رابطة مشجعي إيفرتون تشكك في قرارات النادي خلال فترة الانتقالات

انتقدت رابطة لمشجعي إيفرتون، اليوم الأربعاء، سياسة التعاقدات في النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية، عادّةً أن الجماهير تستحق توضيحات بعد فترة انتقالات أخرى اتسمت بالتأخر في التحرك والإخفاق في ضم عدد من اللاعبين البارزين.

وقالت الرابطة، التي تعقد اجتماعات دورية مع مجلس إدارة إيفرتون لمناقشة القضايا المرتبطة بالجماهير، إن المشجعين تلقوا وعوداً باتباع نهج أكثر احترافية وتنظيماً في التعاقدات، لكنهم شاهدوا النادي مجدداً يتخبط في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات لمحاولة معالجة احتياجات ظلت قائمة منذ فترة طويلة.

وجاءت هذه الانتقادات بعد تعثر صفقة التعاقد مع المهاجم الأميركي فولارين بالوغون في اليوم الأخير من فترة الانتقالات، ما ترك المدرب ديفيد مويز أمام خيارات محدودة لتعويض رحيل المهاجم بيتو إلى فيورنتينا.

وقالت الرابطة في بيان عبر منصة «إكس»: «ترى الرابطة أن الجماهير تستحق شرحاً واضحاً لما حدث خلال فترة الانتقالات الحالية، وأسباب عدم التعاقد مع لاعبين بارزين وما الخطوات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرار هذه الإخفاقات مستقبلاً».

ويعد تيرنو باري المهاجم الأساسي في صفوف إيفرتون حالياً، إلى جانب برينان جونسون وتيريك جورج والموهبة الصاعدة من أكاديمية النادي برايدن غراهام، ضمن الخيارات الهجومية المتاحة أمام مويز.

وخلال الصيف، سمح إيفرتون برحيل كل من إيليمان ندياي وناثان باترسون، بينما تعاقد مع أينسلي مايتلاند نايلز لشغل مركز الظهير خلفاً للقائد المخضرم شيموس كولمان.

وأضافت الرابطة: «السماح برحيل لاعبين من دون تأمين بدائل مناسبة ترك الفريق يعاني نقصاً واضحاً في عدد من المراكز الأساسية. كما أن انهيار صفقة أخرى في اللحظات الأخيرة يزيد من حالة الإحباط».

ويستضيف إيفرتون، الذي استهل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بفوز وتعادل، فريق مانشستر يونايتد يوم الأحد.