوى 11 شوطاً فقط في المباريات الثلاث التي خاضتها هذا الأسبوع حتى الآن.

وتعتبر هذه المباراة الأخيرة هي الأهم للاعبة البولندية لعدة أسباب، إذ لم تكتفِ تشوالينسكا بحجز مقعدها في قبل النهائي للمرة الأولى منذ مسيرتها المفاجئة نحو نهائي رولان غاروس، حين شاركت بوصفها متأهلة من الأدوار التمهيدية في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ثاني قبل نهائي لها على مستوى بطولات المحترفات إجمالاً، بل حققت أيضاً أول فوز لها على لاعبة ضمن قائمة أفضل 20 لاعبة في العالم.

وكانت مسيرة تشوالينسكا في العاصمة الفرنسية باريس قد شهدت ثلاثة انتصارات على لاعبات تراوح تصنيفهن بين المركزين 21 و24 عالمياً، وهن: ميرتنز، والروسيتان آنا كالينسكايا، وديانا شنايدر.

وكان الفوز على ميرتنز قبل ما يزيد على ثلاثة أشهر واحداً من أكثر عروض تشوالينسكا هيمنة على الملاعب الترابية في رولان غاروس، حيث فازت حينها بنتيجة 6-4 و6-صفر في الدور الثاني.

وكررت تشوالينسكا هذا الأداء ببراعة على الملاعب الصلبة المغطاة في سنغافورة، مكتفية أيضاً بخسارة أربعة أشواط فقط أمام نظيرتها البلجيكية.

وقالت تشوالينسكا (24 عاماً) في مقابلة أجرتها داخل الملعب: «من المستحيل تقديم أداء رائع في كل أسبوع، فالأمر يتعلق بالاستمرارية والعمل الجاد، كما يجب عليك التحلي بالصبر أيضاً».

أضافت اللاعبة البولندية: «أنا سعيدة لأنني حافظت على صبري وعملت بجد، وها هي جهودي تؤتي ثمارها الآن. لقد مررت بأسابيع صعبة، لذا فإن طعم هذا النجاح رائع للغاية، لا بد لي من الاعتراف بذلك».

وفي الدور قبل النهائي، ستواجه تشوالينسكا إما المصنفة الأولى، الروسية ميرا أندريفا، في مواجهة ستكون بمثابة تكرار لنهائي رولان غاروس، أو المصنفة السادسة الكندية ليلى آني فرنانديز، وذلك للمرة الأولى.