بالوغون يبقى مع موناكو وكيهرر إلى أياكس على سبيل الإعارة

أعلن نادي موناكو الذي فرضت عليه هيئة الرقابة المالية لأندية كرة القدم في فرنسا خفض كتلة الأجور الخاصة به، الأربعاء، إعارة المدافع الألماني تيلو كيهرر إلى أياكس أمستردام الهولندي من دون خيار الشراء، فيما انتهى الأمر ببقاء المهاجم الأميركي فولارين بالوغون في صفوفه.

وانتقل كيهرر إلى أياكس الذي سيتكفّل بدفع كامل راتبه، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بعدما بات الخيار الرابع على صعيد لاعبي قلب الدفاع في موناكو بقيادة مدربه البرازيلي الجديد فيليبي لويس، خلف الإنجليزي إريك داير، والسنغالي ساديبو سانيه، وكريستيان ماويسا.

والتحق كيهرر بفريق الإمارة في يناير (كانون الثاني) 2024، وشارك معه في 99 مباراة ضمن المسابقات كافّة.

ويأتي هذا الرحيل بعد فشل المفاوضات الثلاثاء بين موناكو وإيفرتون وبالوغون بشأن انتقال الأخير إلى النادي الإنجليزي.

وحسب مصادر عدة مطلعة على الملف، فإن بالوغون لم يستوفِ بالكامل الفحوص الطبية من جهة. كما ظهرت في اللحظات الأخيرة خلافات تتعلق بالراتب بين إيفرتون والمهاجم الأميركي من جهة أخرى.

وبذلك خسر موناكو العائد المالي المتوقع من الصفقة، والمقدر بنحو 50 مليون يورو متضمناً المكافآت، كما لم يتمكن من التخلص من أحد الرواتب الكبيرة في الفريق.

غير أن هذا الأمر تحقق من خلال إعارة كيهرر إلى أياكس الذي تعاقد أيضاً مع الظهير البرازيلي كايو هنريكي من موناكو في بداية سوق الانتقالات.