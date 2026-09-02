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معركة الطائرات الخاصة… سندرلاند يهزم كريستال بالاس في سباق فوفانا

الجناح البلجيكي مالك فوفانا (رويترز)
الجناح البلجيكي مالك فوفانا (رويترز)
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معركة الطائرات الخاصة… سندرلاند يهزم كريستال بالاس في سباق فوفانا

الجناح البلجيكي مالك فوفانا (رويترز)
الجناح البلجيكي مالك فوفانا (رويترز)

شهد اليوم الأخير من سوق الانتقالات واحدة من أغرب معارك الميركاتو، بعدما تحوّل الصراع بين سندرلاند وكريستال بالاس على ضم الجناح البلجيكي مالك فوفانا إلى سباق وصل حتى مدرج مطار ليون، حيث كانت طائرتان خاصتان تنتظران اللاعب، كل واحدة منهما أرسلها نادٍ مختلف لنقله إلى إنجلترا فور حسم قراره.

ونجح سندرلاند في النهاية في حسم المعركة والتعاقد مع فوفانا من ليون في صفقة قد تصل قيمتها إلى 31 مليون جنيه إسترليني، ليصبح اللاعب البالغ 21 عاماً أغلى صفقة في تاريخ النادي.

وبدا فوفانا، صباح الثلاثاء، في طريقه إلى سندرلاند بعقد يمتد لخمس سنوات، بعدما توصل النادي إلى اتفاق مع ليون واللاعب، قبل أن يدخل كريستال بالاس فجأة على الخط ويقلب مسار الصفقة رأساً على عقب.

وكان وراء محاولة بالاس مدربه بيير ساج، الذي سبق أن أشرف على فوفانا في ليون وبنى علاقة قوية معه. وبعد اتصال هاتفي بين الطرفين، غيّر اللاعب موقفه وبدا مقتنعاً بالانتقال إلى جنوب لندن من أجل العمل مجدداً مع مدربه السابق.

لكن سندرلاند رفض الاستسلام، لتتحول الصفقة إلى مزاد حقيقي. ووفقاً لـ«الغارديان»، وافق ليون على عروض محسنة من الناديين، فيما ارتفعت أيضاً الشروط الشخصية للاعب والعمولات المستحقة لوكلائه مع اشتداد المنافسة.

وفي خضم هذه المعركة، ظهر المشهد الأكثر غرابة في القصة، إذ كانت طائرتان خاصتان تنتظران على مدرج مطار ليون، واحدة أرسلها سندرلاند والأخرى كريستال بالاس، استعداداً لنقل فوفانا إلى إنجلترا بمجرد تحديد وجهته النهائية.

وفي مرحلة من المفاوضات، ترددت معلومات عن مشاهدة اللاعب وهو يصعد إلى طائرة أرسلها سندرلاند تمهيداً للتوجه إلى مطار نيوكاسل، لكن وجهته الفعلية كانت مختلفة تماماً.

فقد توجه فوفانا إلى مستشفى خاص في فرنسا لإجراء الفحص الطبي، ضمن ترتيب استثنائي وافق عليه الناديان، بحيث يحصل كل من سندرلاند وكريستال بالاس على نتائج الفحوص نفسها، في الوقت الذي كان فيه اللاعب لا يزال يقرر لأي منهما سيوقّع.

ووصفت «التلغراف» ما حدث بأنه من أكثر انتقالات اليوم الأخير غرابة، بعدما ظل فوفانا متردداً بين الناديين، فيما استمرت المفاوضات حتى الساعات الأخيرة قبل إغلاق السوق.

ومع نفاد الوقت، قرر مالك سندرلاند كيريل لويس دريفوس التدخل بنفسه، فسافر إلى ليون والتقى فوفانا على انفراد، في محاولة أخيرة لإقناعه بمشروع النادي واللعب تحت قيادة المدرب ريجيس لو بري.

وأحدث تدخل لويس دريفوس الفارق، إذ أعلن فوفانا بعد التاسعة مساء بقليل أنه اتخذ قراره النهائي واختار الانتقال إلى سندرلاند.

وبلغت القيمة الأساسية للصفقة 26 مليون جنيه إسترليني، على أن ترتفع مع الإضافات إلى 31 مليوناً، ليصبح الدولي البلجيكي أغلى لاعب في تاريخ سندرلاند، متجاوزاً الرقم القياسي السابق البالغ 30 مليون جنيه الذي دفعه النادي لضم حبيب ديارا من ستراسبورغ.

ويصل فوفانا إلى فريقه الجديد بعدما سجل 11 هدفاً في 59 مباراة مع ليون منذ انتقاله إليه من غنت عام 2024، كما خاض خمس مباريات دولية مع منتخب بلجيكا.

وكان آرسنال بدوره قد تابع الجناح البلجيكي خلال فترة الانتقالات، لكنه لم يكن مستعداً لمجاراة القيمة المالية المطلوبة لضمه.

وهكذا انتهت واحدة من أغرب معارك الميركاتو: عروض متبادلة، ومدرب سابق يحاول خطف اللاعب، وفحص طبي مشترك، ومالك نادٍ يسافر بنفسه لإتمام الصفقة، وطائرتان خاصتان تنتظران على المدرج... لكن فوفانا لم يحتج في النهاية سوى إلى اختيار واحدة منهما.

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رئيس ليفركوزن: نخوض معركة ضد إنفانتينو... يجب أن نفوز بها

فرناندو كارو (د.ب.أ)
فرناندو كارو (د.ب.أ)
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رئيس ليفركوزن: نخوض معركة ضد إنفانتينو... يجب أن نفوز بها

فرناندو كارو (د.ب.أ)
فرناندو كارو (د.ب.أ)

انتقد فرناندو كارو، الرئيسُ التنفيذي لنادي باير ليفركوزن الألماني، السويسريَّ جياني إنفانتينو، رئيسَ «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، داعياً إلى تغييرات في قيادته.

وقال كارو في تصريحات لصحيفة «سبورت بيلد» الألمانية، الأربعاء: «نخوض معركة ضد إنفانتينو ويجب أن نفوز بها».

ويحتاج «فيفا» إلى تغيير وقيادة نزيهة وانتخابات رئاسية حقيقية بحلول مارس (آذار) المقبل.

وأضاف كارو: «لا أرى أي احتمال لاستمرار إنفانتينو في منصبه، فهذا أسوأ ما يمكن أن يحدث».

جياني إنفانتينو (أ.ب)

ورغم ذلك، فإن كارو لم يُغفل مسألة خليفة الرئيس الحالي لـ«فيفا»، حيث يرى أن البحث عن مرشح جديد سيمثل تحدياً.

وأوضح أن المرشح المثالي هو الشخص الذي يمكنه كسب تأييد جهات خارج أوروبا وتأمين الغالبية، مضيفاً: «أعتقد أنه في النهاية، سيكون مرشحاً من خارج أوروبا، لكنه يحظى بدعم أوروبي».

وتعرض إنفانتينو لانتقادات حادة منذ كشف عن خطط بمليارات الدولارات لبيع حقوق بث كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص بعد نهاية نسخة البطولة هذا العام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وبعد احتجاجات واسعة، بما في ذلك تهديد «الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)» بمقاطعة كأس العالم، سحب إنفانتينو مقترحه.

وبناء على ذلك سحب «يويفا» تهديده بالمقاطعة، لكنه لا يزال يناقش اتخاذ إجراءات أخرى ضد إنفانتينو؛ منها إجراءات قانونية.

وحتى الآن، لا يوجد أي مؤشر على أن إنفانتينو، الذي تولى منصب رئيس «فيفا» عام 2016، يفكر في الاستقالة من منصبه، ويعد حتى الآن المرشح الوحيد الذي أعلن ترشحه للانتخابات المقررة العام المقبل.

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«كريمونيزي» يُقيل مدربه رغم بلوغ الدور الثاني في «كأس إيطاليا»

ماركو غيامباولو (رويترز)
ماركو غيامباولو (رويترز)
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«كريمونيزي» يُقيل مدربه رغم بلوغ الدور الثاني في «كأس إيطاليا»

ماركو غيامباولو (رويترز)
ماركو غيامباولو (رويترز)

لم يكن فوز «كريمونيزي» على «بارما» في بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم كافياً لبقاء المدرب ماركو غيامباولو في منصبه.

وجرت إقالة المدرب بعدما قاد الفريق للفوز على «بارما» 2-0، في الدوري الثاني ببطولة كأس إيطاليا، أمس الثلاثاء.

جاء ذلك القرار بعدما افتتح «كريمونيزي» الموسم الجديد بغيابه عن مباراتَي الفريق في الدرجة الثانية ودون تسجيل أي هدف، بل تلقّت شِباكه 4 أهداف، لكنه فاز في مستهلّ مشواره بكأس إيطاليا بالفوز 2-0 على «سامبدوريا».

وجرى تعيين غيامباولو في مارس (آذار) الماضي، لكن ذلك لم يمنع خروج الفريق من الهبوط للدرجة الأولى في الموسم الماضي، حيث أنهى الفريق الترتيب في المركز الثامن عشر.

كما غادر الإنجليزي جيمي فادري، مهاجم «ليسترسيتي» ومنتخب إنجلترا، الفريق في يونيو (حزيران) الماضي، بعد موسم واحد فقط.

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تورام يستعد لعملية جراحية تبعده عن يوفنتوس حتى مطلع 2027

كيربين تورام (رويترز)
كيربين تورام (رويترز)
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تورام يستعد لعملية جراحية تبعده عن يوفنتوس حتى مطلع 2027

كيربين تورام (رويترز)
كيربين تورام (رويترز)

يستعد الفرنسي كيربين تورام، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، للخضوع لعملية جراحية في الركبة غداً (الخميس)؛ حيث سيغيب عن الملاعب حتى يناير (كانون الثاني) 2027.

وسوف يخضع تورام للعملية الجراحية بسبب ألم في الرضفة الفخذية، والتي عانى منها منذ نهاية الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، أن العملية ستعالج تآكل الغضروف الذي يغطي الجزء الخلفي من الرضفة، وهي العملية التي ستُجرى بالمنظار.

ووفقاً للتقرير، فإن تورام سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر ليعود في يناير المقبل.

ولم يشارك اللاعب في أي مباراة ودية لفريق استعداداً للموسم الجديد؛ حيث تدرب بشكل منفصل عن زملائه طوال تلك الفترة.

وتعاقد يوفنتوس مع السنغالي بابي ماتار سار على سبيل الإعارة من توتنهام الإنجليزي، أمس (الثلاثاء)، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، وذلك لتعزيز خط الوسط وتعويض غياب تورام في النصف الأول من الموسم.

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