تورام يستعد لعملية جراحية تبعده عن يوفنتوس حتى مطلع 2027

يستعد الفرنسي كيربين تورام، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، للخضوع لعملية جراحية في الركبة غداً (الخميس)؛ حيث سيغيب عن الملاعب حتى يناير (كانون الثاني) 2027.

وسوف يخضع تورام للعملية الجراحية بسبب ألم في الرضفة الفخذية، والتي عانى منها منذ نهاية الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن العملية ستعالج تآكل الغضروف الذي يغطي الجزء الخلفي من الرضفة، وهي العملية التي ستُجرى بالمنظار.

ووفقاً للتقرير، فإن تورام سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر ليعود في يناير المقبل.

ولم يشارك اللاعب في أي مباراة ودية لفريق استعداداً للموسم الجديد؛ حيث تدرب بشكل منفصل عن زملائه طوال تلك الفترة.

وتعاقد يوفنتوس مع السنغالي بابي ماتار سار على سبيل الإعارة من توتنهام الإنجليزي، أمس (الثلاثاء)، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لتعزيز خط الوسط وتعويض غياب تورام في النصف الأول من الموسم.