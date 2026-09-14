نوريس: حلبة مادرينج وقواعد سيارة الأمان الافتراضية بحاجة للتغيير

قال بطل العالم لاندو نوريس إن حلبة مادرينج، أحدث حلبات بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات وقواعد سيارة الأمان الافتراضية بحاجة إلى تغيير، بعدما فرط في فوز كان في متناول يديه في سباق جائزة إسبانيا الكبرى، أمس (الأحد).

ولم تتحقق المخاوف من وقوع حوادث تصادم ورفع أعلام حمراء في سباق بأعلى مستوى من سباقات السيارات، لكن أول سباق لفورمولا 1 على حلبة مادرينج في العاصمة الإسبانية تحول إلى موكب، وقال بعض السائقين إنه كاد يجعلهم يغفون.

وقال نوريس، الذي احتل المركز الثالث: «يجب التخلص من المنعطفين 18 و19، إنهما عديما الفائدة».

وأضاف: «فقط اجعلوا المسار مستقيماً أكثر قبل المنعطف الحاد. لا أعرف كيف ينظر أحدهم إلى هذا التصميم ويقول: رائع».

وتابع: «أنا متحمس للعودة إلى هنا العام المقبل إذا تمكنوا من إجراء هذه التغييرات، لأنني أعتقد أنها حلبة ممتعة للغاية للقيادة ويمكن أن تكون حلبة سباق رائعة. لكن بالنسبة لي، فهي ليست حلبة سباق مميزة».

*سيارة الأمان الافتراضية تحت المجهر

كما أن قلة فرص التجاوز جعلت فترة سيارة الأمان الافتراضية المبكرة تغير نتيجة السباق.

وأتاح توقيت استخدام سيارة الأمان الافتراضية، بعد التدخل لإبعاد سيارة لانس سترول سائق أستون مارتن عن الطريق بعد توقفها، لجميع السائقين الذين كانوا خلف نوريس بالدخول إلى منطقة الصيانة وكسب بعض الوقت، لكنه عاقبه فعلياً لكونه متقدماً أكثر من اللازم عن مدخل حارة الصيانة.

وبحلول الوقت الذي تمكن فيه من الدخول إلى منطقة الصيانة، لم تعد سيارة الأمان الافتراضية موجودة، ولم يتمكن من استعادة الصدارة بسبب طبيعة الحلبة.

وقال نوريس إن سباق الأمس كان على الأرجح المرة الأولى التي يفقد فيها الفوز بسبب سيارة الأمان الافتراضية، التي تلزم جميع السيارات بسرعة معينة لفترة قصيرة، على عكس سيارة الأمان الفعلية التي تبقى على الحلبة لعدة لفات.

ويوفر التوقف في منطقة الصيانة في ظل استخدام سيارة الأمان الافتراضية نحو 11 ثانية من وقت السباق مقارنة بالتوقف العادي.

وقال نوريس للصحافيين: «لم يكن هناك أي شيء يمكنني فعله كسائق للقيام بعمل أفضل. انطلقت من المركز الأول وتصدرت السباق، ثم خسرته لسبب خارج عن إرادتي، ولا أعتقد أن تلك كانت الطريقة التي ينبغي أن ينتهي بها السباق».

وأضاف: «أعتقد أن هناك أشياء (يمكن القيام بها)، لأننا تحدثنا عدة مرات في الماضي حول كيفية تغطية الوضع على الأقل لمدة لفة واحدة أو إتاحة الفرصة للجميع للتوقف في منطقة الصيانة، أو ببساطة إغلاق مدخل منطقة الصيانة بحيث لا يتمكن أحد من الدخول إلا في حالة حدوث ثقب في الإطار أو شيء من هذا القبيل».

وتابع: «أعتقد أن هناك بعض الأمور التي يمكن القيام بها لجعل الأمر أبسط وأكثر إنصافاً للجميع، لكن هذه مسألة تستحق نقاشاً أوسع».

وتوقع بطل العالم 4 مرات ماكس فرستابن، سائق رد بول، الذي احتل المركز الثاني خلف كيمي أنتونيلي، متصدر البطولة مع فريق مرسيدس، أن تناقش المسألة في الاجتماع الإعلامي المقبل.

وقال أندريا ستيلا، رئيس مكلارين، إن أي تغيير سيكون عملية طويلة «ما لم يكن هناك ضغط كبير من المؤسسات، سواء الاتحاد الدولي للسيارات أو فورمولا 1، ليقولوا (نحتاج إلى تغيير هذا الأمر)».

وأقر نوريس باحتمال حدوث بعض التعقيدات، مثل الحاجة إلى أن يبدل السائقون الإطارات اللينة واستخدام إطارات المطر، لكنه أكد أن الأمر يحتاج إلى معالجة.

وقال: «أعتقد أن الجميع يريدون الشيء نفسه، وهو العدل للجميع. علي تقبل الأمر بصدر رحب، لكنني آمل ألا يحدث هذا لأي شخص مرة أخرى، لأن هذه ليست الطريقة التي يجب أن تخسر بها سباقاً».