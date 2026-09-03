«فلاشينغ ميدوز»: تيافو يواصل الحلم الأميركي... ويبلغ الدور الثالث

حقَّق الأميركي فرنسيس تيافو فوزاً بـ3 مجموعات متتالية على الياباني ري ​ساكاموتو، الصاعد من التصفيات، بنتيجة 6 - 3 و7 - 6 و7 - 5، ليحجز مقعده في الدور الثالث من دورة «أميركا المفتوحة» للتنس. ويعد تيافو، المُصنَّف 12 عالمياً، من أبرز الآمال الأميركية لإنهاء صيام دام 23 عاماً عن لقب فردي ‌الرجال في ‌نيويورك، وقد أسهم في ​إبقاء ‌هذا ⁠الحلم ​قائماً، مستفيداً ⁠من الدعم الجماهيري الكبير في «ملعب لويس أرمسترونغ».

واستهل اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً المباراة بقوة، بعدما كسر إرسال ساكاموتو في الشوط الافتتاحي، ثم حافظ على إرساله ليحسم المجموعة الأولى ⁠لصالحه.

وبدا تيافو في طريقه ‌لحسم المجموعة الثانية ‌بسهولة، لكن خطأين مزدوجين متتاليين ​منحا ساكاموتو ‌فرصة العودة إلى أجواء اللقاء، ليرفع اللاعب ‌الياباني من مستواه ويفرض الاحتكام إلى شوط فاصل.

إلا أن تيافو، الذي سبق له بلوغ الدور قبل النهائي في ‌بطولة «أميركا المفتوحة» مرتين، استعاد توازنه سريعاً، ففاز بـ4 من أول 5 ⁠نقاط ⁠في الشوط الفاصل، ليتقدَّم بمجموعتين دون رد.

وأظهر ساكاموتو، الذي شقَّ طريقه إلى الدور الرئيسي بعد فوزه على مثله الأعلى كي نيشيكوري، وصيف البطولة سابقاً، قوةً كبيرةً في الإرسال، مسجِّلاً 18 إرسالاً ساحقاً، لكنه دفع ثمن ارتكابه 40 خطأ سهلاً.

وشعر تيافو بارتياح كبير لحسم المباراة في ​3 مجموعات فقط، بعدما ​اضطر لخوض مواجهة ماراثونية من 5 مجموعات في الدور الأول.