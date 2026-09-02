بيتشيابو مدافع لايبزيغ يقترب من الانتقال إلى غلاطة سراي التركي

اقترب الشداي بيتشيابو، مدافع لايبزيغ الألماني، من الانتقال إلى غلاطة سراي التركي على سبيل الإعارة.

ووصل بيتشيابو 21 عاماً إلى إسطنبول، اليوم الأربعاء، حيث تم التقاط العديد من الصور له وهو يرتدي قميص غلاطة سراي.

وكانت فترة الانتقالات الصيفية قد انتهت في ألمانيا أمس الثلاثاء، لكنها ستتواصل في تركيا حتى يوم الجمعة.

وقال لاعب لايبزيغ: «كانت رحلة طويلة وشاقة، لكنني وصلت أخيراً إلى إسطنبول، أنا سعيد جداً لوجودي هنا»، وكانت عدة محاولات قد فشلت في مفاوضات إعارة أخرى، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع غلاطة سراي.

كما انتقل جان ماتيو باهويا، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، إلى ليدز يونايتد الإنجليزي على سبيل الإعارة حتى منتصف 2027، ويتضمن العقد بنداً لرحيل اللاعب للنادي الإنجليزي بشكل نهائي.

كما أعار نادي كولن المدافع إلياس باكاتوكاندا لمدة عام واحد إلى نادي أوسنابروك، الذي سيواجه بايرن ميونيخ في الدور الأول من كأس ألمانيا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، كما أعاروا المدافع جوليان باولي إلى نادي أودنسه الدنماركي.

ووافق ماينز على فسخ عقد المهاجم ماركو ريختر قبل الأول من سبتمبر (أيلول)، ليمنحه فرصة الانضمام إلى نادٍ جديد حتى بعد انتهاء فترة الانتقالات.