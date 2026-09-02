المدير الرياضي لإنتر ميلان يغادر منصبه بشكل مفاجئ

أعلن نادي إنتر ميلان، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في الموسم الماضي، الأربعاء، رحيل مديره الرياضي المخضرم بييرو أوزيليو، في خطوة مفاجئة تنهي مسيرة طويلة مع النادي تولى خلالها منصبه منذ عام 2014.

وقال النادي اللومباردي في بيان: «اتفق إنتر ميلان وبييرو أوزيليو بشكل متبادل على إنهاء مسيرتهما المشتركة»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول أسباب الرحيل.

وحسب الصحافة الإيطالية، فإن عقد أوزيليو، الذي كان من المقرر أن يستمر حتى عام 2027، لم يُمدد لثلاث سنوات إضافية كما كان يأمل، إذ عرض عليه ملاك النادي الأميركيون، مجموعة أوكتري، تمديداً لمدة عام واحد فقط.

وانضم أوزيليو إلى إنتر عام 1998، حيث بدأ عمله بالإشراف على فرق الفئات العمرية، قبل أن يتدرج في المناصب الإدارية وصولاً إلى منصب المدير الرياضي.

وخلال فترة وجوده في النادي، تُوج إنتر بـ25 لقباً، من بينها ثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي.

وسيخلفه في منصبه داريو باتشين، الموجود بالفعل ضمن إدارة النادي، حيث سيتولى مهمة مدير العمليات الرياضية.