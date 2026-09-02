«فلاشينغ ميدوز»: غوف تتغلب بسهولة على سونميز

بدأت الأميركية كوكو غوف، إحدى أبرز المرشحات للفوز باللقب والمفضلة لدى جماهيرها، مشوارها في دورة أميركا المفتوحة للتنس بنجاح، ​بعدما تغلّبت على التركية زينب سونميز بنتيجة 6-3 و6-4 لتبلغ الدور الثاني. وتخوض غوف، البالغة من العمر 22 عاماً، البطولة بمعنويات مرتفعة بعد تتويجها مؤخراً بلقب «سينسناتي»، وتسعى لإضافة لقبها الثالث في البطولات الأربع الكبرى، والثاني في «فلاشينغ ميدوز» بعد إنجازها التاريخي عام 2023.

وقالت غوف عقب المباراة: «لم أكن متوترة كثيراً اليوم، وهو ما فاجأني». وأضافت: «عندما عدت إلى ‌هذا الملعب، ‌كنت أحاول أن أخفي ابتسامتي». وفرضت غوف ​سيطرتها ‌على ⁠المباراة التي ​أُقيمت تحت ⁠الأضواء الكاشفة وعلى ملعب «آرثر آش» المُغطى بالسقف، وحققت كسر الإرسال الوحيد في المجموعة الأولى، قبل أن تحسمها فيما يزيد قليلاً على نصف الساعة. ورغم الخسارة، أظهرت سونميز، المصنفة الـ53 عالمياً، لمحات من موهبتها، وقدمت عدداً من الضربات اللافتة، من بينها ضربة خلفية قوية حظيت بتصفيق الجماهير وحتى بإعجاب ⁠غوف نفسها.

وبدت اللاعبة التركية، البالغة من العمر ‌24 عاماً، أكثر ثقة في المجموعة ‌الثانية، إذ استعادت كسر الإرسال ​مباشرة بعدما افتتحت غوف المجموعة ‌بكسر إرسال منافستها، وبدأت اختبار قدرات الأميركية عبر ضربات ‌أرضية عميقة وتحركات جريئة نحو الشبكة. وواجهت غوف بعض الضغوط عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم سونميز 3-2، لكنها أنقذت ثلاث فرص لكسر إرسالها لتحافظ على شوط إرسالها وتتعادل، قبل أن تكسر ‌إرسال منافستها مجدداً وتتقدم 4-3، مستعيدة زمام المبادرة. ومنذ تلك اللحظة، أحكمت الأميركية سيطرتها على ⁠المباراة، في وقت ⁠عجزت فيه سونميز عن الحفاظ على المستوى الذي أقلق المصنفة الرابعة لفترة وجيزة، لتشق جوف طريقها نحو فوز مريح.

وقالت غوف: «أعلم أنني قادرة على رفع مستواي عندما تقتضي الحاجة. أحب أن أجبر منافساتي على الحفاظ على أعلى مستوى ممكن طوال المباراة، وإذا تمكن من ذلك أحييهن وأغادر الملعب مرفوعة الرأس. لكنني اليوم نجحت في استعادة هدوئي وتركيزي».

وستواجه غوف في الدور الثاني الفائزة من المواجهة التي تجمع بين داريا كاساتكينا والإسبانية باولا بادوسا. كما تواصل اللاعبة ​الأميركية سجلها المميز في ​البطولة، بعدما بلغت الدور الرابع أو ما بعده في كل نسخة من بطولة أميركا المفتوحة خلال الأعوام الأربعة الماضية.