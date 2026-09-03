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الرياضة رياضة عالمية

جائزة إيطاليا: أنتونيلي يتطلع لإبهار جماهير بلاده رغم الانطلاقة المتأخرة

​كيمي أنتونيلي (أ.ب)
​كيمي أنتونيلي (أ.ب)
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جائزة إيطاليا: أنتونيلي يتطلع لإبهار جماهير بلاده رغم الانطلاقة المتأخرة

​كيمي أنتونيلي (أ.ب)
​كيمي أنتونيلي (أ.ب)

يستعد ​كيمي أنتونيلي لخوض عطلة نهاية أسبوع استثنائية في سباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات على حلبة مونزا، حتى وإن كان سيبدأ السباق في بلاده من مركز متأخر عند الانطلاق سعياً لمطاردة سيارات فيراري.

ويصل سائق مرسيدس، الذي أتم 20 عاماً الأسبوع الماضي فقط، إلى الحلبة التي يطلق عليها «معبد السرعة» كأول إيطالي يتصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات منذ 73 عاماً.

وفي طريقه ليكون أول سائق من بلاده يحرز اللقب منذ أن حسم ألبرتو أسكاري لقبه الثاني عام 1953، يتصدر أنتونيلي الترتيب العام بفارق 59 نقطة عن زميله في الفريق جورج راسل وسائق فيراري لويس هاميلتون بعد 12 جولة. ويتخلف ‌لاندو نوريس ‌سائق مكلارين وحامل اللقب بفارق 24 نقطة أخرى، عقب فوزه بآخر ​سباقين ‌في ⁠المجر وهولندا.

وسيشعر ​كل ⁠من راسل وهاميلتون ونوريس بأن الفرصة السانحة، تماماً مثل شارل لوكلير سائق فيراري، في ظل استخدام أنتونيلي لمحرك جديد وما يترتب عليه من عقوبات ستدفعه للتراجع إلى مؤخرة الترتيب عند الانطلاق، ليصبح المطارد بدلاً من المتصدر الذي يطارده المنافسون.

وقال توتو فولف رئيس الفريق: «الأمر محبط بالنسبة له وللجماهير التي ترغب في رؤيته ينافس في المقدمة في سباق بلاده، لكن رياضتنا لا تعترف بالعواطف».

وأضاف: «عندما تتخذ قرارات تصب في صالح المنافسة على البطولة، فإنك تدفع أحياناً ثمناً قصير الأجل. الهدف الآن واضح ومباشر: تعويض أكبر عدد ممكن من المراكز وحصد أقصى عدد من ⁠النقاط».

يبقى التجاوز ممكناً دائماً على هذه الحلبة ‌الفائقة السرعة وذات قوة الضغط المنخفضة بمساراتها المستقيمية الطويلة ومنحنياتها البطيئة، ‌لكن السائقين سيواجهون تحدياً جديداً مع وحدات الطاقة الجديدة في إدارة ​استهلاك الطاقة، نظراً للقلة النسبية لمناطق استخدام المكابح التي ‌تسمح باستعادة الطاقة. وقد يعني ذلك أيضاً الاعتماد على تكتيكات الديناميكية الهوائية من قبل السائقين لتحقيق ‌أفضلية على الحلبة. ويكتسب السباق، الذي تحول فيه الجماهير المساحة أسفل منصة التتويج إلى بحر من اللون الأحمر، طابعاً خاصاً دائماً بالنسبة لفريق فيراري، الذي يدخل بتحديثات على وحدة الطاقة لتعزيز آماله في الفوز على أرضه.

ويحيي الفريق الذكرى 30 للانتصار الأول لمايكل شوماخر في سباق جائزة إيطاليا الكبرى مع الفريق عام 1996.

وفاز لوكلير مرتين لصالح فيراري في ‌مونزا سابقاً، بينما فاز هاميلتون خمس مرات مع مكلارين ومرسيدس.

وقال فريد فاسور رئيس الفريق: «التسابق أمام جماهيرنا يمنح الفريق بأكمله طاقة هائلة، وهذا العام يكتسب ⁠الأمر بُعداً إضافياً ونحن نحتفل ⁠بمايكل شوماخر والإرث الذي تركه في شركتنا».

وسيحصل مكلارين على بعض التحديثات على صعيد الديناميكية الهوائية الطفيفة، بالإضافة إلى جناح خلفي دوار، يُطلق عليه (الجناح إتش)، والذي اختبره في التجارب بسباق المجر في يوليو (تموز) الماضي دون استخدامه في السباق. وقال نيل هولدي، المدير التقني للفريق: «نعلم أننا امتلكنا سيارة سريعة في السباقات القليلة الماضية، لكننا لا نأخذ أي شيء كأمر مسلم به. هذه الحلبة مختلفة تماماً عن الحلبات الأخيرة، ويمكننا توقع ترتيب لا يعكس بالضرورة ما رأيناه في المجر وهولندا».

وفاز ماكس فرستابن، بطل العالم أربع مرات، العام الماضي في مونزا، ليكون انتصاره الثالث على الحلبة الواقعة خارج ميلانو، لكن سائق رد بول لم يكشف عن أي توقعات بعد خروجه من سباق بلاده في تساندفورت إثر حادث في اللفة الأولى.

وقال فرستابن، الذي سيتعاون مجدداً مع النيوزيلندي ليام لاوسون كزميل له في الفريق مع غياب المصاب إسحاق حجار عن سباقه الثاني على التوالي: «هناك ​بضعة أشياء نحتاج إلى العمل عليها لنكون ​أقرب إلى السرعة المطلوبة وللتأكد من التوازن الصحيح للسيارة».

ويعني ذلك أيضاً أن السائق البديل يوكي تسونودا، الذي استُدعي على عجل من إجازته في المرة السابقة، سيعود ليلعب دور السائق البديل لفريق ريسنغ بولز.

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الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس يقلب تأخره أمام فاريا... ويصعد إلى الدور الثالث

كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)
كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)
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«فلاشينغ ميدوز»: ألكاراس يقلب تأخره أمام فاريا... ويصعد إلى الدور الثالث

كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)
كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)

واصل الإسباني كارلوس ألكاراس، حامل اللقب، استعادة إيقاعه بعد غياب ​طويل؛ بسبب إصابة في المعصم، بعدما قلب تأخره أمام البرتغالي جايمي فاريا إلى فوز بنتيجة 4 - 6 و6 - صفر و6 - 3 و6 - 2، ليبلغ الدور الثالث من دورة «أميركا المفتوحة» للتنس.

وعاد ألكاراس إلى الملاعب بعد غياب استمر نحو 5 ‌أشهر، واستهل مشواره ‌في البطولة بفوز مريح ​على ‌رومان ⁠سافيولين ​يوم الاثنين، لكنه ⁠واجه اختباراً أكثر صعوبة في أول ظهور له خلال الفترة المسائية هذا العام.

ونجح فاريا، المُصنَّف 72 عالمياً، في كسر إرسال ألكاراس ليتقدم 4 - 3 في المجموعة الأولى، ثم اعتمد على قوة ⁠إرساله ليحسمها لصالحه، قبل أن يواصل ‌الضغط على الإسباني ‌الذي بدا عرضة للأخطاء ​في بداية المجموعة ‌الثانية، وحصل على فرصتين إضافيتين لكسر ‌الإرسال.

لكن ألكاراس رفع من مستوى أدائه في الوقت المناسب، وأمتع جماهير «ملعب آرثر آش» بسلسلة من اللمسات المبهرة، من بينها مزيج رائع ‌من الكرات القصيرة الماكرة التي تجبر منافسه على التقدم للشبكة، وأخرى ⁠من ⁠فوقه حال تقدمه، قبل أن يحسم المجموعة الثانية دون رد ويعادل النتيجة.

وواصل اللاعب الحاصل على 7 ألقاب كبرى تألقه في المجموعة الثالثة، مسدداً ضربات مذهلة أرهقت منافسه البرتغالي، في وقت فرض فيه سيطرته تدريجياً على مجريات المباراة.

ومع تراجع قوة إرسال فاريا، انطلق ألكاراس، البالغ من العمر 23 عاماً، بقوة ​في المجموعة ​الرابعة، ليحسم المواجهة، ويضرب موعداً في الدور المقبل مع الصيني وو يبينغ.

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تنس رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

سابالينكا تهاجم صحافياً بعد سؤاله عن «الحفلات واللهو» في «فلاشينغ ميدوز»

سابالينكا (أ.ب)
سابالينكا (أ.ب)
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سابالينكا تهاجم صحافياً بعد سؤاله عن «الحفلات واللهو» في «فلاشينغ ميدوز»

سابالينكا (أ.ب)
سابالينكا (أ.ب)

ردَّت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المُصنَّفة الأولى عالمياً، بغضب على صحافي لمَّح إلى أن مشاركاتها في فعاليات مصاحبة لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة «فلاشينغ ميدوز»، تضمَّنت «حفلات ولهواً»، وذلك بعد فوزها السريع على الروسية بولينا إياتشينكو 6 - 1 و6 - 1، الأربعاء.

وبحسب صحيفة «التايمز» البريطانية، احتاجت سابالينكا، البالغة 28 عاماً، إلى 53 دقيقة فقط للتغلب على المُصنَّفة 160 عالمياً، والتأهل إلى الدور الثالث، قبل أن تواجه في المؤتمر الصحافي سؤالاً مشابهاً لما تعرَّضت له عقب فوزها في الدور الأول.

ورفضت سابالينكا الربط بين ظهورها في فعاليات خارج الملعب، وبين استعداداتها للبطولة، وردَّت على الصحافي قائلة: «أنتم تمزحون. حفلات ولهو... لماذا تقول ذلك أصلاً؟ ولماذا تفكر بهذه الطريقة؟ أي نوع من الأسئلة هذا؟».

وأضافت المُصنَّفة الأولى عالمياً، قبل أن تنهي النقاش: «لمجرد أنني نشرت بعض الأنشطة التي شاركت فيها مع علامات تجارية، تعتقد أنني كنت أحتفل ولا أتدرب؟».

وتسعى سابالينكا إلى إحراز لقب «أميركا المفتوحة» للمرة الثالثة توالياً، وعبَّرت بعد فوزها المريح على إياتشينكو في «ملعب آرثر آش» عن رضاها عن مستواها وتركيزها.

وقالت: «كنت أعمل بجدية كبيرة، وأشعر بأنني بدأت أبتعد قليلاً عن محاولة الوصول إلى المثالية داخل الملعب. أعرف أنك لا تستطيع أن تكون مثالياً، ولذلك أحاول فقط التعامل مع ما أملكه في الوقت الحالي».

ولم تحرز سابالينكا أي بطولة منذ تتويجها بلقب دورة ميامي المفتوحة في مارس (آذار) الماضي، وتحتاج إلى الفوز بلقب «أميركا المفتوحة» خلال الأسبوعين الحاليين لتجنب مرور عام كامل دون إحراز إحدى بطولات «غراند سلام» للمرة الأولى منذ 2022.

واعترفت سابالينكا بأنها عانت خلال منتصف الموسم، موضحة أن وضعها تغير على المستويين الذهني والبدني.

وقالت: «أعتقد أنني عانيت قليلاً في منتصف الموسم. ومرة أخرى، لن أدافع عن نفسي أو أشرح لماذا أو ماذا حدث، لكنني سعيدة بمستواي».

وأضافت: «أستطيع القول بالتأكيد إنني أقوى ذهنياً بكثير مما كنت عليه في منتصف الموسم، كما أشعر بأنني أقوى بدنياً. أشعر بأنني عدت إلى مستواي، وكل ما أريده هو الدخول إلى كل مباراة بالتركيز الصحيح».

وتلتقي سابالينكا في الدور الثالث الأوزبكية كاميلا رحيموفا.

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الرياضة رياضة عالمية

تكريم ميسي بدقيقة تصفيق في الدوريات الأرجنتينية

ليونيل ميسي (د.ب.أ)
ليونيل ميسي (د.ب.أ)
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تكريم ميسي بدقيقة تصفيق في الدوريات الأرجنتينية

ليونيل ميسي (د.ب.أ)
ليونيل ميسي (د.ب.أ)

سوف تتوقف جميع مباريات كرة القدم للرجال والنساء في الأرجنتين بحلول الدقيقة العاشرة، ولمدة دقيقة، تكريماً للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي يوم الاثنين الماضي.

وقال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «نريد تكريم مسيرة ميسي مع الأرجنتين بدقيقة تصفيق في الجولة المقبلة».

وتقرر إيقاف المباريات بعد 10 دقائق من اللعب، لأن ميسي كان يرتدي القميص رقم 10 مع منتخب بلاده.

كما أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، في بيان رسمي مساء الأربعاء، أنه سيعرض فيديو ترويجياً في الملاعب المُجهَّزة بشاشات قبل انطلاق المباريات.

وتوهج ميسي بمسيرة أسطورية مع الأندية التي لعب لها، وتُوِّج بكأس العالم في مونديال قطر 2022.

وكاد «ليو» يحقق لقباً ثانياً على التوالي هذا الصيف، لكن الأرجنتين خسرت أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم 2026.

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