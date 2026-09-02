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بالوغون يبقى مع موناكو وكيهرر إلى أياكس على سبيل الإعارة

تيلو كيهرر (رويترز)
تيلو كيهرر (رويترز)
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بالوغون يبقى مع موناكو وكيهرر إلى أياكس على سبيل الإعارة

تيلو كيهرر (رويترز)
تيلو كيهرر (رويترز)

أعلن نادي موناكو الذي فرضت عليه هيئة الرقابة المالية لأندية كرة القدم في فرنسا خفض كتلة الأجور الخاصة به، الأربعاء، إعارة المدافع الألماني تيلو كيهرر إلى أياكس أمستردام الهولندي من دون خيار الشراء، فيما انتهى الأمر ببقاء المهاجم الأميركي فولارين بالوغون في صفوفه.

وانتقل كيهرر إلى أياكس الذي سيتكفّل بدفع كامل راتبه، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بعدما بات الخيار الرابع على صعيد لاعبي قلب الدفاع في موناكو بقيادة مدربه البرازيلي الجديد فيليبي لويس، خلف الإنجليزي إريك داير، والسنغالي ساديبو سانيه، وكريستيان ماويسا.

والتحق كيهرر بفريق الإمارة في يناير (كانون الثاني) 2024، وشارك معه في 99 مباراة ضمن المسابقات كافّة.

ويأتي هذا الرحيل بعد فشل المفاوضات الثلاثاء بين موناكو وإيفرتون وبالوغون بشأن انتقال الأخير إلى النادي الإنجليزي.

وحسب مصادر عدة مطلعة على الملف، فإن بالوغون لم يستوفِ بالكامل الفحوص الطبية من جهة. كما ظهرت في اللحظات الأخيرة خلافات تتعلق بالراتب بين إيفرتون والمهاجم الأميركي من جهة أخرى.

وبذلك خسر موناكو العائد المالي المتوقع من الصفقة، والمقدر بنحو 50 مليون يورو متضمناً المكافآت، كما لم يتمكن من التخلص من أحد الرواتب الكبيرة في الفريق.

غير أن هذا الأمر تحقق من خلال إعارة كيهرر إلى أياكس الذي تعاقد أيضاً مع الظهير البرازيلي كايو هنريكي من موناكو في بداية سوق الانتقالات.

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رئيس ليفركوزن: نخوض معركة ضد إنفانتينو... يجب أن نفوز بها

فرناندو كارو (د.ب.أ)
فرناندو كارو (د.ب.أ)
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رئيس ليفركوزن: نخوض معركة ضد إنفانتينو... يجب أن نفوز بها

فرناندو كارو (د.ب.أ)
فرناندو كارو (د.ب.أ)

انتقد فرناندو كارو، الرئيسُ التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني، السويسريَّ جياني إنفانتينو، رئيسَ «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، داعياً إلى تغييرات في قيادته.

وقال كارو في تصريحات لصحيفة «سبورت بيلد» الألمانية، الأربعاء: «نخوض معركة ضد إنفانتينو ويجب أن نفوز بها».

ويحتاج «فيفا» إلى تغيير وقيادة نزيهة وانتخابات رئاسية حقيقية بحلول مارس (آذار) المقبل.

وأضاف كارو: «لا أرى أي احتمال لاستمرار إنفانتينو في منصبه، فهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث».

جياني إنفانتينو (أ.ب)

ورغم ذلك، فإن كارو لم يُغفل مسألة خليفة الرئيس الحالي لـ«فيفا»، حيث يرى أن البحث عن مرشح جديد سيمثل تحدياً.

وأوضح أن المرشح المثالي هو الشخص الذي يمكنه كسب تأييد جهات خارج أوروبا وتأمين الغالبية، مضيفاً: «أعتقد أنه في النهاية، سيكون مرشحاً من خارج أوروبا، لكنه يحظى بدعم أوروبي».

وتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة منذ كشف عن خطط بمليارات الدولارات لبيع حقوق بث كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص بعد نهاية نسخة البطولة هذا العام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبعد احتجاجات واسعة، بما في ذلك تهديد «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» بمقاطعة كأس العالم، سحب إنفانتينو مقترحه.

وبناء على ذلك سحب «يويفا» تهديده بالمقاطعة، لكنه لا يزال يناقش اتخاذ إجراءات أخرى ضد إنفانتينو؛ منها إجراءات قانونية.

وحتى الآن، لا يوجد أي مؤشر على أن إنفانتينو، الذي تولى منصب رئيس «فيفا» عام 2016، يفكر في الاستقالة من منصبه، ويعد حتى الآن المرشح الوحيد الذي أعلن ترشحه للانتخابات المقررة العام المقبل.

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«كريمونيزي» يُقيل مدربه رغم بلوغ الدور الثاني في «كأس إيطاليا»

ماركو غيامباولو (رويترز)
ماركو غيامباولو (رويترز)
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«كريمونيزي» يُقيل مدربه رغم بلوغ الدور الثاني في «كأس إيطاليا»

ماركو غيامباولو (رويترز)
ماركو غيامباولو (رويترز)

لم يكن فوز «كريمونيزي» على «بارما» في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم كافياً لبقاء المدرب ماركو غيامباولو في منصبه.

وجرت إقالة المدرب بعدما قاد الفريق للفوز على «بارما» 2-0، في الدوري الثاني ببطولة كأس إيطاليا، أمس الثلاثاء.

جاء ذلك القرار بعدما افتتح «كريمونيزي» الموسم الجديد بغيابه عن مباراتَي الفريق في الدرجة الثانية ودون تسجيل أي هدف، بل تلقّت شِباكه 4 أهداف، لكنه فاز في مستهلّ مشواره بكأس إيطاليا بالفوز 2-0 على «سامبدوريا».

وجرى تعيين غيامباولو في مارس (آذار) الماضي، لكن ذلك لم يمنع خروج الفريق من الهبوط للدرجة الأولى في الموسم الماضي، حيث أنهى الفريق الترتيب في المركز الثامن عشر.

كما غادر الإنجليزي جيمي فادري، مهاجم «ليسترسيتي» ومنتخب إنجلترا، الفريق في يونيو (حزيران) الماضي، بعد موسم واحد فقط.

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تورام يستعد لعملية جراحية تبعده عن يوفنتوس حتى مطلع 2027

كيربين تورام (رويترز)
كيربين تورام (رويترز)
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تورام يستعد لعملية جراحية تبعده عن يوفنتوس حتى مطلع 2027

كيربين تورام (رويترز)
كيربين تورام (رويترز)

يستعد الفرنسي كيربين تورام، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، للخضوع لعملية جراحية في الركبة غداً (الخميس)؛ حيث سيغيب عن الملاعب حتى يناير (كانون الثاني) 2027.

وسوف يخضع تورام للعملية الجراحية بسبب ألم في الرضفة الفخذية، والتي عانى منها منذ نهاية الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن العملية ستعالج تآكل الغضروف الذي يغطي الجزء الخلفي من الرضفة، وهي العملية التي ستُجرى بالمنظار.

ووفقاً للتقرير، فإن تورام سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر ليعود في يناير المقبل.

ولم يشارك اللاعب في أي مباراة ودية لفريق استعداداً للموسم الجديد؛ حيث تدرب بشكل منفصل عن زملائه طوال تلك الفترة.

وتعاقد يوفنتوس مع السنغالي بابي ماتار سار على سبيل الإعارة من توتنهام الإنجليزي، أمس (الثلاثاء)، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لتعزيز خط الوسط وتعويض غياب تورام في النصف الأول من الموسم.

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