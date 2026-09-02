لايبزيغ يضم العيناوي على سبيل الإعارة من روما مع أحقية الشراء

أعلن رازن بال شبورت لايبزيغ، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، ضم لاعب الوسط المغربي نائل العيناوي قادماً من روما الإيطالي على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع أحقية الشراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز خط وسط الفريق في موسم 2026-2027.

وسيرتدي العيناوي (25 عاماً) القميص رقم 21 مع النادي الألماني، بعدما شارك أساسياً في جميع مباريات المغرب الست خلال نهائيات كأس العالم 2026، وأسهم في بلوغ منتخب بلاده دور الثمانية.

ويحظى العيناوي بخلفية رياضية مميزة، إذ إنه نجل نجم التنس المغربي السابق يونس العيناوي، الذي بلغ المركز الـ14 عالمياً عام 2003، وكان أحد أبرز لاعبي التنس في أفريقيا والعالم العربي.

وقال المدير الرياضي للايبزيغ، مارسيل شيفر، إن النادي تابع تطور اللاعب من كثب خلال السنوات الماضية.

وأضاف في بيان: «نائل العيناوي لاعب يتناسب تماماً مع مواصفاتنا وأسلوب لعبنا. يمتلك طاقة كبيرة وحضوراً قوياً... كما يضيف الحيوية والإبداع في خط الوسط بفضل إمكاناته الفنية».

وتابع: «أثبت في كأس العالم مجدداً قدرته على التألق على أعلى المستويات. ورغم أنه يبلغ 25 عاماً فقط، فإنه يمتلك خبرة كبيرة وما زال أمامه مجال واسع للتطور».

من جانبه، قال العيناوي إن أسلوب لعب لايبزيغ كان من أبرز الأسباب التي دفعته إلى قبول العرض.

وأضاف: «يتمتع لايبزيغ بسمعة ممتازة، وأسلوبه القائم على الضغط المكثف واللعب بإيقاع مرتفع والسرعة في التحول بين الدفاع والهجوم والسعي للسيطرة على الكرة وفرض أسلوب اللعب على المنافس يتناسب كثيراً مع نقاط قوتي».

وتابع: «المحادثات مع مسؤولي النادي كانت مقنعة للغاية منذ البداية، وأنا متحمس لهذا التحدي الجديد، ولا أستطيع الانتظار للنزول إلى الملعب، ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه».

وانضم العيناوي إلى روما في صيف 2025 بعد تجربتين مع نانسي ولانس في فرنسا.

وخاض لاعب الوسط 35 مباراة مع النادي الإيطالي، سجل خلالها هدفين وصنع آخرين. وقبل انتقاله إلى إيطاليا شارك في 117 مباراة مع نانسي ولانس، مسجلاً 13 هدفاً وصانعاً ستة أهداف.

كما يمتلك خبرة أوروبية، إذ خاض ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، و11 مباراة في الدوري الأوروبي.

وعلى الصعيد الدولي، شارك العيناوي في 22 مباراة مع منتخب المغرب، ورسخ مكانته بوصفه أحد العناصر الأساسية في تشكيلة «أسود الأطلس»، بعدما لعب جميع مباريات المنتخب في طريقه إلى دور الثمانية في كأس العالم 2026.