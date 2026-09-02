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الرياضة رياضة عالمية

المغربي أوناحي إلى باناثينايكوس... والنادي: السحر قد عاد

أوناحي عاد إلى ناديه القديم (الشرق الأوسط)
أوناحي عاد إلى ناديه القديم (الشرق الأوسط)
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المغربي أوناحي إلى باناثينايكوس... والنادي: السحر قد عاد

أوناحي عاد إلى ناديه القديم (الشرق الأوسط)
أوناحي عاد إلى ناديه القديم (الشرق الأوسط)

أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني رسمياً، الأربعاء، عودة المغربي عز الدين أوناحي، بعد موسم ناجح مع جيرونا الإسباني.

ويغادر لاعب الوسط المغربي النادي الإسباني، بعد أن سعى أياكس الهولندي لضمه، حيث سيعود في نهاية المطاف إلى اليونان، والأهم إلى فريق يعرفه جيداً، إذ ستكون بمثابة عودة إلى الديار بالنسبة لأوناحي، الذي غادر باناثينايكوس قبل عام واحد فقط.

وأعلن النادي اليوناني عن عودته بفيديو نُشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوباً برسالة مؤثرة: «عاد السحر».

وبعد فترة رائعة قضاها في جيرونا، سيعود أوناحي إلى بيئة مألوفة. ومن المؤكد أن هذا سيسعد جماهير النادي اليوناني، الذين اختاروه أفضل لاعب في الموسم 2024 - 2025.

ولعب أوناحي بقميص باناثينايكوس منذ بداية موسم 2024 - 2025 على سبيل الإعارة من مارسيليا الفرنسي، قبل أن ينتقل في صيف العام الماضي إلى جيرونا الإسباني.

وبقميص النادي اليوناني لعب أوناحي 37 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 7 أخرى.

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كرة القدم الأوربية اليونان

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جواز سفر مفقود يحرم نجمة الصين من المشاركة في مونديال السلة للسيدات

جواز سفر مفقود يحرم لاعبة منتخب الصين لي يويرو من مونديال السلة (رويترز)
جواز سفر مفقود يحرم لاعبة منتخب الصين لي يويرو من مونديال السلة (رويترز)
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جواز سفر مفقود يحرم نجمة الصين من المشاركة في مونديال السلة للسيدات

جواز سفر مفقود يحرم لاعبة منتخب الصين لي يويرو من مونديال السلة (رويترز)
جواز سفر مفقود يحرم لاعبة منتخب الصين لي يويرو من مونديال السلة (رويترز)

يخوض منتخب الصين بطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات من دون اللاعبة لي يويرو، بسبب فقدان جواز سفرها البديل في البريد، وعدم تمكنها من الحصول على جواز سفر جديد في الوقت المناسب قبل انطلاق البطولة بعد أيام قليلة.

وقالت لاعبة دالاس وينغز الأميركي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن جواز سفرها لا يزال مفقوداً، مؤكدة أنها لن تتمكن من المشاركة في مونديال السيدات رغم الجهود المبذولة لحل المشكلة.

وكانت لي، التي يبلغ طولها 2.01 متر، هدافة منتخب الصين في أولمبياد باريس 2024.

وبدأت لي، البالغة من العمر 27 عاماً، مسيرتها في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفات للسيدات عام 2022 بقميص شيكاغو سكاي.

وتنقلت النجمة الصينية بين لوس أنجليس سباركس وسياتل ستورم، قبل انضمامها إلى دالاس وينغز في يونيو (حزيران) 2025.

ويستهل المنتخب الصيني مشواره في مونديال السلة للسيدات يوم الجمعة بمواجهة الولايات المتحدة ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويضم المنتخب الصيني عناصر بارزة أخرى، من بينها هان شو، التي يبلغ طولها 2.08 متر، وتشانغ زييو، التي يبلغ طولها 2.21 متر.

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كرة السلة الصين
الرياضة رياضة عالمية

القبض على عصابة إجرامية كانت تخطط لخطف مبابي

مبابي (أ.ب)
مبابي (أ.ب)
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القبض على عصابة إجرامية كانت تخطط لخطف مبابي

مبابي (أ.ب)
مبابي (أ.ب)

كشفت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية عن معلومات صادمة، بشأن استهداف كيليان مبابي نجم ريال مدريد، من قبل عصابة يُشتبه في تخطيطها لعدة عمليات اختطاف واقتحام منازل.

ووفقاً للصحيفة، فقد تم توجيه تهمة السطو إلى المُنظم كليمنت (18 عاماً)، وذلك بصفة رسمية، في 21 أغسطس (آب) 2026، بمدينة نانتير الفرنسية، حيث يُشتبه في أنه العقل المُدبر.

ويُزعم أن المتهم الشاب الذي كان مسجوناً بالفعل على ذمة قضية أخرى، استمر في إصدار التعليمات من زنزانته، لا سيما عبر تطبيق "سناب شات"، وأفادت التقارير بأن تحليل جهازين تم ضبطهما في السجن، مكّن المحققين من اكتشاف 26 عنواناً، تعود لأفراد أثرياء، من بينهم رجال أعمال ومغنون ولاعبو كرة القدم.

وكان كيليان مبابي من بين المستهدفين، في مؤامرة الاختطاف هذه، إلى جانب مغني راب وعدد من رجال الأعمال.

وبدأت القضية بعد عدة هجمات، أبرزها استهداف صانع ساعات، من جانب رجال أعمال، تنكروا في زي سائقي توصيل طلبات قبل أن يتعرض متجره للسرقة بعد أيام قليلة.

وكشف تحقيق وحدة مكافحة الجريمة المنظمة تدريجياً عن الشبكة الإجرامية، وقال مصدر قضائي لصحيفة «لو باريزيان»: «كان يريد استهداف مغني راب، ولاعب كرة القدم كيليان مبابي».

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كرة القدم عالم الجريمة فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

«فلاشينغ ميدوز»: مدفيديف يتأهل بسهولة إلى الدور الثالث

الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بحسم مباراته أمام الأميركي سيباستيان غورزني (أ.ف.ب)
الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بحسم مباراته أمام الأميركي سيباستيان غورزني (أ.ف.ب)
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«فلاشينغ ميدوز»: مدفيديف يتأهل بسهولة إلى الدور الثالث

الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بحسم مباراته أمام الأميركي سيباستيان غورزني (أ.ف.ب)
الروسي دانييل مدفيديف يحتفل بحسم مباراته أمام الأميركي سيباستيان غورزني (أ.ف.ب)

تأهل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف الثامن عالمياً وبطل نسخة 2021، إلى الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في التنس، بعدما تغلب على الأميركي سيباستيان غورزني، المصنف 731 عالمياً والمشارك ببطاقة دعوة، بنتيجة 6-1 و6-3 و7-5 الأربعاء في الدور الثاني.

الروسي دانييل مدفيديف يصافح الأميركي سيباستيان غورزني (رويترز)

وبعد بداية متعثرة على الملاعب الصلبة ضمن جولة أميركا الشمالية، فرض الروسي البالغ من العمر 30 عاماً سيطرته على المباراة، وقدم أداءً قوياً على الإرسال، مسجلاً 14 إرسالاً ساحقاً، ولم يسمح لمنافسه سوى بفرصة واحدة لكسر إرساله طوال اللقاء الذي حسمه في ساعتين وست دقائق.

وكعادته، لم تخلُ المباراة من لحظات مثيرة للجدل، إذ فقد مدفيديف أعصابه عقب قرار الحكم بإعادة إحدى النقاط، بعدما حط طائران على الشبكة في ملعب لويس أرمسترونغ خلال تبادل للكرات بين اللاعبين.

ويواجه مدفيديف في الدور المقبل الفائز من مواجهة الفرنسي آرثر ريندركنيش، المصنف 29 عالمياً، والإسباني خاومي مونار، المصنف 55 عالمياً.

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